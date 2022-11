¡Las gallinas están enfermas!

# Summer y Todd, ya es de día. # En su granja hay alegría.

# ¡Qué felicidad da con amigos estar # en el lugar más bonito que hay!

# Llena de energía, # de ingenio y simpatía.

# Te sientes como en la cima. #¡Summer y Todd en la Granja Feliz!#

(Balido)

(Gallo cacarea)

Queridos amigos, ¡que empiece es el concurso de repostería

de la Granja del Sol!

Tú lo has dicho, Todd. El ganador tendrá el honor

de compartir sus creaciones en el mercado de la granja.

Y recibirá esta escarapela tan bonita.

(SE MUESTRAN EMOCIONADOS)

¿Y Doris dónde está?

Me pidió que trajera su famosa tarta de huevo.

Tuvo un contratiempo en el mercado.

Es muy extraño, pero podríamos empezar probando su postre.

Siempre lo hace con huevos recién puestos.

Seguro que estará delicioso.

Estará de rechupete. -(HARRY) Como siempre.

¡Qué aaasco!

(EXPRESA ASCO)

-(TIENE ARCADAS)

¡Cómo pica!

¡Puaj!

Es cierto, no es que esté muy bueno.

Está malísimo.

Todd, tenemos que ir al mercado a hablar con Doris.

(ENFADADA) ¡Estos huevos saben a podrido!

-Y tienen muy mal olor.

-Me han echado a perder la pasta.

-¡Lo siento! Intentaré traer mejores huevos.

Y siento lo de la pasta.

¡Hola, Doris! ¿Qué ocurre?

No has venido al concurso. Y tu postre no era... de los mejores.

Ya lo sé, algo les pasa a mis huevos.

¡Y no sé qué es! (CACAREA TRISTE)

Habrá que investigarlo, ¿no te parece?

Empecemos por tus gallinas.

Muy bien pensado, Summer. Vamos al gallinero.

(CACAREA)

No parece que estén muy sanas.

¡Tachán!

Y fijaos en esto:

¿Qué son esas manchas verdes?

¡Qué raro!

¿No sabes qué les pasa?

Mis gallinas llevan varios días algo indispuestas

y no ponen tantos huevos como antes,

pero desconozco la causa.

Puede que por el calor que hace aquí estén demasiado agotadas,

¡pero tengo una idea!

(CACAREAN)

(Golpe)

¡Oh! ¡Oh!

No creo que sea la solución.

(CACAREA)

No parece que hayan mejorado mucho.

¡Ya lo tengo!

Podría ser que tengan fiebre y tengan frío.

Necesitamos mucho heno para que estén bien calentitas.

(CACAREAN)

(CACAREAN)

Summer, diría que nos hemos pasado de la raya.

Creo que esa tampoco es la solución.

Lo siento, cielo.

Pues si no tienen ni frío ni calor,

pero parecen estar agotadas, quizá necesiten hacer ejercicio.

En la ciudad hacer ejercicio siempre nos sentaba muy bien.

¿Estás segura de que...?

(Silbato)

Muy bien, gallinitas, ¡a mover el cuerpo!

Paso al lado, pirueta, salto y palmada.

(Música animada moderna)

¡Paso al lado, salto y palmada!

(Estruendo)

(Apaga la música)

Está claro que esa tampoco es la solución.

No, clarísimo.

Tenéis razón, ya no sé que más hacer para ayudarlas.

No te preocupes, a veces los errores ayudan

a encontrar la solución.

Tienes razón, Todd. No había pensado en una cosa.

Solo espero que no les haga hacer más ejercicio.

¡Pico, espera!

¡Hola, Summer! Traigo la comida para las gallinas.

¿Puedo ver qué les das de comer?

Claro, pero no creo quete guste mucho.

Todd, estas patatas están verdes.

No se las podemos dar a las gallinas, les sientan mal.

Ya sabemos por qué están enfermas.

Y por qué sus huevos saben mal. Y también huelen tan raro.

(GRITA TRISTE) ¿Qué he hecho?

¡Soy un monstruo!

No pasa nada, Pico. Sabemos que no lo has hecho adrede.

Pero mejor cambiamos las patatas por grano, será más saludable.

¡Oh, Summer, muchas gracias! Lo has conseguido.

Has dado con el problema y has salvado a mis gallinas

y los huevos.

Delicioso, Harry.

Me encanta el pastel de manzana. ¡Qué rico!

Y la última participante es Doris con su gran tarta de huevo.

¡Riquísimo!

(FESTEJAN) ¡Sí!

-Muchas gracias a todos, pero el mérito es de Summer.

Enhorabuena, Doris, ha sido un placer.

Lo mejor es que vas a compartir tu tarta de huevo

en el mercado con todo el mundo.

El concurso ha sido una delicia. Ya solo queda una cosa por hacer:

Es la hora del...

¡Baile del huevo!

(Música animada)