(RÍEN)

(Música animada)

# Los conejos Bop y Boo # quieren explorar.

# Por la ciudad dan botes, # pero algo va a cambiar.

# Sentían que había más # y ahora van a viajar

# con su familia por el mundo # en un conejibús.

# De camino harán amigos, # vente también tú

# con los Brave Bunnies. #

"EL BÓLIDO ZANAHORIA"

(NARRADORA) "Los conejitos valientes llevan recorriendo la gran sabana...

toda la mañana". Ay...

Oh. Haremos una conejiparada para comer.

¿Qué tal si hago una gran olla de sopa?

¡Sí! Sopa de zanahorias, por favor, Pa.

Hace poco, pasamos por un prado.

Voy a volver y recoger algunas para probar el sabor de la sabana.

(AMBOS) Mm...

¡Me voy! ¡Vuelvo enseguida!

(Timbre bici)

¡Adiós, Ma!

Podéis dar una vuelta. Cuando la sopa esté, os aviso.

Oh... ¿Y si vamos a explorar por ahí, Bop?

A ver qué hay detrás de esa roca.

# Los conejitos valientes, # los conejitos se van. #

(RÍEN)

(TARAREA) ¡Eh, eh!

¡Bum, bum! ¡Bum, bum!

Parece majo y muy alto. Y tiene muchos coches de juguete.

¡Vamos a decirle hola!

¡Bum! Hola, somos los conejitos valientes.

Bop... y Boo.

(RÍE)

Hola, soy Jeff. Soy una jirafa.

Tienes un cuello muy largo. ¡Me gusta!

¡Sí! ¡Mola mucho! Gracias.

El cuello largo me sirve para ver muy lejos.

¡Hala! ¿Ese bus es vuestro? ¡Molan las ruedas!

Eh, ¿queréis jugar a los coches conmigo?

Hala... ¿Esto es un circuito de carreras?

Sí. Y este es mi coche más rápido. ¡El campeón gana siempre!

Uh...

¡Ay! Este también parece muy rápido.

A ver, el campeón y yo te desafiamos a una carrera.

Oye, Boo, ondea la bandera cuando nuestros coches lleguen a la meta.

Oh...

(RÍE)

Preparados... ¡Ya!

Y dan la salida. ¡Brom, brom!

Van muy pegados, pero el campeón se pone en cabeza.

¡Brom!

(RÍE)

¡Y el público se vuelve loco!

(A LA VEZ) ¡Viva!

Ay... Es que yo quería ganar. A lo mejor,

este coche no era tan rápido. Te lo dije,

el campeón siempre gana. Este alerón

lo hace mucho más aerodinámico, o sea, más rápido.

¡Es superinvencible!

Jeff, ¿y si yo corro ahora con mi coche?

Es como una zanahoria, ¿ves?

Quieres correr con ese juguetito. Ajá.

(RÍE) Vale, Boo, te daré ventaja.

¡La mitad del circuito!

¿Preparados? ¡Ya!

(AMBOS) ¡Brom, brom, brom!

Ah, Bop. ¡Mi coche ha ganado!

¡Yuju! Muy bien, Boo.

Has ganado porque te he dejado ventaja.

Ahora los dos desde lo alto. ¡Vale!

Voy a correr otra vez, Bop.

Ay... Oh... No puedo... llegar.

Uh.

Mira, Boo, prueba con esto. ¡Gracias!

Preparados...

(A LA VEZ) ¡Ya!

(AMBOS) ¡Brom, brom, brom!

¡Sí!

No me lo puedo creer. ¡Ma, Pa!

¡Mi coche ha ganado dos carreras!

Eso es genial, cariño. Y ya casi está la sopa.

Justo a tiempo.

(RÍE) ¡Brom!

No es justo... Sé cómo te sientes, Jeff.

A mí tampoco me gusta perder. Oh... No lo entiendo.

El campeón siempre gana. ¡Brom! Mi coche es como un cohete.

(RÍE)

El coche de Boo se parece a un cohete.

Ah.

¿Y si es por eso que va tan rápido? Ajá.

Es porque su forma es aerodinámica. Hala...

Mi coche es zanahoridinámico. No, Boo. ¡Aerodinámico!

Su morro puntiagudo corta el viento con más facilidad

y así no lo frena. Me lo enseñó mi padre.

Siento haber sido tan mal perdedor, Boo.

Esto es para ti, la campeona.

Oh... ¿Un tropeo? ¿Para mí? Gracias, Jeff.

(TODOS) ¡Sí! ¡Yuju!

# Lejos viajamos y disfrutamos.

# Amigos nuevos encontramos.

# Mucho aprendimos, # nos divertimos.

# Nos gusta hacer # mil conejiamigos. #

(A LA VEZ) ¡Brom, brom, brom!

¡Bop, Boo! ¡La sopa está lista!

(Fanfarria)

¡Ya vamos, Pa! Yo también me voy.

Le voy a pedir a mi padre que me ayude a hacer

un coche superrápido con forma de zanahoria.

Adiós, conejitos. ¡Brom, brom!

Adiós, Jeff.

Gracias por hacer carreras con nosotros.

(RÍEN)

(SORBEN)

Mira, Ma. Bop y yo somos pilotos de carreras.

Este es nuestro trofeo. Vaya... Sois unos conejicampeones.

A Jeff no le gustó cuando ganó el coche zanahoria de Boo,

pero no pasa nada por perder alguna vez, ¿verdad, Ma?

Así es. Perder te ayuda a saber que tienes que cambiar

para hacerlo mejor la próxima vez. A ver qué tal le van a la sopa

las hierbas que ha traído Ma. Mm...

Zanahorias con aroma a la sabana. Oh.

(RÍE)

(SORBE)

Mm... Está de campeonato, Pa.