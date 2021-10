(Música animada)

# Los conejos Bop y Boo # quieren explorar.

# Por la ciudad dan botes, # pero algo va a cambiar.

# Sentían que había más # y ahora van a viajar

# con su familia por el mundo # en un conejibús.

# De camino harán amigos, # vente también tú

# con los Brave Bunnies. #

"SALTANDO A LA COMBA"

(NARRADORA) "Ha salido el sol, otra vez es hoy

y los conejitos están levantados y atareados.

Bueno, la mayoría".

¡Bop, Boo! (BOSTEZA)

Hora de levantarse. Es el día del deporte.

¡Buenos días, Pa! ¡Enseguida vamos!

Venga, Boo, vamos a ello.

(RÍEN)

(AMBOS) Los conejitos se van.

(RÍEN)

(AMBOS) Hola.

Buenos días, mis campistas valientes.

Nosotros nos vamos a hacer una carrera en bici. Adiós.

Adiós. Nosotros también tenemos que hacer algo de deporte.

(RÍEN)

Oh, he encontrado mi comba, Bop.

Vaya, es la que es muy larga.

Espera que busco el otro extremo y te ayudo a darle vueltas, Boo.

Vale, pero entonces, ¿quién salta?

¡Yuju! ¡Sí! Soy la mejor.

Hola, Bop y Boo, estáis aquí.

¡Sí! Hola, Kit. Hola, Viper.

Caspizanahorias, mira, Pa. Es nuestra superamiga canguro.

Me alegro de volver a verte, Kit. Hola, señor Conejo.

He batido mi propio récord de saltos

desde mi casa hasta aquí y Viper ha contado el tiempo.

¿Qué estáis haciendo, conejitos? Es nuestro día del deporte.

¿Quieres saltar a la comba con nosotros?

¿A la comba? ¿Qué es eso?

Yo sujeto este extremo, Bop sujeta la otra punta

y le damos vueltas. Es muy fácil, ¿y luego qué?

Un conejito se pone y salta en el medio.

Si le das vueltas te lo enseño. Vale.

Nada mal para un conejito. ¡Sí!

Me toca.

Oh... Parecía fácil.

No pasa nada, inténtalo otra vez.

(RÍE) ¿Lista? ¡Ya!

(RÍEN)

Oh, no es justo, le has dado muy deprisa.

Que no, Kit. Has entrado muy despacio.

No es así, Boo.

Todo el mundo sabe que yo soy la mejor saltadora del mundo.

Sí, ¿ves? La mejor. Pero saltar a la comba es distinto.

Sí. Tienes que saltar en el momento justo.

Pero ¿cómo sé yo cuándo es el momento?

Mm... Oh, ya lo tengo.

Saltar con una conejicanción ayuda.

Sí, así es como nos enseñó a nosotros Ma, Kit.

Enséñaselo, Boo.

(RÍE) Repollo, repollo, salto más alto.

Pa, mira cómo salto. Fantástico, Boo.

Cinco zanahorias... de cinco zanahorias.

Eso lo puedo hacer yo. Déjame probar.

El canguro, el canguro, salta dentro.

(ENFADADA) Oh, no lo he hecho bien.

(Pitidos)

Espera un conejisegundo. ¿Y si usamos a Viper

para que te ayude a saltar, Kit? Qué gran idea.

Yo salto cuando él pita y vosotros le dais a la comba.

# Bip, bip, bip # -Sí, estoy saltando.

Todos a conejisaltar.

# Somos amigos, conejiamigos, # somos mejores juntos.

# ¿Quiénes son los mejores?

# ¡Somos los mejores!

# Conejiamigos para siempre. #

(RÍEN)

¡Yupi, lo conseguí!

¡Repampapepinos! Bien hecho, Kit. Es fantástico que no te rindieras.

¡Sí! Soy la mejor por no rendirme

y vosotros los mejores por enseñarme a saltar a la comba.

Gracias.

-Kit, es hora de ir a casa, cariño. -Vale, mamá.

Adiós, conejitos.

Siempre es divertido jugar con vosotros.

Lo mismo digo. Hasta pronto, Kit.

Una carrera hasta casa, Viper.

Te echo una carrera hasta el bus, Bop.

(RÍEN)

(RÍEN)

Hemos vuelto. ¿Cómo han pasado mis conejitos valientes

el día del deporte? Ha sido superdeportivo.

Saltamos mucho a la comba con nuestra amiga Kit.

Oh, siento no haberla visto. ¿Eso son sus pies?

Sí, Kit saltaba tan alto que se ha salido del cuaderno.

Le enseñamos a saltar a la comba como tú nos enseñaste, Ma.

No fue nada fácil.

Pero siguió intentándolo y lo consiguió.

Bien por ella y por vosotros. ¿Os importa si pruebo?

Suena conejidivertido. Nosotros le daremos a la comba

para que saltes. ¡Vamos!

(RÍEN)

Repollo, repollo, salto y más alto.

Vamos, Boo, tú también.

(TODOS) Repollo, repollo, salto y más alto.