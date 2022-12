# Vivo en la ciudad # con mi gran familia,

# todo es genial en el día a día.

# Nuestra tienda es la mejor # y nos damos mucho amor.

# Tíos, abuelos, todos mis primos, # un perro, un loro y amigos.

# ¡Menudo mogollón!

# ¡Mucho te vas a reír! # ¡Ven conmigo!

# ¡Casagrande! ¡Mucha vida! # ¡Casagrande! ¡Bienvenida!

# ¡Casagrande! ¡Muchas risas!

# ¡Casagrande! ¡Somos familia! #

"Los Casagrande". "Cuéntale al minino".

(Música)

No sabía que el Festival de la cebolla

de Great Lakes City era tan chulo.

Siempre recordaré este día, y los olores.

-Cientos de capas... -Apesta que da gusto.

-Parad. ¿Lo habéis oído?

(TODOS) ¡Gatos!

¿Cómo vamos a entrar ahora? Están delante de la puerta.

Yo me ocupo. ¡A volar, gatos!

(SUSPIRAN)

Odio a los gatos. Son tan temperamentales.

-No podía estar más de acuerdo.

-Son unos avariciosos con sus siete vidas.

AL DÍA SIGUIENTE...

¡Feliz cumpleaños, Alexis!

Traigo la comida de tu fiesta y también unos panes dulces de más.

¡Guay! Bobby, estos son de clase de música.

Si vosotros, este de aquí es Bobby.

Hola, chicos. Debería volver al trabajo.

Que lo paséis bien. Porfa, quédate.

Una maga va a actuar para nosotros. ¿Has dicho "maga"?

Bienvenidos a las mejores maravillas del planeta.

Chicos, dad un aplauso para la gran Greta.

(Aplausos)

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

(ESTORNUDA)

(TODOS) ¡Hala!

-¡Sí!

-¡Greta-chan!

(Aplausos y vítores)

Ahora, necesito un voluntario para que se deje hipnotizar.

¡Uy, yo, yo, yo! Yo quiero, yo quiero.

O podríamos llamar al cumpleañero.

Ay, claro. Perdona, Alexis.

No, vete tú, Bobby. ¡Sí! ¡Bien!

Bien. Con el poder de la hipnosis,

puedo convertirte en cualquier animal.

¿En cuál, chicos? En lo que sea, menos un gato.

¿De acuerdo? (TODOS) ¡Gato, gato, gato!

He oído "gato". Espera. ¿Qué?

¡No!

"Umpa luma suba oler", ríndete ante mi gran poder.

Una campana oirás y como un gato maullarás.

Y cuando oigas "papaya", gato dice adiós y se calla.

Y se calla...

No noto ningún cambio.

(MAULLA)

(Risas)

¡Un gato de verdad! -¡Es un gato!

-¡Papaya!

Vale, ¿y cuánto voy a estar hipnotizado?

(GRITAN)

(Teléfono)

Hola, abuelo. Ahora mis... (MAULLA)

O sea, mismo.

Eh, ¡Espera! Que no te he deshipnotizado.

¡Pan dulce!

Qué buena pinta tiene esta leche. Seguro que pegará bien con pescado.

(Maullidos)

(MAULLA)

Roberto, ¿te encuentras bien? -Hola, chicos.

¿Dónde queréis que poca las papayas?

Yo las guardo. (RÍE) Bonito bigote de leche, tío.

Gracias.

(Campana)

(MAULLA)

Ah, así es como se sabe si una papaya está madura.

(IMITA LOS AULLIDOS)

(Arañazos)

(Maullidos)

¿Habéis oído eso? ¿Queréis pelea, gatos?

(MAULLA)

¿Bobby?

¡Has traído una papaya!

¡Gracias, Bobbito!

Pero, ¿cómo he llegado aquí?

(Mensaje)

(MAULLA)

¿Te encuentras bien, Bobby?

¡Oye! -¿Quién quiere papaya con Chile?

Uy, yo quiero.

Bobby, estás muy raro.

Sí, más de lo normal. ¿De verdad?

(Mensaje)

O sea, esto es megafuerte. ¿A que sí?

Karen y Dana fueron con el mismo conjunto

a la fiesta de Rebeca.

No. ¡Me refiero a Bobby!

Está arañando, ronroneando y peleándose con Lalo.

Es peor que un gato.

No es que sea peor. Bobby es un gato.

(TODOS) ¿Qué me dices?

(MAULLA)

Ya veo lo que dices, mija. Parece que se cree que es un gato.

Ay, Bobby.

Mamá, papá, ¿podéis hacer algo? Mandadlo a la perrera.

-Puede ser fiebre. -Mijo, te tomaré la temperatura.

Aquí dice que para los gatos hay que meter el termómetro en...

Vale, Bobby.

Déjame ver tus ojos. Sigue la luz del techo.

(MAULLA)

Bobby, vuelve aquí ahora.

(MAULLA) Por lo menos es amigable.

En todos los años que llevo practicando medicina,

nunca he visto nada parecido.

-Chicos, me acabo de enterar que a Bobby

le hipnotizó una maga en el cumpleaños de Alexis Flores.

Tengo su tarjeta aquí.

¡Ah! Quieto, gato malo.

(Música)

Tranquilos, puedo hacer que vuelva a la normalidad.

¡Papaya! Hola, chicos.

¿Lo veis? Resuelto. Que no se acerque a una campana.

A mí eso no me parece que esté resuelto.

¿No puede deshacer el hechizo?

Ah, sí, claro.

No volverás a ser un gato y...

Hasta otro rato.

(MAULLA)

¿Os he dicho que no se me da bien deshacer hechizos?

Creo que tendréis que usar la palabra "papaya"

a partir de ahora.

¿Qué está pasando? ¿Porque tenéis esa cara tan triste?

Bobby, tenemos que contarte algo.

CINCO MINUTOS DESPUÉS

¿Qué decís? ¿Que seré un gato para siempre?

No pasa nada. Ya pensaremos en algo.

No, no puedo haceros esto. ¡Hasta siempre, humanos!

(Campana)

(MAULLA) ¡Bobby, espera!

-¡Oh, no! -¡Mi Bobbyto!

Tranquilos todos.

Es mi hermano, daré con él donde esté en un periquete.

PARQUE

¿Ha visto a este gato?

Es una persona. Gracias por nada, colega.

Ven aquí, Bobby. -¿Dónde estás?

(MAULLA)

¡Basta ya!

¿Bobby? ¿Dónde estás?

(MAULLA)

(TODOS) Bobby, ¿dónde estás?

¡Eh, lárgate!

(TODOS) Bobby, aquí. ¿Dónde estás?

Mirad, ¡bolas de pelo!

Laca de pelo, basura y etiquetas. Oh, tenemos una buena pista.

Chicos...

(Maullidos)

(TODOS) ¡Oh!

¡Estos gato son horribles!

Y ese de ahí es enorme. Mirad, no es un gato. Es Bobby.

(MAULLA)

¡Papaya!

Oh, hola, chicos.

Bobby, ¿qué estás haciendo aquí? Eso, ¿por qué te has ido?

No os enteráis. Soy un gato. Pero no lo eres siempre.

Asumidlo. Nuestra familia los odia.

Sus aullidos, los arañazos, limpiar su caca...

Si no pueden quitarme el hechizo,

entonces no deberíais vivir conmigo.

Esta es mi nueva familia.

Perfecto, que lo pases bien.

Eso es lo de menos, Bobby.

Eso, odiamos a los gatos, pero no te a odiaremos ti.

Gato o no, eres mi hermano y no me iré a casa sin ti.

Vale, volveré.

Miau a todos. "Miau" es "hola" y "adiós" en idioma felino.

(TODOS) ¡Bobby! -¡Te echamos tanto de menos!

-Tenemos una sorpresa para ti.

Rápido, mostradle las cosas que he pagado yo.

Espera, ¿habéis puesto a un gato en mi lugar?

No, Bobby. Esto es para ti.

-Queríamos mostrarte que, seas como seas,

esta siempre será tu casa.

-Aunque seas un gato bobo, sí.

Vaya, habéis traído de todo.

Troncos para arañar, juguetes, árboles...

Es "prrrecioso".

A ver si a tu otro yo le gusta.

(Campana)

(MAULLA)

Espero que sepa aterrizar a cuatro patas.

Vaya tortazo. -Pues ahora le quedan seis vidas.

-¡Papaya! Bobby, ¿estás bien?

Creo que sí.

(Mensaje)

Lo siento, Karen y Dana se han puesto lo mismo otra vez.

Deberían ponerse de acuerdo antes de salir.

Sí, o sea... No lo sé.

Bobby, has oído una campana y no has cambiado.

El golpe en la cabeza te habrá curado.

(Mensaje)

Sigo siendo yo.

(TODOS) ¡Aw!

Qué asco. Creo que es la última bola de pelo.

(MAULLA)

"Condimento perfecto".

(GRITA)

Estoy practicando un truco nuevo.

Lo llamo "vértigo"

porque todo aquel que me vea se mareará.

Esto me ha dejado más preocupado que mareado.

Pero ya te saldrá bien.

-¡Eh, cómo te mueves, Ronnie Anne!

No me lo digas. ¿Dos con pepinillos y mostaza?

Sí. Gracias, Bruno.

Son gratis, pero votadme mañana en el concurso

de perritos de Great Lakes City.

El ganador se lleva dos billetes a Viena para una cata de salchichas.

¡Es el viaje de mis sueños! -A mí no me des ninguno.

Soy del jurado y no puedo dejar que me influyan.

Pero esto huele... tan y tan bien.

Sé fuerte, Arturo.

Sí, mañana vas a arrasar. Claro que sí.

Los perritos de Bruno son los mejores de la ciudad.

Lo de siempre, por favor. -¡Tres con mal aliento!

-¡Bruno, mi perrito tiene demasiados pepinillos!

Quiero mi dinero ahora mismo. -Lo siento, Maybelle.

Con el segundo bocado te lo has quedado.

-¡Mi abogado te cantará las 40!

Papá, recuerda que eres del jurado. Vale.

Hasta mañana, Bruno.

-(GRITA)

AL DÍA SIGUIENTE...

Yo lo llamo "vértigo".

(GRITA)

Yo lo llamo "castaña".

-Chicos, no habréis visto mi carrito de los perritos, ¿verdad?

Tiene cuatro ruedas, parasol, huele a perrito caliente.

-No. -Yo no es ido.

¿Qué ha pasado?

Ronnie Anne, cuando te fuiste ayer con tu padre,

me fui un segundo al servicio y cuando volví, ya no estaba.

(TODOS) ¡No!

-Bruno, ¿dónde has estado? Queremos lo de siempre.

-Se acabó lo de siempre, Vito.

Parece que mi carro me lo han robado.

-¿No hay perritos? ¡No!

(LLORA)

-Eso me temo. Ahora no podré ir al concurso.

Así que, amigos, yo no podré ir a Viena.

-Lo siento, Bruno. Saldremos de esta juntos.

(LLORA) Los perritos... -Oh, qué pena.

Tenemos que dar con su carrito.

¡Eh!

Parece un encargo para el detective Carl.

Pasad a mi oficina.

(GRITA)

Primero de todo,

¿quién estaba en el parque cuando desapareció el carrito?

Yo vi a Laird, Maybelle, Vito y al abuelo.

Ronnie Anne, yo soy el detective.

Como iba diciendo, los sospechosos son Laird,

Maybelle, Vito y el abuelo.

Maybelle parecía que estaba muy molesta.

Seguro que fue Héctor.

¡Tendremos que interrogar a todos! Ronnie Anne, ¡eso lo digo yo!

¿Una ayudita?

¿Dónde estabas ayer a las 16:00 de la tarde, ¿eh?

¿Estabas robando un carrito?

-No he sido yo.

Me quedé atrapado en un árbol con mi cometa.

Mirad, alguien lo grabó y lo subió a Internet.

(GRITA)

-Uy, eso se hará viral.

-Estaba en la pizzería,

devolviendo una porción que tenía demasiado queso.

-Claro, lo que digas. CJ...

-Su historia es cierta.

-Pobre de mí.

¿Qué voy a hacer ahora sin sus perritos calientes?

(LLORA)

-Sí, venga. Descartado. Largo de aquí.

-¿El carrito de Bruno? Qué sabré yo...

Estaba durmiendo.

¿Hace calor aquí o soy yo?

Es decir, no fui yo. No lo hice.

Perdón, los nervios me dan gases.

-A mí me huele a mentira.

Si es así, lo lamentarás. Te lo aseguro.

-¡Ay!

(Pedo)

Laird, Maybelle y Vito parecen inocentes.

Queda el abuelo.

Está claro que oculta algo, pero ¿qué?

-Gracias por la comida.

Oye, ¡es mi perrito!

Bobby, ¿de dónde lo has sacado? Es del mercado.

El abuelo ha perfeccionado su receta

para el concurso de perritos.

¿El abuelo también participa?

Quizás se quitó de en medio a Bruno para evitar su competencia.

O... Se quitó de en medio a Bruno para evitar su competencia.

-¿Cómo podemos saberlo?

Necesitamos pruebas. O...

Jo, ¡venga ya!

(Pedo)

¡Ja!

ANALIZANDO

QUESO

Oh...

(RONCA)

¡Ah!

Carlota, ¡esto es de ayer!

Sí, estoy haciendo un post sobre las tendencias del parque.

Pero no te veo por ahí. El camuflaje es tendencia.

(GRITA)

¡Es de antes de que desapareciera el carrito de Bruno!

Carlota, ¿puedes ampliar el carrito?

Queremos pillar al abuelo. Más "zoom".

AMPLIANDO

Es el abuelo.

-El abuelo se llevó un perrito. Por eso parecía el culpable.

Pero no cogió el carrito. Entonces, ¿quién lo hizo?

-Mirad.

¿Cómo no he visto a alguien vestido de perrito?

Me encantan sus zapatos.

Si damos con él, daremos con el carrito.

¡Andando!

¡Mi portátil!

¿Alguien ha visto a este perrito?

Mirad, un zapato, igual al que llevaba el perrito.

-¡Seguid a ese pájaro!

-Dánoslo, Sancho.

Es una pista de nuestra investigación.

¿Cambiarías de opinión con esta bolsa de patatas?

Bien hecho, Carl. Lalo, ¿puedes seguir su olor?

Ya lo tiene.

-Tenemos un 459, delta, omega, gamba, cometa, culo.

Cambio. ¿Con quién estás hablando?

Lo siento, es información confidencial.

-Corre, Lalo, adelante.

(ERUCTA)

¡Sabemos que estás aquí, perrito! ¡Mirad, el carro de Bruno!

Ahí está el perrito.

-¡Atrapad a esa salchicha!

(Música)

No tienes escapatoria.

No veo nada.

(TODOS) ¡Ah!

¡Se va a escapar! No, si puedo evitarlo.

Vértigo. -¡Funciona!

-Es precioso.

(GRITA)

Este perrito está atado.

(TODOS) ¿Vito? -Lo supe desde el principio.

¿Por qué, Vito? Eres el mejor cliente de Bruno.

No hay nada que te guste más que sus perritos.

Por eso lo hice. Si Bruno gana y se va a Viena,

pasaré un mes entero sin sus perritos.

Pero estás destrozando sus sueños. Lo sé, lo sé.

Me equivoqué. Volví a por el carrito.

Iba a devolverlo. Ojalá no sea tarde.

-El concurso es en cinco minutos.

¡Aún tenemos tiempo! ¡En marcha!

(Música)

Gracias por su... (ERUCTA) "eruc-perrito".

A continuación, tenemos el de Héctor.

Un color precioso, el pan templado y esponjoso.

Vamos a la cata.

¡Fantástico! ¡Le doy un ocho!

¿Dije ocho? Era un nueve.

-¿Quién nombró juez a este bobo?

-Pues... Si no queda más perritos por catar,

anunciaré los resultados.

Y el ganador es... -¡Espera!

¿Alguien quería perritos calientes? ¡Mi carro!

¡Lo habéis encontrado!

-¡Caray, debería comer menos perritos!

Dame uno completo, Bruno.

(Música)

El último concursante, Bruno.

Me encantan esos condimentos.

¡Delicioso!

¡Un 10, perfecto! ¡Bruno gana!

-¡Toma ya! ¡Tus perritos son los mejores!

-No me lo puedo creer. ¡Mi sueño hecho realidad!

Y todo ha sido gracias a mis buenos amigos.

Muchas gracias, niños.

-Te debo un perrito.

-Bruno, yo te lo robé.

No quería vivir un mes entero sin tus perritos.

Lo siento. Vete a Viena.

Sobreviviré con los perritos de Héctor de ocho puntos.

-¡Era un nueve!

-Vito, hombre, no deberías haberlo hecho.

Pero sabes que yo no te dejaría colgado.

¡Tenía pensado llevarte a Viena conmigo!

-¿Me tomas el pelo? ¡Esto es increíble!

Anda, ven aquí.

-Yo te llevo el equipaje.

Buen trabajo. ¡Caso cerrado!

¡Ronnie Anne, eso lo digo yo!