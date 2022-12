(Música)

# Vivo en la ciudad # con mi gran familia.

# Todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos,

# un perro, un loro y amigos.

# Menudo mogollón.

# Mucho te vas a reír. # Venga, ven conmigo.

# Casagrande. # Mucha vida.

# Casagrande. # Bienvenida.

# Casagrande. # Mucha risa.

# Casagrande.

# Somos familia. # ¡Tan-tan! #

"Ojo con el antojo."

(Música)

Rosa, has encogido mi camisa.

-Esa camisa es de Carl, bobo.

(GRAZNA) -Oh, un lanzador de nubes.

¡Yo quiero uno!

JO, abuela, tengo hambre.

Ah, ah, mi hijita. No antes de la cena.

Ni vosotros deberíais tomar helado.

-Ah, este es de mi talla.

Abuelo, ese es mi pelele.

Se acabó, ¡fuera!

Salid todos de mi cocina o no podré hacer la cena.

¡Tú también, Sergio!

-Oh, vaya, era una oferta limitada.

-¡Guau!

BESOS

-¿Qué tienes ahí, Ronnie Anne?

Tenéis que ir a ese camión de tamales.

¡Están buenísimos!

¿Pero qué estás haciendo?

Como te pille la abuela con eso la has liado.

-Una vez pilló al tío Carlos comiendo un churro de la pastelería.

No le hizo la comida durante un mes.

-Sobreviví con gofres congelados.

-Si a uno de nosotros le gusta la comida de otro,

se pone celosa.

¡Pero estos son los mejores tamales que he probado!

En serio, catadlos.

¡Oh, ahí va!

-Es como estar comiendo alegría.

Yo quiero uno, chicos.

¿Un qué?

(GRITAN)

Eh... una cena tuya.

Pues bien, la cena está lista.

¡Esperadme!

AL DÍA SIGUIENTE

Ah, estoy obsesionada con esos tamales.

Esta noche he soñado con ellos.

Si te entera la abuela, nos cruje vivos.

-¡Necesitamos un plan!

Lo tengo todo organizado.

He anotado el horario de la abuela.

Está cocinando de 7:00 a 8:00.

Hace reparaciones de 10:00 a 14:00

y la colada de 15:00 a 16:00.

Estará más distraída con las reparaciones.

Iremos al camión entonces.

Bien pensado, cariño. Eso le viene de mí.

(RÍE)

-Si me necesitáis, estaré cambiando la puerta del 4A.

¡En marcha!

(TODOS) ¡Sí!

-Huy, me he dejado mis cosas.

-¡Comanda! ¡Uno de cerdo y uno dulce!

(RÍE) ¡Es lo mío!

¡Viene la abuela!

¡Abortar, abortar!

(GRITA)

¡Abuela! ¡Hola, hola! Esto...

Creía que estabas de reparaciones.

Así es, voy a la ferretería de Jack a por piezas.

Bobby, ¿necesitas ir al baño?

¿Qué? ¡No! Eh...

Mejor dicho... ¡sí!

¡Adiós!

Vale, está claro que hay que ponerse las pilas.

Necesitamos vigías, señales, nombres clave...

Vale, subir de nivel.

Y no podemos ir todos al camión, es muy arriesgado.

Así que uno de nosotros comprará tamales para todos, ¿os vale?

(TODOS) ¡Tamales!

Pasarela, adelante.

Mamá Grande se dirige a la base hogar.

Recibido.

Mercadero, espera mi señal.

(GRITA) ¡Ah, abejas! ¡Fuera!

(GRITA)

Recibido, señal confirmada.

Espera, ¿qué? ¡No!

El Profesor leva anclas.

¡Yuju!

¡Mayday! ¡Voy a chocar contra Mamá Grande!

-¡Oh!

-¡Ah! ¡El camión se marcha!

¡Yo me ocupo!

¡Jolines! Ha aparcado frente a nuestro edificio

y la abuela está junto a la ventana.

¡Necesitamos un plan nuevo!

"Huracán Pantera Tiburón Ninja en posición."

Carl, solo puedes tener un nombre.

Espera que te demos la señal.

Oye, abuela, podemos cortarte las cebollas.

¡Date un respiro!

Ay, gracias, no aguantaba más tiempo de pie.

Descansa un poco, que Bobby lo tiene todo controlado.

(LLORA)

"Mamá Grande ha sido contenida."

Hora de poner a prueba mis técnicas ninja.

(RÍE)

¡Uata! ¡Voltereta ninja!

¡Barrido dragón!

¡Vuelta, vuelta, vuelta!

Puñetazo, patada, patada, patada, kárate.

-Carl, deja de hacer el tonto.

(LLORA)

Robertito,

las cebollas son muy fuertes para tus ojos tan sensibles.

No, estoy estupendamente.

De acuerdo, voy a la ferretería de Jack

a por un desatascador nuevo.

Pasarela, tenemos un problema.

Mamá grande está en movimiento.

Abuela, rápido, necesito uno de tus remedios

para este sarpullido.

Eh... tres de pollo y tres de cerdo...

-Se ha acabado el cerdo.

"Pídelas de pollo." "¡No, de vacuno!"

"¿Pueden mirar en el almacén?"

Voy a tomar una decisión ejecutiva.

Cinco de vacuno y cinco de pollo.

-Ahora me acuerdo de que he dejado el remedio

en el alféizar de la ventana.

¡No, espera, espera, espera! Creo que estoy mejor.

¿Hay tarjetas de fidelización? -¡No!

¡Abuela, no, estoy bien!

Que nos va a pillar.

¡Oh!

(SUSPIRAN)

¡Hum! ¡Espectaculares!

Oh, han valido la pena.

-Buenísimos. -Qué deliciosos.

Buen trabajo, equipo. ¡Lo conseguimos!

¡Cazados!

¡Tamales de fuera!

¡Rápido, cogedle la cámara!

Y subidas a la nube.

¿Qué quieres, Sergio? ¿Un tamal?

¡Aspiro a más!

(RÍE) ¡Clásico!

Ni se te ocurra hacerlo.

-Sergio, te llegaron una batidora y una almohada cervical.

¿Volviste a coger la tarjeta de crédito?

No, abuela, son sus regalos de cumpleaños atrasados.

¡Pero si su cumpleaños es dentro de seis meses!

O sea, su medio cumpleaños.

¿Qué puedo decir?

¡Me tienen consentido!

(Música)

-¿70 dólares por un lanzador de nubes?

-Es un pequeño precio. ¡Al carro!

(RESPIRAN)

¡Más burbujas para mis amigas!

Fiyi está bien. O quizás Brasil.

¿Ahora quiere ir a Fiyi?

¿Cómo vamos a pagar billetes para Europa?

¡Oh!

Fiyi no está en Euro... Bah, esto es ridículo.

Tranquilos, creo que tengo una solución

para nuestros problemas.

Hola, papá, ¿cómo estás?

Muy bien, ranita.

Pruebo las propiedades de la caca de murciélago.

¡Estupendo! Una preguntita:

¿Sergio puede ir a verte a Perú?

Bueno, por supuesto. Claro, "mija".

Puede quedarse el tiempo que quiera, ¿verdad, chicos?

¿Lo ves? Dicen que sí.

Gracias, papá. Buena suerte con la caca.

¡Adiós!

Ahora vuelvo.

Oye, Sergio, baja aquí al sótano.

Tenemos tu último regalo.

(GRAZNA) ¡Huy! ¿Es mi abrigo de piel?

¡Cogedlo!

¡Es una trampa!

¡Deja de resistirte! Estás empeorando las cosas.

(GRITA)

¡No pienso caer!

-¡Se escapa! -¡Tras él!

-¡Cuidado! ¡Tiene el lanzador de nubes!

-¡Le atraparé con mis técnicas ninja!

-Carlota, ¡acorrálalo!

-¡Lo tenéis claro!

(GRITA)

¡Lo siento!

(Gritos)

-¡Oh!

-¡Socorro! ¡Quieren mandarme por correo!

-¿qué está pasando? ¿Es que habéis perdido el juicio?

Tiene razón , hemos perdido el juicio.

No puedo creer que queramos deshacernos de Sergio

por una tontería. Chicos, hay que decírselo.

Ay, tienes razón, Ronalda.

-¿Puedes hacerlo tú? Gracias.

Abuela, hemos ido al nuevo camión de tamales

que ha aparcado enfrente.

Sergio nos ha amenazado con contártelo

si no hacíamos lo que nos pedía.

Pero no deberíamos haberte mentido al principio.

Lo sentimos mucho.

(TODOS) -Lo siento, abuela. Lo sentimos.

Lo siento mucho, abuela.

-Bien, ¿y qué os han parecido esos tamales?

¿Son acaso mejores que los míos?

(Grillo)

Ah, pues...

Vale, son mejores que los tuyos.

Lo siento mucho.

No nos des gofres congelados para comer.

(RÍE)

Oh, me alegra que os gusten a todos mis tamales.

(TODOS) -¿Qué?

-Gabi, la dueña de la furgoneta de tamales

está utilizando mi receta.

-¿Desde cuándo das a los demás tus recetas?

-Hemos hecho un trueque.

Su marido es el dueño de la ferretería de Jack.

Ella tiene mi receta

y yo un descuento de por vida en herramientas.

-Me alegra no tener que pagar su precio completo.

-Las estoy pagando con mis deliciosos tamales.

Muchas gracias.

(GRAZNA) -Un final feliz.

Bueno, me voy a mi cuarto.

-¡No tan rápido!

¿Chantajear a tu familia? ¡Qué vergüenza, Sergio!

Creo que sé cómo puede compensarnos Sergio.

Ay...

(Música)

Sergio, nos falta hielo.

Ya voy, ya voy.

-Sergio, ponme más agua fresca, por favor.

-Luego saca a pasear a Lalo.

-¿Me pones un poco de limonada?

Sergio, ¿dónde está el hielo?

Está buenísimo. ¡Ah, sí!

¡Caray, qué exigentes!

Para esto, me voy a Perú.

"El horrórscopo."

Buenos días, amigos del universo.

Soy Ernesto Estrella y hoy voy a revelar...

vuestro destino.

-¿Mi destino?

¡Me muero por saberlo!

-Ronnie Anne, ven, ven.

Acompáñame mientras veo a mi astrólogo favorito.

No me van mucho los horóscopos.

Dale una oportunidad. Ernesto es muy certero.

Predijo que yo tendría dos hijos,

una casa preciosa y un marido encantador.

(Eructo)

-¿Otra vez este bobo?

-Acertó dos de tres.

(RÍE)

Hoy hablaré de los signos de fuego.

-Oh, Ronalda, habla de ti.

-La Luna se encuentra en la séptima casa

y hoy es un día especial para los signos de fuego,

pues hoy encontrarán el amor.

¡Es vuestro destino!

-¡Oh, qué emocionante!

Yo conocí a tu abuelo cuando tenía más o menos tu edad.

Siento decepcionarte, abuela,

pero hoy no voy a encontrar el amor ni de broma,

salvo a que te refieras a esto.

(Móvil)

¡Hola, Lincoln! ¿Qué pasa, cuate?

Hola, Ronnie Anne. ¡Adivina!

Mi madre tiene reunión en la ciudad y podemos quedar.

¡Anda ya! Estoy alucinada.

Sí, voy a llegar en una hora, salvo que se rompa Furgodzilla.

(Golpe)

Vale, hasta pronto.

¡Es una señal!

La predicción de Ernesto se está haciendo realidad.

¿Lo dices por Lincoln? Sí, claro.

Ronnie Anne y Lincoln ya van a salir,

van a estar juntitos...

Mira, abuela, solo somos amigos.

Vale, vale, pero Héctor y yo antes éramos solo amigos,

antes de que nos enamoráramos.

-Oh, perdón.

-¿No sabes usar un plato?

-La torta es el plato y también una pala.

¡Cómo me alegro de verte!

Y yo, te he traído una cosa de Royal Woods:

una flipmonada de uva, tu favorita.

Debería haber cogido una de cecina de pavo.

-Ay, qué atento, ¿verdad, Ronnie Anne?

¿Y si nos vamos a mi habitación?

Sergio, a espiar.

(Maullido y cisterna)

(RÍEN)

-Lo echaba de menos.

A ti, los vídeos de gatos...

Y no soy el único.

¿Te acuerdas de Rochelle, de la clase de la señora Johnson?

Hala, ¿te has quedado con ese huevo tonto

que teníamos que cuidad?

(CHISTA)

¡Que te puede oír!

La verdad es que no deja de sacar dieces.

Eso es que somos buenos padres.

"¡El destino!"

(Pitido)

Oye, como hace un buen día, ¿damos un paseo?

Bueno, cuéntame qué se cuece en Royal Woods.

Bueno, ya que preguntas, de hecho, necesito tu consejo.

A un amigo le gusta una chica,

pero se conocen desde hace tiempo y a larga distancia.

¿Debería contarle lo que siente?

Ah...

(RÍE)

"Un amigo, claro.

¡El destino!"

¡No!

O sea, a lo mejor debería guardarse sus sentimientos

para que su relación no se enrareciera mucho.

No, él no haría eso.

Está colado por esa chica.

Oye, ¿hay algún sitio donde podamos estar los dos solos?

Solos, solos, solos.

Tengo que contarte algo muy importante.

(GRITA)

"¡El destino!

¡Boom!

Te acaba de caer una estrella,

-¿Y si lo llevas a la pizzería que hay al final de la calle?

Es el lugar perfecto para que dos jóvenes puedan hablar."

Ah, mi ojo. Perdona, abuela.

Me parece bien.

Ah...

Sí, genial. Vamos allá.

Pero me he dejado una cosa en casa.

¡No tardo nada!

Hum...

¡Sid! Te tengo.

Oh, lo siento, Ronnie Anne. (RÍE)

Creía que eras otra cosa.

¿Has visto un pájaro verde y naranja?

Te ayudaría, pero tengo una crisis.

Ha venido mi amigo Lincoln

y estoy segura de que va a decirme que me quiere.

Creía que solo erais amigos.

Y yo, pero se ha traído a nuestro bebé huevo,

no deja de hablar de un amigo enamorado

y ahora quiere comer pizza a solas.

¡Oh! Mis padres comieron pizza en su primera cita.

Yo no quiero una cita.

Como Lincoln me diga que me quiere lo voy a pasar falta.

Podría cargarse nuestra amistad.

Tienes razón, con eso no hay vuelta atrás.

Exacto, por eso necesito que nos acompañes,

para cortarle el rollo y no me diga lo que siente.

Claro, puedo hacer de carabina,

pero, si veo al pájaro, iré a por él.

Cuánto me alegra que mis dos mejores amigos se conozcan.

He oído mucho sobre ti, Lincoln.

Ya veo por qué a Ronnie Anne le gusta ser tu amiga y nada más.

Bueno, he de irme, voy a tomar algo a una pizzería.

Vaya, yo flipo con esta coincidencia.

Nosotros íbamos para allá.

Vente, ¿de qué os la vais a pedir? Yo la pediré con champiñones.

Yo con pepperoni. ¡Oh, pájaro!

¿Con pájaro? No lo he probado, pero...

No, ha perdido al suyo.

Bueno, supongo que volvemos a estar solos.

Ay...

¡Vaya, si es mi abuelo!

¿Adónde te vas? Quédate con nosotros.

Hola, "mija", tenemos que ir a un ensayo.

Nuestra actuación en la bolera es la semana que viene.

Esperad, ¿nos podéis tocar una canción?

Seguro que a Lincoln le encanta escuchar una de las vuestras.

De acuerdo, pero solo una.

(Música)

# El buen amor.

# Nada es más lindo

# que el buen amor. #

Vaya, es genial.

Pero no quiero que os canséis antes de la actuación.

Oye, ¿estás bien., Ronnie Anne?

Te estás portando un poco rara.

(RÍE) No, ¿qué dices?

Quería que conocieras a mi familia y a mis amigos,

como... ¡Vito! ¿Qué, quién?

¿Me hablas a mí? ¡Sí!

Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué es de tu vida?

Oye, ¿por qué haces tantas preguntas?

¿Qué es lo que sabes?

Ah, olvídalo.

Siempre te pones en plan: "¿Qué es lo que sabes?".

Bueno, ahora que estamos a solas...

Eh... ¡camarero!

¿Puede decirme qué lleva la...

ensalada con todo?

Ah... de todo.

Siga. (SUSPIRA)

Pepinos, tomates, alcaparras...

-Mientras te decides, voy a cambiarme.

-Un "bagel" completo.

-Creo que debería llevar algo más formal

para lo que voy a hacer,

-Gorgonzola, pimientos...

Creo que he perdido el apetito.

(SUSPIRA)

¿Dónde te has metido, granujilla?

(Móvil)

¡Ronnie Anne! Siento haberte dejado tirada.

¿Ya ha pasado? ¡No!

Ha ido a cambiarse de ropa.

Eso sí que es malo.

Ya sé, dile que te está dando la artritis y márchate.

A mi abuela le funciona siempre.

O podría apechugar y decirle que no siento lo mismo por él.

Ambas valen. Luego me lo cuentas.

¿Qué tal estoy?

(Música)

Oh, vaya.

Escucha, Lincoln, tenemos que hablar.

(RÍE)

Ay, me está dando la artritis.

¡Vámonos de aquí ahora mismo!

(SUSPIRA)

Supongo que al final nos vamos a poder estar solos hoy.

Lo siento. No pasa nada.

Quería estar a solas contigo porque estaba nervioso,

pero mejor que esté toda tu familia presente.

Señores, ¿me prestáis atención? ¡No, no!

-¡Oh!

Eh, ¿qué está pasando?

¡Está pasando!

-Ronnie Anne, ¿puedes sentarte aquí?

Acabo de recordar que...

Siéntate. No seas maleducada, siéntate.

(Música)

No, no, no, no.

Lincoln, ¡no lo hagas, por favor!

¡Vas a cargártelo todo!

¿Por qué? No soy tan mal mago como tú crees.

¿Mago?

Fíjate.

¡Señoras y señores!

Observad y alucinad cuando este anillo

se convierte...

en tres anillos.

(TODOS) -¡Oh!

-Pero eso no es todo.

¡Voilà!

-¡Vaya!

-Hazlo otra vez. -He pestañeado, ¿qué ha pasado?

-Sois un público estupendo.

Gracias por dejarme ensayar antes del espectáculo del colegio.

Si no lo hubiera ensayado, habría quedado fatal.

Ya... (RÍE) Y eso no es bueno.

(SUSPIRA)

Oye, Linc, gracias por visitarme.

Me alegra que sigamos siendo amigos.

Claro, ¿por qué¿

Espera un momento.

Ahora no, Rusty.

Tu "carta de amor" tendrá que esperar.

Ah...

Así que Rusty es el enamorado.

Sí, dice que conoció a su media naranja

en Reno el verano pasado.

Espera, ¿de quién creías que estaba hablando?

Eh...

Mira, ya está aquí tu madre.

Bueno, para mi truco final voy a desaparecer.

¡Abracadabra!

¡Mamá, está cerrada!

(SUSPIRA)

¿Y esa mirada, abuela?

Ernesto Estrella se ha colado del todo.

No he encontrado el amor.

Bien, "mija", pero procura no ser tan cerrada.

Los caminos del universo son misteriosos.

-¿Te vienes conmigo, pajarita?

(GRAZNA)

Ah, ahí estás.

Sid te ha estado buscando, amiguita.

Bien, has encontrado a mi amor.

¿Amor?

Ernesto tenía razón. ¿Ves?

Hoy has encontrado el amor.

Vale, abuela, supongo que técnicamente es así.

¡Sorpresa!

Os dije que Ernesto no es como el resto.

¡Hasta las estrellas!