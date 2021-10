(Música animada)

# Los conejos Bop y Boo # quieren explorar.

# Por la ciudad dan botes, # pero algo va a cambiar.

# Sentían que había más # y ahora van a viajar

# con su familia por el mundo # en un conejibús.

# De camino harán amigos, # vente también tú

# con los Brave Bunnies. #

"HACIENDO MALABARES"

(NARRADORA) "Comienza un nuevo día en la selva y...

Oh, ¿y esa música?

Ah, son nuestros conejitos valientes

tocando juntos una canción con el conejirritmo de la selva".

(RÍE) ¡Tachán!

¡Genial! Esos malabares son impresionantes.

Tírame tu maraca, Bop.

(RÍEN)

Oh, yo también quiero hacer ese truco.

Hay un juego de malabares

en la bolsa de los juguetes que no habéis usado.

¡Es verdad!

Gracias, Ma. (RÍEN)

Las encontré.

(RÍE) Hola, conejitos.

Bop, son nuestras amigas las monas.

Hola, Chica y Chuca.

¿Cómo sabíais que estábamos aquí?

Escuchamos vuestra conejicanción.

-Uh, ¿estas cosas de aquí hacen música?

(RÍE) No, son para hacer juegos de malabares.

Mirad.

Oh, pensaba que los malabares eran más fáciles.

Es que son fáciles. (RÍEN)

Sí que parece fácil, Bop.

(TRISTE) Pues a mí no me lo parece.

Jo, no lo he hecho nunca. Oh...

Es más fácil con dos cosas. -Miradnos.

Tirar, tirar. Coger, coger.

Inténtalo tú ahora, Bop.

Mm, vale.

Tirar, tirar...

Oh, zanahorias repochas.

Pues casi te sale.

Inténtalo otra vez.

Vale.

Tirar, tirar, co...

¡Bien, Bop!

Eso ha estado genial. -Para un principiante.

(RÍE) Yo sé hacer un truco con mi "hula hoop".

Mirad.

(RÍE)

¡Superbananas! Muy buen truco.

Gracias.

Ah, ¿y si hacemos un espectáculo para Ma, Pa y los pequeconejitos?

Sí, vale.

Nosotras también podemos hacer trucos.

-Y muchas volteretas chulas. (RÍEN) ¡Tachán!

-Uh, vamos a invitar a mamá. -Buena idea.

¡Mamá, vamos a hacer un espectáculo! -Allí estaré yo, chicas.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hola! -¡Hola!

Podemos prepararnos dentro de la tienda

y hacer el espectáculo fuera.

Ma, Pa, tenéis que venir a ver nuestros números.

(RÍEN)

Vale, chicos. Enseguida vamos.

¡Yuju!

Vuestras camas son bananas.

(RESOPLA)

Hola, soy la madre de las gemelas.

Estoy encantada de conocerla. Gracias por venir.

Toma. Están esperando todos para vernos.

Ha venido vuestra mamá.

¿Ha venido? -Pues vamos a empezar.

(RÍE) Sí.

(NERVIOSO) Ay...

(RÍE) Bienvenidos al mayor espectáculo de la selva.

(TODOS) ¡Oh!

Voy a hacer mi gran número.

(TODOS) ¡Oh! ¡Tachán!

¡Muy bien! Genial.

(RÍEN)

-Somos las siguientes. -Este es nuestro número.

(RÍEN)

(AMBAS) ¡Tachán!

-¡Bravo! ¡Hurra!

Y ahora Bop hará un número de increíbles malabares.

Emm... Oh, oh...

Es tu turno, Bop.

Pero, ¿y si me sale mal delante de todo el conejimundo?

Eso podría pasar. -Pero no pasaría nada.

Claro, estás aprendiendo.

Tenéis razón. Estoy aprendiendo.

Gracias. ¡El conejito se va!

¡Sí!

Hola. Acabo de aprender un truco nuevo.

Em...

Tirar, tirar, coger, coger.

¡Eso es!

-Megabananas, Bop. -Eso ha estado bananas.

Y caspizanahorias.

Yuju, todos a conejibailar.

# Amigos, sha la la la. # Amigos, sha la la la.

# Amigos, juntos nos reímos. # ¡Siempre!

# Saltamos y cantamos,

# jugamos y brincamos, sí.

# Amigos, amigos, conejiamigos. #

(RÍEN)

Me ha encantado hacer un espectáculo con vosotros.

Y a mí.

Gracias por enseñarme a hacer malabares.

Ha sido un placer. -Era muy fácil.

-¡Chica! ¡Chuca!

-Ya vamos, mamá. -Adiós, conejitos.

Adiós, monas. Nos vemos.

¿Sabe qué hora es, Boo?

Hora de sacar el conejicuaderno, Bop.

(RÍEN)

Caray. Los dos habéis hecho un show conejifantástico, chicos.

Ha sido divertido.

Yo le di vueltas a un "hula-hoop" con las orejas.

Yo quiero hacer malabares como Pa algún día,

pero necesito practicar más.

¿Qué te parece si te doy una clase ahora mismo

y practicamos juntos? Vale, gracias.

Vamos a ello. (RÍE)

¿Quieres que te vuelva a enseñar mi truco, Ma?