El horrórscopo

Buenos días, amigos del universo.

Soy Ernesto Estrella y hoy voy a revelar...

vuestro destino.

-¿Mi destino?

¡Me muero por saberlo!

-Ronnie Anne, ven, ven.

Acompáñame mientras veo a mi astrólogo favorito.

No me van mucho los horóscopos.

Dale una oportunidad. Ernesto es muy certero.

Predijo que yo tendría dos hijos,

una casa preciosa y un marido encantador.

(Eructo)

-¿Otra vez este bobo?

-Acertó dos de tres.

(RÍE)

Hoy hablaré de los signos de fuego.

-Oh, Ronalda, habla de ti.

-La Luna se encuentra en la séptima casa

y hoy es un día especial para los signos de fuego,

pues hoy encontrarán el amor.

¡Es vuestro destino!

-¡Oh, qué emocionante!

Yo conocí a tu abuelo cuando tenía más o menos tu edad.

Siento decepcionarte, abuela,

pero hoy no voy a encontrar el amor ni de broma,

salvo a que te refieras a esto.

(Móvil)

¡Hola, Lincoln! ¿Qué pasa, cuate?

Hola, Ronnie Anne. ¡Adivina!

Mi madre tiene reunión en la ciudad y podemos quedar.

¡Anda ya! Estoy alucinada.

Sí, voy a llegar en una hora, salvo que se rompa Furgodzilla.

(Golpe)

Vale, hasta pronto.

¡Es una señal!

La predicción de Ernesto se está haciendo realidad.

¿Lo dices por Lincoln? Sí, claro.

Ronnie Anne y Lincoln ya van a salir,

van a estar juntitos...

Mira, abuela, solo somos amigos.

Vale, vale, pero Héctor y yo antes éramos solo amigos,

antes de que nos enamoráramos.

-Oh, perdón.

-¿No sabes usar un plato?

-La torta es el plato y también una pala.

¡Cómo me alegro de verte!

Y yo, te he traído una cosa de Royal Woods:

una flipmonada de uva, tu favorita.

Debería haber cogido una de cecina de pavo.

-Ay, qué atento, ¿verdad, Ronnie Anne?

¿Y si nos vamos a mi habitación?

Sergio, a espiar.

(Maullido y cisterna)

(RÍEN)

-Lo echaba de menos.

A ti, los vídeos de gatos...

Y no soy el único.

¿Te acuerdas de Rochelle, de la clase de la señora Johnson?

Hala, ¿te has quedado con ese huevo tonto

que teníamos que cuidad?

(CHISTA)

¡Que te puede oír!

La verdad es que no deja de sacar dieces.

Eso es que somos buenos padres.

"¡El destino!"

(Pitido)

Oye, como hace un buen día, ¿damos un paseo?

Bueno, cuéntame qué se cuece en Royal Woods.

Bueno, ya que preguntas, de hecho, necesito tu consejo.

A un amigo le gusta una chica,

pero se conocen desde hace tiempo y a larga distancia.

¿Debería contarle lo que siente?

Ah...

(RÍE)

"Un amigo, claro.

¡El destino!"

¡No!

O sea, a lo mejor debería guardarse sus sentimientos

para que su relación no se enrareciera mucho.

No, él no haría eso.

Está colado por esa chica.

Oye, ¿hay algún sitio donde podamos estar los dos solos?

Solos, solos, solos.

Tengo que contarte algo muy importante.

(GRITA)

"¡El destino!

¡Boom!

Te acaba de caer una estrella,

-¿Y si lo llevas a la pizzería que hay al final de la calle?

Es el lugar perfecto para que dos jóvenes puedan hablar."

Ah, mi ojo. Perdona, abuela.

Me parece bien.

Ah...

Sí, genial. Vamos allá.

Pero me he dejado una cosa en casa.

¡No tardo nada!

Hum...

¡Sid! Te tengo.

Oh, lo siento, Ronnie Anne. (RÍE)

Creía que eras otra cosa.

¿Has visto un pájaro verde y naranja?

Te ayudaría, pero tengo una crisis.

Ha venido mi amigo Lincoln

y estoy segura de que va a decirme que me quiere.

Creía que solo erais amigos.

Y yo, pero se ha traído a nuestro bebé huevo,

no deja de hablar de un amigo enamorado

y ahora quiere comer pizza a solas.

¡Oh! Mis padres comieron pizza en su primera cita.

Yo no quiero una cita.

Como Lincoln me diga que me quiere lo voy a pasar falta.

Podría cargarse nuestra amistad.

Tienes razón, con eso no hay vuelta atrás.

Exacto, por eso necesito que nos acompañes,

para cortarle el rollo y no me diga lo que siente.

Claro, puedo hacer de carabina,

pero, si veo al pájaro, iré a por él.

Cuánto me alegra que mis dos mejores amigos se conozcan.

He oído mucho sobre ti, Lincoln.

Ya veo por qué a Ronnie Anne le gusta ser tu amiga y nada más.

Bueno, he de irme, voy a tomar algo a una pizzería.

Vaya, yo flipo con esta coincidencia.

Nosotros íbamos para allá.

Vente, ¿de qué os la vais a pedir? Yo la pediré con champiñones.

Yo con pepperoni. ¡Oh, pájaro!

¿Con pájaro? No lo he probado, pero...

No, ha perdido al suyo.

Bueno, supongo que volvemos a estar solos.

Ay...

¡Vaya, si es mi abuelo!

¿Adónde te vas? Quédate con nosotros.

Hola, "mija", tenemos que ir a un ensayo.

Nuestra actuación en la bolera es la semana que viene.

Esperad, ¿nos podéis tocar una canción?

Seguro que a Lincoln le encanta escuchar una de las vuestras.

De acuerdo, pero solo una.

(Música)

# El buen amor.

# Nada es más lindo

# que el buen amor. #

Vaya, es genial.

Pero no quiero que os canséis antes de la actuación.

Oye, ¿estás bien., Ronnie Anne?

Te estás portando un poco rara.

(RÍE) No, ¿qué dices?

Quería que conocieras a mi familia y a mis amigos,

como... ¡Vito! ¿Qué, quién?

¿Me hablas a mí? ¡Sí!

Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué es de tu vida?

Oye, ¿por qué haces tantas preguntas?

¿Qué es lo que sabes?

Ah, olvídalo.

Siempre te pones en plan: "¿Qué es lo que sabes?".

Bueno, ahora que estamos a solas...

Eh... ¡camarero!

¿Puede decirme qué lleva la...

ensalada con todo?

Ah... de todo.

Siga. (SUSPIRA)

Pepinos, tomates, alcaparras...

-Mientras te decides, voy a cambiarme.

-Un "bagel" completo.

-Creo que debería llevar algo más formal

para lo que voy a hacer,

-Gorgonzola, pimientos...

Creo que he perdido el apetito.

(SUSPIRA)

¿Dónde te has metido, granujilla?

(Móvil)

¡Ronnie Anne! Siento haberte dejado tirada.

¿Ya ha pasado? ¡No!

Ha ido a cambiarse de ropa.

Eso sí que es malo.

Ya sé, dile que te está dando la artritis y márchate.

A mi abuela le funciona siempre.

O podría apechugar y decirle que no siento lo mismo por él.

Ambas valen. Luego me lo cuentas.

¿Qué tal estoy?

(Música)

Oh, vaya.

Escucha, Lincoln, tenemos que hablar.

(RÍE)

Ay, me está dando la artritis.

¡Vámonos de aquí ahora mismo!

(SUSPIRA)

Supongo que al final nos vamos a poder estar solos hoy.

Lo siento. No pasa nada.

Quería estar a solas contigo porque estaba nervioso,

pero mejor que esté toda tu familia presente.

Señores, ¿me prestáis atención? ¡No, no!

-¡Oh!

Eh, ¿qué está pasando?

¡Está pasando!

-Ronnie Anne, ¿puedes sentarte aquí?

Acabo de recordar que...

Siéntate. No seas maleducada, siéntate.

(Música)

No, no, no, no.

Lincoln, ¡no lo hagas, por favor!

¡Vas a cargártelo todo!

¿Por qué? No soy tan mal mago como tú crees.

¿Mago?

Fíjate.

¡Señoras y señores!

Observad y alucinad cuando este anillo

se convierte...

en tres anillos.

(TODOS) -¡Oh!

-Pero eso no es todo.

¡Voilà!

-¡Vaya!

-Hazlo otra vez. -He pestañeado, ¿qué ha pasado?

-Sois un público estupendo.

Gracias por dejarme ensayar antes del espectáculo del colegio.

Si no lo hubiera ensayado, habría quedado fatal.

Ya... (RÍE) Y eso no es bueno.

(SUSPIRA)

Oye, Linc, gracias por visitarme.

Me alegra que sigamos siendo amigos.

Claro, ¿por qué¿

Espera un momento.

Ahora no, Rusty.

Tu "carta de amor" tendrá que esperar.

Ah...

Así que Rusty es el enamorado.

Sí, dice que conoció a su media naranja

en Reno el verano pasado.

Espera, ¿de quién creías que estaba hablando?

Eh...

Mira, ya está aquí tu madre.

Bueno, para mi truco final voy a desaparecer.

¡Abracadabra!

¡Mamá, está cerrada!

(SUSPIRA)

¿Y esa mirada, abuela?

Ernesto Estrella se ha colado del todo.

No he encontrado el amor.

Bien, "mija", pero procura no ser tan cerrada.

Los caminos del universo son misteriosos.

-¿Te vienes conmigo, pajarita?

(GRAZNA)

Ah, ahí estás.

Sid te ha estado buscando, amiguita.

Bien, has encontrado a mi amor.

¿Amor?

Ernesto tenía razón. ¿Ves?

Hoy has encontrado el amor.

Vale, abuela, supongo que técnicamente es así.

¡Sorpresa!

Os dije que Ernesto no es como el resto.

¡Hasta las estrellas!