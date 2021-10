(Música animada)

# Los conejos Bop y Boo # quieren explorar.

# Por la ciudad dan botes, # pero algo va a cambiar.

# Sentían que había más # y ahora van a viajar

# con su familia por el mundo # en un conejibús.

# De camino harán amigos, # vente también tú

# con los Brave Bunnies. #

"LENTO, PERO SEGURO"

(NARRADORA) "Otro día con sol y ahí van nuestros queridos amigos

en la enorme y caótica sabana".

¡Caspizanahorias!

El camino está conejibloqueado, no podemos pasar.

Oh, oh... (EL PELUCHE SUENA)

Tendremos que arreglarlo, Pa. Al conejicarrito.

(IMITA A UN ROBOT)

Boo, quiero ver lo que bloquea la carretera.

¿Tienes que jugar a robots ahora? Blup. Sí.

Activando brazo grúa.

¡Hala! ¿Cómo ha llegado todo eso al camino?

Ni idea, Bop, pero no va a estar ahí mucho tiempo.

Mientras hacemos esto,

¿por qué no van mis conejitos a jugar?

(VOZ ROBÓTICA) Vale, Ma. Conejorrobot se va.

¡Los conejitos se van! (IMITA A UN ROBOT)

(VOZ ROBÓTICA) Jugar, jugar, robot querer jugar.

Mm... Jugar...

Este sitio parece un circuito de obstáculos.

¡Ah! ¿Y si jugamos a eso? (VOZ ROBÓTICA) Eso suena divertido.

(RÍE)

¿Qué son esos ruidos? ¡Que voy!

Estoy bien.

Hola, me llamo Rex, soy un rinoceronte,

por si no lo habíais adivinado.

Hola, nosotros somos conejitos valientes.

Yo soy Bop y esta es mi robohermana Boo.

(VOZ ROBÓTICA) Hola, me gusta tu nariz triangular.

Gracias, es mi rinocuerno. ¡Oh! Me gusta tu robot de juguete.

¿Hace esos ruidos? (VOZ ROBÓTICA) Sí.

¡Guau! ¡Genial!

¿Quieres jugar a un juego de obstáculos con nosotros, Rex?

¡Me encantan! ¿Qué tengo que hacer?

Tienes que atravesar todos estos obstáculos del camino.

(VOZ ROBÓTICA) Como esas rocas. ¡Genial!

A los rinos se nos da bien atravesar cosas. ¡A la carga!

Estoy bien. Uy, tienes que tener más cuidado.

(VOZ ROBÓTICA) Sí, más cuidado.

¿Estás bien de verdad, Rex? Los rinos somos muy fuertes.

(VOZ ROBÓTICA) Nada para a los robots.

¡Sí! Seguid así, robots. ¿Ahora qué, Bop? Estoy listo.

Ahora vamos por esos arbustos.

(IMITA A UN ROBOT)

Estoy bien. Espera, Rex, te sacaremos.

(VOZ ROBÓTICA) Robots valientes al rescate.

Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo.

¡Tachán!

¿Seguro que no quieres jugar a otra cosa, Rex?

No, de verdad. Mira, me va a salir.

¡Sí, lo conseguí! Oh...

(SOLLOZA)

¿Qué te pasa, Rex? ¿Te has hecho daño?

No, estoy frustrado. Cada vez que hago algo,

tropiezo o me caigo,

y no sé qué hacer para que no me pase.

Tiene que haber una manera...

(VOZ ROBÓTICA) ¿Y si vas despacio como un robot?

Eso es conejigenial, Boo. Si vas más despacio,

a lo mejor, no te tropiezas. Hala, mola.

(VOZ ROBÓTICA) Vamos despacio.

(TODOS) Despacio, despacio, despacio,

despacio, despacio, despacio...

(VOZ ROBÓTICA) Rex, no te has tropezado.

(VOZ ROBÓTICA) No, es cierto. (RÍEN)

(VOZ ROBÓTICA) Vamos a bailar como robots.

# No perdemos la oportunidad

# de jugar o de bailar.

# El tamaño y el valor no importan, # pues somos todos para uno

# y uno para todos. #

(RÍEN)

Rex, colega, es la hora de tu baño de barro.

-Ya voy, papá. Adiós, chicos, gracias por el consejo.

(VOZ ROBÓTICA) Ir despacio es buena idea.

(VOZ ROBÓTICA) De nada. (VOZ ROBÓTICA) Adiós, Rex.

Estoy bien. Ahora voy a ir más despacio.

(VOZ ROBÓTICA) Lo ha pillado.

(RÍEN)

Bueno, el camino está despejado. Podemos irnos cuando queramos.

Casi hemos acabado, Pa.

Sí, mira, los dos hemos dibujado a Rex.

(RÍE) Qué dibujos más conejibonitos. Un rinorrobot...

y las líneas de velocidad que has hecho, Bop.

Rex es muy rápido, pero a veces también hay que ir despacio.

A mí me gusta ir despacio.

(IMITAN A UN ROBOT)