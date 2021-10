# Los conejos Bop y Boo # quieren explorar.

# Por la ciudad dan botes, # pero algo va a cambiar.

# Sentían que había más # y ahora van a viajar

# con su familia por el mundo # en un conejibús.

# De camino harán amigos, # vente también tú

# con los Brave Bunnies. #

"NANA DE OTOÑO"

(NARRADORA) "Ah, es otoño en el bosque,

y nuestros conejitos valientes nunca habían visto los árboles

con tantos colores".

(Música)

(RÍEN)

¡Caspizanahorias, Boo!

Es como si unos conejitos hubieran pintado todas las hojas.

¡Oh, mira, Bop!

He encontrado una hoja naranja como una zanahoria.

¡Uh!

Me voy a dar un paseo con los pequeconejitos.

(GRITAN CONTENTOS)

¿Queréis veniros?

No, gracias, Ma, nosotros nos vamos de aventura de otoño.

Mientras hacéis eso yo voy a amasar mi famosa pizza

sorpresa de otoño.

¿Por qué se llama pizza de otoño, Pa?

Esa será la sorpresa, Bop.

Pasadlo bien, mis dulces repollitos.

(RÍE) Adiós, Ma.

¡Vámonos!

(RÍEN)

Mira, Boo, es nuestro mejor amigo oso, Barry.

Bop y Boo, hola, conejitos valientes. ¡Hola!

Es genial que nos hayamos encontrado.

¿Ibas a echarte una siesta?

Algo así, me estoy haciendo una almohada de soñar

para cuando me ponga a hibernar.

¿Qué es eso de hibernar?

Es cuando los osos se duermen todo el invierno.

¡Hala, es mucho tiempo!

¿Cómo se hace una almohada tan guay de soñar, Barry?

Simplemente la lleno de hojas.

Cinco rojas, cinco amarillas y cinco naranjas.

Mi mamá dice que cuando me duerma sobre esa almohada

tendré dulces sueños sobre comida rica.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¿Y cuantas hojas has encontrado por ahora?

Pues solo esta porque me he quedado mirando

estos árboles de colores.

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Oh, ahora no me queda ninguna hoja

y mi mamá va a venir a buscarme muy pronto.

No te preocupes, Barry, te ayudaremos.

¡Sí! Haremos varios turnos

para recoger las hojas de colores, como en un juego.

¡Repanpapepinos, me encantan los juegos!

¡Vamos!

# Los conejitos se van. #

(RÍEN)

Yo primero.

Una, dos, tres, cuatro y cinco.

Cinco hojas rojas, las tengo.

¡Guay! ¡Sí!

¿Por qué necesitas hojas rojas?

Para soñar con las fresas rojas que tanto me gustan.

(BOSTEZA)

No te vayas a dormir todavía, Barry.

Las siguientes son las hojas naranjas.

¡Oh, me toca, me toca!

Una, dos, tres, cuatro.

¡Oh, no hay más!

¡Ah, casi se me olvida!

¡Tachán! Cinco hojas naranjas.

Gracias, Boo, ahora soñaré con una calabaza deliciosa.

A mí el naranja me recuerda a las zanahorias.

Espero que Pa le eche alguna a nuestra pizza.

¡Sí!

(TARAREA)

El amarillo me toca a mí, pero no quedan muchas.

Una, dos, tres.

¡Oh, necesito dos más!

¡Ahí arriba hay dos hojas!

(Música)

¡La tengo! Van cuatro.

Genial.

Venga, hoja, tú puedes hacerlo.

¡Oh!

(Música)

¡Ah! ¿Y si la animamos a bajar?

¡Sí!

¡Vuela, hoja, vuela!

(A LA VEZ) ¡Vuela, hoja, vuela!

¡Vuela, hoja, vuela!

(SOPLAN)

(RÍE)

¡Sí! Buena recogida.

El amarillo es el color que más me gusta

porque me hace soñar con la miel dorada.

(RÍEN)

# No perdemos la oportunidad

# de jugar

# o de bailar.

# El tamaño y el valor no importan,

# pues somos todos para uno # y uno para todos. #

(RÍEN)

(BOSTEZA)

-Ya estoy aquí, hora de irse, Barry.

¿Has terminado tu almohada, cariño?

-Ajá, me han ayudado los conejitos valientes.

-¿Ah, sí? Gracias, conejitos valientes.

De nada, señora osa.

Vamos a echarte de menos, Barry.

Disfruta de tus ricos sueños.

Y vosotros disfrutad de la pizza.

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Venga, hijo, vamos a la cama.

(RONCA)

Adiós, Bop, adiós, Boo.

Adiós. Nos vemos después del invierno.

Te echo una carrera hasta el bus, Boo.

(RÍEN)

(Música)

Ya hemos vuelto. (A LA VEZ) ¡Ma!

Y cada uno tenemos una hoja de colores.

Mira, Ma, he dibujado una hoja mágica de tres colores.

Nos hemos encontrado con nuestro amigo Barry.

Se pasa todo el invierno durmiendo.

¿Volveremos en primavera cuando se despierte?

Por supuesto, eso sería estupendo.

Aquí está mi pizza otoñal. ¡Sorpresa!