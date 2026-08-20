Pogacar se mentaliza para salir de su casa en Mónaco en busca de una "superdura" Vuelta a España
- El esloveno ha sido, lógicamente, la gran atracción de la presentación de los equipos de la carrera en Mónaco
- Vuelta ciclista a España 2026, del 22 de agosto al 13 de septiembre en directo en TVE y RTVE Play
Tadej Pogacar va a buscar a partir del sábado en Mónaco la victoria en la Vuelta a España, la única gran carrera por etapas que le falta en su palmarés. Con todo, el esloveno del UAE, el mejor ciclista de la historia reciente, ha dicho en la presentación de este jueves que el objetivo no será fácil.
"La Vuelta es superdifícil. Hay muchos rivales, son tres semanas con calor, subidas muy empinadas... Será muy duro", ha dicho Pogacar al pasar por el escenario junto al Casino en la culminación de la tradicional gala a dos días del inicio de la carrera.
Además, el esloveno, que no compite desde que en julio ganó su quinto Tour de Francia, ha dicho que está "muy emocionado" de participar en esta Vuelta 2026 que parte desde la ciudad en la que vive.
Figuras en busca de etapas
Entre los 22 equipos participantes, también han recibido atención otras estrellas del pelotón, como el ecuatoriano Richard Carapaz (EF), que no ha desvelado si se centrará en las etapas o en la clasificación general. "Tenemos muchas oportunidades y seguro que voy a aprovechar al cien por cien", ha dicho el doble ganador de etapa en el último Tour de Francia.
Los que sí llegan con la idea clara de luchar por victorias parciales son el danés Mads Pedersen y el belga Wout van Aert, que han dicho tener ganas de competir frente a frente. Y el que también ha dicho que tiene como objetivo las etapas ha sido el español Enric Mas (Movistar)
Finalmente, han recibido una atención especial dos españoles que van a disputar por última vez la Vuelta: Pello Bilbao (Bahrain) y Jesús Herrada (Burgos).