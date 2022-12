¡La maldicion!

# con mi gran familia, # Vivo en la ciudad

# todo es genial en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, todos mis primos, # un perro, un loro y amigos.

# ¡Menudo mogollón!

# ¡Mucho te vas a reír!

# ¡Ven conmigo! # ¡Casagrande!

# ¡Mucha vida! # ¡Casagrande!

# ¡Bienvenida! # ¡Casagrande!

# ¡Muchas risas! # ¡Casagrande!

# ¡Somos familia!#

"Los Casagrande"

"La maldición"

(Música)

Y hemos terminado, chicos.

-Qué cámara para más impresionante, Sergio.

-Mira qué zoom tiene.

(RONCA)

Tiene pelos para aburrir.

Eso parece una jungla, ¿verdad, Ronnie Anne?

(RÍE)

¡Por fin, por fin ha venido!

Esta aquí, mi astrólogo favorito, Ernesto Estrella.

Viene a visitarme, o sea, a Great Lake City, donde vivo yo.

Va a promocionar su libro, tengo tantas cosas para firmar.

La bola de cristal de Ernesto, la báscula de baño de Ernesto...

-"¡Qué perfección!" -Y su muñeco.

-"¡Es tu destino!"

-Tendré que acampar en la librería,

así seré la primera en verle.

-Menuda tontería, yo no acamparía allí por nada del mundo.

-Si alguno quiere cenar, yo estaré haciendo tacos en la cola.

-¡Genial, vamos a ver a ese bobo!

(Música)

¡Hala, cuánta gente viene a ver a Ernesto Estrella!

Y yo seré la primera en verle.

-Compren el mejor sitio, 100 dólares por colarse en la cola.

-Yo no quiero colarme, pero ¿cuánto pides por el taco?

-5 pavos.

(Teléfono)

Hola, Lincoln, ¿qué pasa?

Lo he conseguido, Ronnie Anne,

ya sé cómo dar forma de coche de carreras al chicle.

Fíjate.

Sí, ya veo que es igualito que un coche.

Mira tú esto, pardillo.

(Música)

¿La estatua de la libertad? Alucinante.

Oye, ¿tienes una tienda detrás?

¿No interrumpiré unas vacaciones familiares?

Más bien, mi abuela nos ha hecho acampar a la familia

para poder conocer a su adivino favorito.

(RÍE) ya veo. La típica excursión.

Bueno, seguiré practicando con el chicle, adiós.

¿Cómo le ha salido eso?

-Atención, por favor.

Tengo un mensaje importante de Ernesto Estrella.

-Hola, soy yo, Ernesto Estrella.

Me llegan vibraciones de que Great Lake City

trae muchísima mala suerte ahora.

Volveré cuando se levante todo ese nubarrón, hasta la próxima,

mis estrellitas.

Con amor y mucha suerte.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

Señores, solo soy el mensajero.

Venga, abuela. Vámonos de aquí.

Por fin, tienda montada. ¿Hola?

¿Dónde están todos?

(Música)

-¡Vaya pérdida de tiempo!

Salvo por los tacos, claro.

Eructos al pastor.

-A mí, Ernesto Estrella siempre me pareció un bobo.

Como si alguien se creyera que toda una ciudad

puede dar mala suerte.

Ay mi hija, ¿qué haces ahí fuera?

Métete bajo la mesa, que es segura.

Abuela, no vamos a hacer eso.

Pues, purificaré la casa con salvia.

La única forma de expulsar la maldición,

es con las palabras de Ernesto Estrella:

vete, vete, vete, mala suerte, suerte, suerte.

Atrás maleficio, vuelve a tu inmundicia, o no.

-Qué zumo vas a querer para el parque, ¿cerezas o uva?

-Yo, uva.

-Great Lake City da mucha mala suerte, Rosa.

Protege a tus bebés.

Yo habría elegido cereza.

-Debéis quedaros dentro,

os prohibido a los dos salir al parque.

Vete, vete, vete, mala suerte, suerte, suerte.

¿Es mi aro de "aerobic"?

Ahora es para echar salvia.

Bueno, vale.

¿Nos vamos al centro comercial?

¿Cómo? Si van será un desastre.

-Ay, no puedo dejar que os marchéis, es muy peligroso.

¿En serio?

Abuela, ¿has visto mi monopatín?

Perdón, mi hija. Solo quiero protegerte.

Lo que tú digas.

Uy, está ahí.

Menos mal que le visto, me voy al cine con Casey y Samir.

¿Al cine? Es un boleto para el peligro.

-Ninguna persona de mi preciada familia

saldrá a esta ciudad maldita.

Ya oíste a Ernesto, tenemos que ser cuidadosos.

Hay demasiados espíritus malignos sueltos.

-La puerta no se abre.

¡Abuela, déjame entrar!

¿Bobby?

Mi hijo, te dije que no salieras de casa.

-Ya voy yo.

¡Ay!

Vale, la abuela está loca. ¡Lo sé!

Hay que probar que la ciudad está bien

o no volveremos a salir de casa.

Sergio, deja de grabar.

Es un apasionante drama.

La abuela no nos hará caso, solo se lo hace a Ernesto Estrella.

Hay que pedirle que haga cambiar de opinión a la abuela.

Y eso, ¿cómo lo hacemos?

¡Ay!

Córtate con el zoom, bicho.

Espera, ¡eso es!

Haremos un video demostrando a Ernesto

que Great Lake City no solo es una gran ciudad,

sino que da muy buena suerte.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

Yo dirijo, seguro que gano premios.

Quiero dar las gracias a mis padres y a mi novia Priscila,

¡te quiero, "churri"! ¡Lo conseguimos!

¡Muchas gracias!

-Espabila, Sergio.

-Sí, que tenemos cosas que grabar.

Primero tenemos que salir sin que nos pille la abuela.

Vete, vete, vete, mala suerte, suerte, suerte.

Ay, olvide purificar el cojín de Lalo.

Esta es la nuestra.

¡Vete, vete, vete, mala suerte, suerte, suerte!

¡Va, va, va!

(Bocinas)

En sus puestos, "Ciudad de la buena suerte",

toma uno, acción.

Soy Ronnie Anne y vivo en Great Lake City.

Aquí estoy, comiendo algodón de azúcar.

¡Me aburro!

¡Esto no ganará nada!

Eh, dale al algodón.

(GRITA)

Como ven, no hay mala suerte.

-¡Sálvese quien pueda, aquí hay muchísima mala suerte!

(GRITA)

(Música)

¡Acción! Aquí estoy,

en el mejor mercado familiar de Great Lake City.

Dentro extras.

¡Le había pedido nueve nubes con el chocolate!

Donde cada pasillo da buena suerte.

Uy, 2 por 1 en maíz en lata, qué suerte la mía.

(MAULLAN) (GRITA)

(MAULLAN) ¡Qué mala suerte la mía!

¡Socorro!

Si alguien piensa que la ciudad da mala suerte,

es que no ha probado nuestra deliciosa pizza.

-¡Ay, mamma mía!

-Maravilloso, hemos acabado, chicos.

Acción, suspense, pizza. Tenemos de todo.

¡Sergio! ¿Lo has hecho aposta?

Teníamos que demostrar que esto es seguro.

Lo seguro no da premios, nos vemos en la alfombra roja.

(Música)

Estos son arañazos de los gatos salvajes,

y esto una quemadura de estar en el congelador de los helados.

Y estos son los moretones de la explosión de pizza.

Y no se por qué hay un pez en mis pantalones.

Ay, mi "Bobby-bito" está lleno de "bubitas",

al menos, tu naricita sigue intacta.

Ha sido una catástrofe.

De ninguna manera podemos enseñar ese video,

ni a Ernesto, ni a la abuela.

¡Madre mía!

Sergio me acaba de enseñar el video.

¡Sergio! ¿Por qué?

Porque me enorgullece.

Abuela, podemos explicarlo.

No, yo te lo explico.

La mala suerte acaba de empezar, Rosa, vete mientras puedas.

-Tenemos que irnos, aquí ya no estamos seguros.

Los Casagrande nos iremos de Great Lake City, y pronto.

(GRITAN)

Abuela, no podemos irnos sin más, ¿a dónde vamos a ir?

Lo siento, mi hija, pero tenemos que irnos ahora mismo.

-Bobby, yo voy a pasar el finde en casa,

podríais quedaros con mi familia.

Así podré ver tu carita "bobbybita" en persona.

¿Has oído, abuela?

Podemos ir con los Loud, ¡porfa, porfa, porfa!

¿De verdad, Lori?

¿Seguro que a tu familia le parece bien que vayamos?

-Seguro que no les importara nada.

(A LA VEZ) ¡Por supuesto que sí nos importa!

-Venga, va, nos necesitan.

-Nosotros no le daríamos la espalda a los Casagrande, pero...

-Somos muchos y ellos son muchos, y nosotros somos muchos.

A lo mejor deberíamos llamarles para...

(Timbre)

-¡Ya están aquí, ya están aquí!

-Por supuestísimo.

Hola, Linc. (A LA VEZ) ¡hola, familia Loud!

(LADRA)

-Rosa, Lori nos dijo que tienes una situación interesante.

-Sí, mi astrólogo, Ernesto Estrella,

declaró que toda nuestra ciudad está maldita.

-Por el amor de Einstein,

todo el mundo sabe que la suerte es una completa estupidez.

-Cariño, han traído un flan.

-Flan-tástico.

-Buenísimo, soy un flan-ático de tus chistes.

-Mira qué torre Eiffel hago.

Vaya, estás mejorando mucho, Lincoln.

He practicado.

-Espero que no seamos una molestia.

(BALBUCEA)

-¡Claro que no, por supuesto que hay sitio para 12 personas más!

(GRITAN)

-¡Pero no toquéis mis cosas!

-Voy a tocarlo todo.

¿Quién tiene hambre?

Echaba de menos los guisos de tu padre.

Y yo echaba más de menos los tamales de tu abuela.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

Echaremos de menos la cena.

No me aguanto, no me aguanto.

-¡Abrid el baño, por favor!

No puedo, no puedo más.

-No, Bobby-bito, tú primero.

Nena, yo nunca iría antes que tú, tú eres la primera.

No, tú eres el primero.

-Yo tengo que hacer de lo segundo.

(GRUÑEN)

-¡Llega la primera, allá voy!

Un momento, me hace falta.

-¿Ves? ¿Quién necesita el baño?

Sí, tenemos el fregadero para nosotros.

Estoy lavándome.

-¡Mi cepillo real! ¿Cómo te atreves?

Bueno, al menos no dormimos en el suelo.

Pensándolo mejor, prefiero dormir en el suelo.

-Al menos tú no estás en un ataúd.

-Buenas noches, que durmáis el sueño de los difuntos.

-Ya quiero volver a casa.

-A mí esto me gusta,

podemos hacer como las momias de los antiguos faraones.

-No me estás ayudando.

-Deja de babearme.

-¡Oye!

¿Estás de broma?

-Necesito mimitos.

Chicos, ha sido un día duro, intentemos descansar.

Aquí, dentro de mi ataúd, hay alguien.

(GRITA)

(GRITAN)

Abuela, porfa, no podemos estar aquí, somos demasiados.

Mi hija, a lo mejor es duro,

pero no estamos en la ciudad de la mala suerte.

Esto es peor que la mala suerte.

Tenemos que acabar con esta pesadilla como sea.

Echo de menos mis choco-sábanas.

-Y yo echo de menos que no estés aquí.

¡Para!

(GRITA)

(Golpes)

¡Estoy bien!

Qué mala suerte, menos mal que no te ha visto tu abuela.

Lógicamente, os convendría que le viera.

Demostraría que la mala suerte pasa en todas partes.

Un momento, es verdad.

Si demostramos a la abuela

que la mala suerte también pasa aquí,

nos dejará volver a casa.

-Panqueques, panqueques, panquequitos.

Le falta un toque de canela.

Fase uno: código salado.

Está muy rico.

-Me tienes que pasar tu receta.

-¿Tortitas saladas? Esto es nuevo.

-¿Saladas?

¡Saladas! ¡Sal! ¡No!

La sal es un signo del mal fario.

-Pues, toco a más.

-Fase dos: código negro.

-Fase dos y medio: código encogida.

-¡Toda la ropa se ha encogido y se ha vuelto negra!

Esto es una mala señal.

-Sí, abuela, malísima.

-Híjole, hay corriente.

-Fase tres, código cisterna. -Allá va.

(Retrete)

-Y allá va el agua.

-Frida, este libro

sobre los tulipanes acuáticos es fascinante.

Es como si estuviera allí.

(GRITAN)

-¡Mi habitación!

No lo estás mejorando.

¡Ay, ay, ay!

-¡Corre, mamá, que viene la catarata!

Ay, mis bebés. Ya llegó mamá.

(GRITAN)

Comida salada, colada negra y ataúdes flotantes,

¡ahora comprendo!

¿Que la mala suerte pasa en todos lados?

Sí. Allá a donde vayamos, porque nosotros la provocamos.

¿Cómo, qué?

Nos iremos donde no hagamos daño a nadie,

al bosque.

-¿Qué?

Abuela, no... Odio a la naturaleza

y ella me odia a mí.

¿No podemos hablarlo primero?

No hay tiempo, debemos irnos cuanto antes.

-Vaya, no había visto nunca

que un plan saliera tan rana como este.

Te presto mi brújula.

Solo iremos al bosque

si nuestra abuela nos lleva a rastras y a gritos.

¡Abuela! ¡Suéltame!

Carlos, ¡haz algo!

-Mamá, sé razonable.

(GRUÑE)

Dicen que el bosque es encantador en esta época del año.

-Niño de mamá.

(A LA VEZ) ¡Adiós!

(Música)

En cuanto llene el depósito, adiós a nuestras vidas.

¿Sabéis si en el bosque tienen Wi-Fi?

(SUSPIRAN)

¿No podéis dejar que me haga ilusiones?

Mejor vamos a disfrutar

de lo que nos queda de civilización antes de llegar a los bosques.

Voy a usar el baño mientras pueda.

¿Qué es todo esto?

No, no, sigo en la carretera.

Óyeme bien, tienes que cancelar también mi próxima cita.

Tú di que es otra maldición.

¡Qué feo! Este grano se ha vuelto más grande todavía,

mis fans no pueden verme así.

¿Ernesto Estrella?

¡No! ¡Ah, una fan! Me encantáis.

¿Dijo que nuestra ciudad estaba maldita

porque usted tenía un granito?

Es de las enfadadas, Estrella fuera.

¡Que esto no es la televisión! Aquí no funciona eso.

Gracias a usted, mi abuela nos ha obligado

a dejar Great Lake City y ahora quiere que vivamos en el bosque.

Eso no me lo esperaba.

Lo siento mucho, muchacha.

Jamás pensé que mis palabras causarían tantos problemas.

Por favor, déjame que lo solucione.

Más le vale solucionarlo.

(RÍE) Eres pequeñita pero matona.

Soy yo, Ernesto Estrella, aplausos por favor.

-¿Quién? -Anda, mira,

pero si es el bobo en persona.

Mucho gusto, bobo.

-El universo me dice que mi mayor fan

tiene un problema de mal fario.

Sí, ya veo el nubarrón, tranquilos, mis estrellitas.

Vengo a ayudar, ¡purifiquemos a los Casagrande!

-(TOSE)

Necesito velas de aceite de coco,

su mejor salvia e incienso de jazmín.

-Tengo linternas, flores marchitas y un ambientador con olor a piña,

y eso le da para una "flimonada" gratis.

-No importa, servirán, ¿"flimonada" gratis?

Que sea de cerecita.

-Por fin una estrella que grabar.

¡Acción!

-Cógeme por el lado bueno.

(Música)

"Purifiquémonos"

(Música)

Vete, vete, vete,

mala suerte, suerte, suerte.

Ahora, todos están purificados.

-¡Lo noto! Se fue la maldición.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

-¿Qué puedo decir? Ernesto no es como el resto, ¡adiós!

(TOSEN)

-Ha sido aposta.

-Gracias, Ernesto, ha salvado a mi familia.

Usted sí que no es como el resto.

-Un placer, no olvide comprar varios ejemplares

de mi último libro, "Es tu destino".

-¡Lo he reservado ya en tres idiomas!

Y tengo algo para curar este grano.

-¡Estrella, fuera!

-Qué aliviada me siento, os dije que Ernesto era fantástico.

Sí, estuvo bien.

Familia, creo que es hora de que volvamos a casa.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Eso le puede pasar a cualquiera.