La escuela de Summer

(Música animada)

# Summer y Todd, ya es de día. # En su granja hay alegría.

# ¡Qué felicidad da con amigos estar # en el lugar más bonito que hay!

# Llena de energía, # de ingenio y simpatía.

# Te sientes en la cima. # ¡Summer y Todd en la Granja Feliz!#

(Relincho)

(Gallo cacarea)

Cookie, precioso... te dije cuatro, y aquí solo hay tres botellas.

Y te he dicho tres cuñas de queso, aquí hay cinco.

¡Hola, Todd! ¡Hola, Molly! ¡Hola, Cookie!

¿Hay algún problema?

Cookie es muy listo, pero se confunde con los números.

¡Ah! Yo podría darle clases de Matemáticas.

No sé yo... Con las mates me cuesta concentrarme.

Encontraré el modo de hacerlo interesante.

Tranquila, Molly. Summer sabe lo que dice.

Vamos, Cookie, ¿dónde se aprenden mejor las mates?

¿Dónde?

Sentado en un pupitre.

Empezaremos con algo fácil.

Estas operaciones son... muy difíciles.

Ah. Perdona. No pasa nada,

es normal que no sepas hacerlo si todavía no te lo he enseñado.

Primero te voy a enseñar a contar.

(DUDA) ¿Eh?

(RÍE)

Sé que es difícil, pero intenta prestar atención.

¿Qué te parece...?

(RÍE)

¡Probemos ahora!

(RONCA)

No consigo que se interese.

¡Alguien ha resuelto las operaciones!

¿Quién habrá sido?

¡Qué gran misterio! ¿Un pájaro, tal vez?

Es alguien de la granja que sabe mucho de mates.

Si seguimos las huellas le encontraremos.

Y puede que te enseñe a contar.

¡Sí, vamos!

(Música animada)

¡Por ahí!

Las huellas siguen por allá.

Rápido, antes de que el viento las borre.

¿Echamos una carrera?

(RÍE)

¡Brinco, hop!

(Relincho)

¡Ya falta menos!

(Movimiento de hojas)

¡Van hasta el gallinero!

El primer pollito ha ido por aquí, el segundo por aquí...

y el tercero... el tercero ha ido por allá.

¡Acabas de contar hasta tres!

Me estaba divirtiendo tanto que he empezado a prestar atención.

Todas las clases deberían ser así de divertidas.

¡Sígueme!

Uno, dos, tres...

Quédatelo, tengo más. ¿Nos enseñáis cómo habéis aprendido?

(Música animada)

¿Quién nos trae más huevos para el mercado?

Tengo nueve y necesito una docena.

(PÍAN CONVERSANDO)

Uno, dos, tres.

-¡Qué listos sois!

Tus pollitos han aprendido a contar con los huevos.

Y eso no es todo... Fíjate. Les encanta ayudar,

clasifican las semillas, los huevos...

Incluso cuentan las hueveras.

Hay mucho que contar en la granja.

¡Acabo de tener una gran idea!

Summer, ¿qué ha pasado con tu escuela?

En el pupitre no conseguíamos nada. ¡Toda la granja es una escuela!

(Motor acelera)

En cada envase caben cuatro botellas.

La puerta del establo es un cuadrado y tiene cuatro lados.

Aquí hay tres manzanas,

si cogemos una, ¿quedarán...?

¡Dos!

Solo me faltan cuatro botellas.

¡Oh!

-Y si le sumamos una, ya tienes cuatro.

¡Summer... le has enseñado a contar!

A la que se ha levantado del pupitre lo ha pillado enseguida.

Genial, veamos... Necesito tres cuñas de queso.

Cinco menos una... (MASTICA)

Y menos otra, es igual a tres.

¡Enhorabuena, Summer!

Ya solo queda una cosa por hacer. Es la hora del...

¡Baile de Cookie!

(Música animada)