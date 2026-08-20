Pogacar se mentaliza para salir de su casa en Mónaco en busca de una "superdura" Vuelta a España

Tadej Pogacar va a buscar a partir del sábado en Mónaco la victoria en la Vuelta a España, la única gran carrera por etapas que le falta en su palmarés. Con todo, el esloveno del UAE, el mejor ciclista de la historia reciente, ha dicho en la presentación de este jueves que el objetivo no será fácil.

"La Vuelta es superdifícil. Hay muchos rivales, son tres semanas con calor, subidas muy empinadas... Será muy duro", ha dicho Pogacar al pasar por el escenario junto al Casino en la culminación de la tradicional gala a dos días del inicio de la carrera.

Además, el esloveno, que no compite desde que en julio ganó su quinto Tour de Francia, ha dicho que está "muy emocionado" de participar en esta Vuelta 2026 que parte desde la ciudad en la que vive.