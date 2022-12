(Música animada)

# Summer y Todd, ya es de día. # En su granja hay alegría.

# ¡Qué felicidad da con amigos estar # en el lugar más bonito que hay!

# Llena de energía, # de ingenio y simpatía.

# Te sientes como en la cima.

# ¡Summer y Todd en la Granja Feliz! #

(Relincho)

Ovejas en la peluquería.

(Gallo cacarea)

(Conversaciones animadas)

¿Lista para un nuevo día, Betty?

(ASIENTE)

(SE SORPRENDEN)

¡Espera, ven aquí!

(OVEJITA) ¡No quieeero, tengo miedo!

(Vibración)

(LA OVEJITA BALA)

(Golpe)

Oh...

(RÍEN)

¿Qué ocurre, Todd?

Hoy toca esquilar. Y a ese ovejita le da miedo

su primer corte de pelo.

¿Qué es esquilar?

Es cortar la lana gruesa y sucia de las ovejas

para que estén limpias y sanas.

¡No nos gusta que nos esquiiilen!

Fíjate en tu esquiladora. ¡Da mucho mieeedo!

(Vibración)

Betty tiene razón. Esa esquiladora da miedo,

y que te corten el pelo también puede dar miedo.

Aunque de miedo es necesario. Hoy toca esquilar

a todas las ovejas. Incluso a ti, Betty.

(GIME ASUSTADA)

No te preocupes, encontraremos el mejor modo de hacerlo.

¡Al corral de las ovejas!

(GRITA DIVERTIDA)

(Balidos)

(Vibración)

Tu esquiladora da mucho miedo, Todd.

(RÍE)

Pero es cierto que conviene esquilarlas.

(Balidos)

Verás lo contentas que estarán cuando les haya cortado

toda esa lana tan pesada.

(Balidos)

A las ovejas les encanta que las esquilen.

¿Verdad, ovejitas? (BALA PROTESTANDO)

¡Shippy! Ahora te toca a ti.

(BALA)

¿Lo de siempre? ¿El primero o el segundo?

(BALA)

¿El primero? ¡Estupendo!

¡Pobre Shippy! Todd solo sabe hacer el primeeero.

¿Qué os he dicho? Ahora Shippy está más limpia

y pesa mucho menos. El primero siempre es el mejor.

¡Le queda fatal!

¿Quién es la siguiente? (TODAS BALAN ASUSTADAS)

Se han largado todas.

¡Si ha quedado perfecta!

Esa esquiladora asusta a las ovejas. Y tu mirada también.

Necesitamos algo más silencioso, y tal vez deberías sonreír.

¿Mi mirada asusta a las ovejas?

Déjame ver...

¡Ajá, tijeras, cepillo y peine!

Tardaremos demasiado.

Puede que sí, pero no quieren que las esquilen

con una esquiladora que da miedo.

¡Y menos si el barbero también da miedo!

(RÍE)

Chicas, ¿quién quiere que le corten el pelo

con mucha calma y sin alboroto?

(RÍEN)

(RÍE)

¡Pero si estaban sonriendo!

Sigue trabajando en esa sonrisa, Todd.

Y deshagámonos de esta esquiladooora.

De acuerdo, ¿pero dónde han ido las ovejas?

¡Rápido, vamos a buscarlas!

(Música animada)

(BALAN)

(Cacareo)

(SE ASUSTAN)

A la que nos acercamos, se van corriendo.

Les da demasiado miedo que las esquiiilen.

¡Recordad que todos los problemas tienen solución!

Ojalá esquilarse fuera tan glamuroso como en las reviiistas.

Podría serlo. ¡Tengo una idea!

¡Esquilaremos a las ovejas en una peluquería!

¿Qué quieres decir?

Vamos a montar una peluquería aquí, en la granja.

Con sillones, peluquera, espejos...

Hagamos que sea divertido para ellas.

¿Tú qué opinas, Todd? ¡Adelante!

(Música animada)

(RÍE)

¡Así está genial!

Betty, ¿te parece si te hago un corte bien moderno?

(ILUSIONADA) ¡Sí, yo quiero ser la primeeera!

Betty...

he pensado que te quedaría bien un corte pop,

o tal vez uno algo más romántico, más a la moda.

(RÍE) ¡Y listo! ¿Qué te parece?

(CONTENTA) ¡Me encanta tu estilo, Summer!

Bueno... parece más cómodo Yo estaría divina con el peeelo liso.

-Es cierto que eeesto da calor, pero yo prefiero los rizos.

-Yooo solo las puntas.

¡Vamos! ¿A qué esperáis? De una en una,

Saldréis todas con un corte espectacular.

¡Podéis elegir el estilo que más os guste!

(RÍE)

¡Y listo, tachán!

(RÍE CONTENTA)

-¡Me toooca!

(RÍE)

¡Tachán!

¡Lo hemos conseguido! ¿Todas contentas?

Gracias a ti no he tenido miedo y ahora me siento de primera.

Y estáis todas limpias y mucho más sanas.

(BALAN FELICES)

Tu idea de la peluquería ha sido genial, Summer.

Yaaa nunca más nos quejaremos el día que tengáis que esquilarnos.

Porque si lo hacemos en la peluquería

será mucho más divertido.

¡Enhorabuena a todos!