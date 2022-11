(Música animada)

# Summer y Todd, ya es de día. # En su granja hay alegría.

# ¡Qué felicidad da con amigos estar # en el lugar más bonito que hay!

# Llena de energía, # de ingenio y simpatía.

# Te sientes como en la cima. # ¡Summer y Todd en la Granja Feliz!#

(Mugido)

Un día embarrado.

(Lluvia)

En la ciudad, cuando llueve, la gente suele quedarse en casa.

En la granja no puedes quedarte en casa.

Siempre hay cosas que hacer.

¡Summer, Todd, tenemos una emergencia!

¡Oh, no! ¿Qué ha ocurrido?

Nos hemos quedado sin heno. Las vacas no tenemos que comer.

-Ni los caballos. ¡Todos tienen hambre!

(Rugido de tripas)

-(ANSIOSO) Tengo mucha hambre.

(Rugido de tripas)

Una granja no funciona con el estómago vacío.

Hay que ir enseguida al campo a recoger más heno.

(Música animada)

¡Rápido!

Venga, necesitamos cargar algunas más.

Summer, Tooodd... cuidado, os vais a mojar.

Gracias, Betty, pero no puedo dejar de trabajar

porque esté lloviendo.

Cierto. Si no, todos van a pasar hambre.

(Música motivadora)

¡Listo!

Sí, incluso ha dejado de llover.

¡En marcha, vámonos!

(Motor)

¿Has visto esos troncos? ¿No deberías reducir la marcha?

Tengo un truco que siempre funciona en este tipo de situaciones.

¡Atención, agarraos!

(GRITAN EMOCIONADOS)

Saltamos los troncos. Ya podemos seguir.

¿Eh?

¿Por qué no nos movemos?

Porque... hemos caído en un charco de barro.

¿Y qué vamos a haceeer ahora?

¿Podéis empujar mientras yo intento sacarlo?

Por supuesto.

(GRITAN MOLESTAS)

(Motor)

Oh, no... no hay manera de moverlo.

Summer, Betty, ¿estáis bien?

¿Todd, has podido sacarlo?

No, y ahora sí estamos atascados.

Mi precioso peinado ha quedado lleno de barro.

En fin, queda claro que hoy mis trucos de siempre no funcionan.

No es grave, recuerda que todos los problemas tienen solución.

Si no podemos sacar el tractor del barro,

quizá podamos sacar todo el barro de debajo del tractor.

¡No, otra vez no!

Necesitamos mucha potencia y algo para llegar hasta el fondo.

¡Se me ha ocurrido una idea! Esperadme aquí.

(Música acelerada)

Esto por aquí...

No soporto tanta espera.

(Herramientas)

Esto por allá...

¡Sí!

¡Hola, Todd! ¿Es un invento nuevo?

¡Oh, Pico! Justo el oso que quería ver.

¿Puedes ayudarme a empujar esto?

¡Cuenta conmigo!

Fijaos, en un periquete he montado un "aspirabarro".

¡Eres increíble, Todd!

Funciona con el motor del tractor, de ese modo tendrá mucha potencia.

Pues pongámosla en marcha.

(Aire a presión)

¡Ah!

(GRITA) ¡Ay!

¡Métela en barro!

(Música de tensión)

¡Funciona a la perfección!

Lo has conseguido, Summer. ¡Enhorabuena!

Ya no queda barro, solo nos falta sacar el tractor.

¡De eso me encargo yo!

(RÍE)

¡Sí, los estás moviendo!

(TODOS) ¡Bien!

Vamos, subid. Tenemos que llegar a la granja.

(Motor)

(Música animada)

¿Cuándo van a llegar? Tengo mucha hambre.

(Rugido de tripas)

-Espero que lleguen pronto con el heno.

Los niños están muy hambrientos.

(COOKIE) ¡Mirad, son Summer y Todd!

(MOLLY) ¡Sí!

Y aquí está el heno. ¡Todos a comer!

(CELEBRAN)

(Música alegre)

(RÍE)

Están muy contentos. Lo hemos conseguido.

Menos mal, con el hambre que tenían

se hubieran comido el tractor. (RÍEN)

Enhorabuena.

Ahora es la hora...

¡Del Baile del Barro!

(Música animada)

(RÍEN)