(Música)

# Vivo en la ciudad # con mi gran familia.

# Todo es genial # en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, # todos mis primos,

# un perro, un loro y amigos.

# Menudo mogollón.

# Mucho te vas a reír. # Venga, ven conmigo.

# Casagrande. # Mucha vida.

# Casagrande. # Bienvenida.

# Casagrande. # Mucha risa.

# Casagrande.

# Somos familia. # ¡Tan-tan! #

"Pirata de familia."

Ya van seis veces, ríndete.

¡Ni hablar! ¡Voy a cansarte!

¡Socorro!

¡Este piratilla me quiere hacer pasar por la plancha!

El capitán CJ te salvará, Ronnie Anne.

Gracias, CJ. Eres mi héroe.

Bueno, ¿estáis todos listos para el día en familia?

¿Adónde vamos esta semana?

-Al espectáculo pirata.

-Cariño, sé que te encanta la cena-espectáculo pirata,

pero a lo mejor te gustaría probar algo nuevo.

-¡Espectáculo pirata!

-No pienso comprarte una entrada.

Yo también voto por el espectáculo.

"Mija", el espectáculo está bien, pero siempre que vamos

CJ quiere que le elijan para izar la bandera pirata.

-Y nunca le toca, y se pasa semanas decepcionado.

¿Y si busco la forma de hacer que elijan a CJ?

Por probar, que no quede.

-Vale, iremos al espectáculo pirata.

-¡Yuju!

Chócala, CJ.

¡Chócala, hermana!

¡Sí!

¡Por fin te he ganado!

¡Mis "calzochucus"!

ALTA MAR

¡Hala, qué pasada!

¿A que sí?

¡Yuju!

¡Pirata!

-¡Au! -Perdón, papá.

-No pasa nada, estoy bien.

(RÍE) ¡Barras de luz!

¿Me prestas cinco pavos?

Con los intereses, me debes siete.

-¿En serio, papá? ¿Una radio?

-¿Qué? Hay partido de fútbol. -Pero es una cena en familia.

(CHISTA) -Yo te pagué la universidad.

-Y también parvulitos.

Vaya, no estoy aquí.

CJ, tranquilo, en cuanto vayan a buscar

un voluntario del público, me ocuparé de que te elijan.

¡Ja, buena suerte!

Siempre soy el elegido para izar la bandera pirata

y no pienso romper mi racha esta noche.

Te entiendo, pero es el sueño de mi primo CJ.

¿No podrías dejar que le elijan solo por esta vez?

Hola, bucanero.

-Ya, lo siento, va a ser que no.

¿Sabes qué te digo? Eres un maleducado.

Hoy elegirán a mi primo, no a ti. Me aseguraré de ello.

Ya veremos.

(RADIO) "¡Gol!"

-Toma ya, ¡Sí señor!

"Ha sido una jugada increíble."

-Ya ha llegado el pollo.

(Música)

(RÍE)

Os dije que el tesoro estaba enterrado

en la isla del Diente Muerto.

Menudo botín he conseguido, ¿eh?

(RÍE)

-Oh, no, capitán Dave, son los piratas rojos.

Deben ir tras nuestro tesoro.

-¡Oh!

Pronto vamos a necesitar a un marinero de agua dulce

para que ice nuestra bandera pirata

y para que se prepare para luchar con nosotros.

(Aplausos)

CJ, vamos a acercarnos más.

Así tendrás más posibilidades de que te elijan.

Oye, abuelo, vamos a dar una vueltecita por ahí.

Ah, empatados, 1-1.

-¿Qué han hecho? ¿Lo han pegado o qué?

(GRITA) -¿Qué has hecho? ¡Está fría!

-Perdón, papá.

-A lo mejor encuentras pantalones en la tienda de regalos.

Me parece que tenían ropa.

Parece que nadie va a sentarse aquí,

así que son nuestros. ¡Sí, nuestros!

(RÍE)

Camarero, no están en sus asientos.

Esto está mucho mejor. Los piratas nos van a ver fijo.

(TOSE)

¿Me enseñáis vuestras entradas, por favor?

(RÍE)

Papá, ¿qué te has puesto?

-Digamos que no tenían mucha variedad de pantalones.

(RÍEN)

¡Qué "vintage"! ¿Me los dejarás?

Oh, hola de nuevo.

(GRUÑE)

Vale, CJ, hay que buscar otra forma de llamar la atención.

¡Sí!

Eso nos valdría.

¡Perfecto!

¡Sí!

Bobby, ¿nos prestas tus barritas?

¿Qué? ¡No!

¡Son para CJ?

¡He tenido que pedir prestado para comprarlas!

(GRITA)

¡Lo siento mucho! ¿Estás bien?

Bueno, si lo cubro no pasa nada.

-¡Tranquilo, papá!

(Cañonazo)

-¡Ja, basta!

¡Necesitamos que algún voluntario del público

ice la bandera pirata!

-¡Yo! ¡Cógeme a mí, aquí!

-¡Capitán, aquí! ¡Por aquí!

¡Aquí, cógele a él! ¡A mí!

¡Eh, aquí, eh!

A él, cógeles a él.

CJ, te está mirando.

¡Ay, no, no, no!

¡No puedo permitirlo, no!

¡A mí, es mi cumple!

-Que me parta un rayo si no tenemos un cumpleañero con nosotros!

Ven aquí, rápido, bucanero.

(RÍE)

-Nunca me eligen a mí.

¡No es justo! ¡Es trampa!

¡Mi hija! ¿Pero qué haces?

¡No es su cumpleaños! Ha mentido para que le cojáis.

Mi primo CJ es el que debería izar la bandera.

¡Oh!

¿De verdad es tu cumpleaños, chico?

-Es lo que dice el sombrero, ¿no?

ES MI CUMPLEAÑOS

-Vale, vuelve a tu asiento para que sigamos con la función.

-¡Sí, vuelve a tu asiento, sarnosa!

Relájate, tío.

¡Están pasando a Ronnie Anne por la plancha!

¡Tengo que ayudarla!

¡Yo te salvaré, Ronnie Anne!

-¡Canastos! ¡CJ, no!

-¡Ay! -¡Anda, Héctor!

-¡Vamos a ayudarte!

(TODOS) -¡Vamos todos!

-¿Ya es el entreacto?

Uy, pollo.

-¡Ronnie Anne, te salvaré!

¡Ah!

-¡CJ, tienes que bajar del barco!

-¡Una familia de piratas!

¡No podéis abordar mi barco, sarnosos!

Están reventando la obra, ¡vuelvan a sus asientos!

Espere, deje que mi primo ice la bandera.

Es su sueño. ¡Ni hablar!

Me toca a mí.

-¡Venga, seguid con la función!

-Novato, no te quedes parado, ¡ayúdame!

-Ah, no, no, no soy un pirata.

(GRAZNA) -A la orden, mi capitán.

-No es lo que parece.

Bonito pañuelo, ¿dónde lo has comprado?

(SUSPIRA) Vamos, vamos.

¡No me iré hasta que CJ ice la bandera pirata!

¡Esta es la tuya, CJ!

¡Pero seréis!

(GRITA)

(GRITA)

-¡Ha salido volando! -¡Vaya!

-¡Gol!

Uy, perdón.

-Muy bonito, has noqueado a nuestro capitán.

Lo siento, no era mi intención. Solo quería ayudar a mi primo.

Pues sin capitán tendremos que cancelar la función.

-¡Los piratas rojos no se llevarán el tesoro!

¡Preparados para luchar!

(Aplausos)

CJ, ¿eso es de la obra? Sí, Ronnie, Anne.

Me la sé entera.

¡Esperen, piratas! Pueden terminar la obra.

CJ será su capitán.

Vale, por probar...

¡Novato, prepara los cañones!

-Pero yo...

-¡Esperad! ¡Yo debería ser el capitán!

¡Déjamelo a mí! No.

Yo me ocupo.

Serás pasto de los tiburones.

(GRITA)

(RÍE)

-¡Vamos, vamos! ¡CJ, ya es tuyo!

(GRAZNA) ¡Vamos, CJ!

Bien hecho, bucanero.

(Aplausos)

-Yo nunca abandono a un pirata.

-¡Es increíble! Esto es mejor que la obra real.

¡Gran trabajo, mi capitán!

Hemos vencido a los piratas rojos.

Ya solo queda una cosa por hacer.

-¡Sí!

(Música)

(Aplausos)

¡Ha sido espectacular!

¡Guau!

-¡Carlos, Carlos!

¡Coge los rubíes!

-¡Estoy tan orgullosa de ti!

¡Mi niño es una estrella!

Sí, muy bien CJ, Bravo. ¡Felicidades, CJ!

Felicidades, CJ, lo has bordado.

Gracias, Ronnie Anne. Ha sido mi mejor día en familia.

-Eh, CJ...

¿Podemos hablar un momento?

Oye, solo quería decirte que gracias por salvarme.

No eres tan mal capitán. -¿Tan mal?

(RÍE) -Vale, ha sido increíble.

Y siento haberte tratado como lo he hecho.

-Gracias, nos vemos la próxima vez.

-Sí, mi capitán, eso espero.

-¡Oh! (RÍE) ¡Hola!

¡Au!

Me lo merecía.

-Vale, vámonos.

Espera, ¿y Carlos?

-No puedo ir al número del miércoles.

Pero el sábado sí que puedo.

-¡Perfecto! -Esperad, lo tengo cogido.

"Quien lo encuentra, se lo pierde"

¡Allá va, Sid!

¡Ronnie Anne, una larga!

Lo tengo.

¡Ah!

Ay...

¡Ajá1

¡Sí!

¡Yuju, punto!

Oh, oh.

A alguien se le ha caído el monedero.

Qué trastada, por aquí no veo a nadie.

¿De quién podría ser?

Este supermercado es demasiado pequeño para los dos.

¡Guau!

¡Jeje!

(RÍE) ¡Sí!

¡Ja, ja!

El etiquetador más rápido de la ciudad.

Ay, vaya. Eh, Bobby.

Hemos encontrado este monedero. ¿Sabes de quién puede ser?

Ni idea, pero creo que tenemos una caja

de objetos perdidos por aquí.

OBJETOS PERDIDOS

¡Ah!

Ahí va, ¿cuánto tiempo lleva todo eso ahí guardado?

Más que el que llevo yo.

Supongo que nadie vuelve a por sus cosas.

Entonces, ¿me la puedo quedar?

Le puedo sacar un dinero fácil.

No, Carl. ¿Y qué haces colgado del techo?

Jugar a una guerra de globos de agua con CJ.

Que nadie me delate ¡o si no...!

Deberías mirar dentro del monedero, a lo mejor hay un carné.

Buena idea.

¡Hala! ¡Un billete de 100 dólares!

¡Ostrazas!

Acabo de recordar que he perdido el monedero esta mañana.

Gracias por encontrarlo.

Buen intento, Carl.

¡Ah!

¿Lo dejamos en objetos perdidos?

No sé, a lo mejor alguien necesita este dinero.

NO podemos tirarlo en una caja llena de polvo.

Deberíamos encontrar al dueño.

Puedo demostrar que es mío.

Mi billete tenía una imagen de Abraham Washington.

Ese presidente no existe.

¡Sí existe!

(RÍE) Estoy seguro aquí.

¡Ay!

¡Uy, chuches!

Vale, lo primero de todo, preguntemos a los del edificio.

Todos compran en el mercado.

¡Chupado!

(Música)

(GRITAN)

(ERUCTA)

No es una buena imagen para ti.

Son todas las cosas de la caja de objetos perdidos.

He pensado que si me las pongo

a lo mejor sus dueños las reconocen.

No lograrás nada, no son más que antiguallas.

¡Que te lo crees tú!

De hecho, te apuesto los postres de la semana

a que antes de que acabe el día todo tendrá su dueño.

¿Seguro que quieres hacerlo? Tocan flanes.

La palma de tu mano es tan suave como suponía.

MONEDERO ENCONTRADO

Con tantos carteles, alguien tiene que llamar.

(A LA VEZ) ¡Hum!

¡"Pónchulis", esa pizza huele de maravilla!

Podemos descansar y comer un poco.

Este paseo me ha dado hambre.

Espera, no llevo dinero encima, ¿y tú?

Nada, solo este billete de 100 dólares.

Bueno, podríamos coger un poquito prestado del monedero.

Y lógicamente pondríamos lo que falta en cuanto podamos.

Desde luego, a mí me vale.

Vaya, mira qué pintas llevas. Se ha puesto el armario entero.

Son cosas de la caja de objetos perdidos.

¿Hay algo que le suene familiar?

Ah, mis gafas de sol.

¡Las había olvidado!

Me has dado una alegría, chico.

¡Oh!

¡Ah!

¿Lo ves? Está funcionando.

¿Sabes que no ha pagado lo que se ha llevado?

¡Ah, ay, no!

Hemos pasado por todo el barrio.

Ahora a esperar a que llame el dueño.

Uy, lo siento.

Eh, ¿qué está pasando?

Han estrenado un juego nuevo, vaqueros contra payasos.

RECREATIVOS GALAXY

Se ve que ese juego es una pasada.

¿Cogemos algo más de dinero?

Solo serán unos pavos, ya los devolveremos.

Uf, 20 pavos vuelan rápido en los "recres".

Sobre todo cuando hay un fotomatón.

Pero no va a pasar más, no cogeremos más dinero prestado.

No, hay que ser responsables.

¡Ah, Ronnie Anne!

¡"El desfile de los pingüinos"!

Ahí va, hay hasta ronda de preguntas con los pingüinos.

Oh, gracias, Bobby.

Creí que Buttercup se había comido el pendiente.

Llevo días siguiéndola por si había suerte.

Ahora solo me faltan mis gafas de leer.

(ERUCTA)

¡Puaj!

-¡Puaj!

Tus flanes me pertenecen.

No sabía que los pingüinos firmaran autógrafos.

Ni yo. Y solo han costado diez dólares.

Todavía no han llamado por el monedero.

Creo que deberíamos ir a casa y esperar.

Y veamos lo que veamos no vamos a gastar más dinero.

Aunque sea algo brutal, ¿me lo juras?

Ronnie Anne, te juro que nunca jamás...

¡Oh, "poncholes"!

¡Es una tienda pop-up de Doce de Medianoche!

Grandes rebajas, solamente hoy.

"Pero me jurasteis que..."

A callar, ¡atrapadle, chicas!

Pues se ha acabado el dinero.

Pero no podíamos pasar esas rebajas.

Claro, sobre todo la máquina de hacer gofres de Yoon Kwan.

"Me encantará estar en tu desayuno equilibrado".

(Móvil)

¿Diga?

Ronnie Anne, soy Maybelle.

He visto el cartel sobre el monedero.

Oh, oh. Si es marrón con un broche de oro

y 100 dólares en su interior, es mío.

No sé, ¿dirías que es marrón o más bien tostado?

(SUSPIRA) Sí, Maybelle, es suyo.

Estupendo, pasaré por el mercado dentro de dos horas a recogerlo.

Genial.

¡Ah! ¿Por qué nos hemos gastado todo el dinero?

¡Si ni me gustan los gofres!

Ni a mí, yo soy de tortitas, sin ofender.

"Tranquila".

Tengo siete dólares. ¿Y tú qué tal?

En mi hucha solo había un pagaré de mi padre.

Ha cogido dinero para pagar a l repartidor.

Vale, solo tenemos que conseguir 93 dólares en dos horas.

¿Se los sacamos a mi padre? Me debe todos los intereses.

Vale, probemos.

Mi padre solo llevaba cinco pavos,

Pero me ha dado una idea, sígueme la corriente.

¡Dale, papá!

(Música)

PROPINAS

Empieza el show.

Oh, ya estamos otra vez.

Pueden dar una propina a las artistas.

¡Eh!

-¡Cuidado!

Ay...

(LLORA)

¡Uy! ¡Ah!

Eh, buscaos otro tren. Está pillado.

-Hola, Bobby, traigo la fruta.

¡Vaya, ese es mi reproductor de CD!

-No, no lo es. Es una sandwichera.

-No, esto es mío. Todavía tiene mi disco de marcha.

Ya puedo hacer ejercicio. Gracias, tío.

Bobby, ¿podemos cogerla bici de hacer los repartos?

Claro. Gracias.

Solo queda una cosa.

¿Sabes qué? Doblemos la apuesta.

El postre de dos semanas.

¿Con la de los churros? Trato hecho.

Voilà, listo.

Venga, hombre, ¿dónde hay un taxi?

¡Mi vuelo sale en 30 minutos!

Hola, Miranda, ¿te llevamos?

No voy ni a preguntaros qué es esa cosa.

Llevadme al aeropuerto.

Oye, ¿puedes ir más rápido? Pagaré un plus.

No sé si llegaremos.

Tranqui, Sid, llegaremos.

¡Adiós, chicas!

Adiós a la propina.

¡Vendemos gofres de Yoon Kwan!

¡Recién hechos!

¿Quiere un gofre de Yoon Kwan? Solo son 100 dólares.

Son preciosos y deliciosos.

Déjalo, Sid. Maybelle llegará pronto.

Tendremos que decirle la verdad.

Hola, me alegra que hayáis encontrado mi monedero.

Hola, Maybelle. Sobre el bolso...

El caso es que le falta una cosita de nada.

Más bien cien cositas.

Nos hemos gastado todo el dinero.

¡Que habéis qué!

Lo sentimos, pensamos que nadie lo iba a reclamar.

Tendríamos que haberlo pensado mejor.

¡Pero la pizza olía tan bien!

Y había una peli de pingüinos nueva y nos dejamos llevar.

Lo compensaremos seguro.

Literalmente, nos sentimos fatal.

Ah, pues yo tampoco me siento muy bien.

Pero parece que las dos queréis hacer lo correcto.

Y me vendría bien una mano con ciertas tareas.

Si me ayudáis, estaremos en paz.

¡Trato hecho! ¡Trato hecho!

(Música)

¡Uf!

¡Ah!

(GRITA)

Ah, no hay nada como un zumo de mango recién exprimido.

Ahora necesito toda esta lista de la compra.

Chicharrones con extra de rones y patatas con queso,

pero acordaos de quitarles el queso.

(SUSPIRAN)

Bueno, ya está todo. Ya estamos en paz.

Gracias por la ayuda.

Gracias por dejarnos hacer lo correcto.

Por fin se ha acabado.

A partir de ahora no pienso coger nada que no sea mío.

Ronnie Anne, eso hay que pagarlo.

(RÍE)

Y tú me vas a pagar en postres.

Nadie ha reclamado la sudadera. (RÍE)

Vale. Tranquilo,

ya me encargaré de decirte lo ricos que estaban tus postres.

Por cierto, quizás quieres mirar la parte de atrás de tu sudadera.