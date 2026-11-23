Mor una dona de 90 anys per la caiguda d'un arbre a la Meridiana
- La víctima va resultar ferida després que un pollancre es trenqués a l'avinguda Meridiana el 12 de novembre
- Parcs i Jardins investiga les causes de l'incident mentre reforça la vigilància dels arbres arran dels efectes de la sequera
Una dona de 90 anys ha mort dies després de resultar ferida en la caiguda d'un arbre a l'avinguda Meridiana de Barcelona el passat 12 de novembre.
Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, el consistori va tenir constància de la mort de la víctima el 18 de novembre. Arran dels fets, s'ha posat en contacte amb la família i ha iniciat els tràmits necessaris per activar les assegurances corresponents.
S'analitzen les causes del trencament
L'arbre que va caure era un pollancre d'entre 20 i 30 anys d'antiguitat. Els tècnics de Parcs i Jardins estudien ara què va provocar-ne el trencament i si l'exemplar presentava alguna patologia o circumstància específica que expliqui l'accident.
Responsables municipals han indicat que el dia dels fets es va registrar una ratxa de vent que podria haver contribuït a la caiguda. Tot i això, remarquen que l'arbre havia superat les inspeccions periòdiques establertes i que no constava cap indici que fes preveure un risc imminent.
La investigació també haurà de determinar si es tracta d'un cas aïllat o si cal revisar amb més detall altres arbres de l'entorn per prevenir situacions similars.
Revisió periòdica dels arbres de la ciutat
Parcs i Jardins manté un programa de control sobre els aproximadament 240.000 arbres de Barcelona, amb inspeccions com a mínim cada dos anys. En funció dels resultats, es decideix si els exemplars requereixen poda, seguiment específic o, en casos de risc, la seva retirada.
L'Ajuntament assegura que les tasques de supervisió s'han intensificat els darrers anys a conseqüència de la sequera, que ha afectat milers d'arbres de la ciutat. També s'han reforçat els equips dedicats a la detecció i gestió dels exemplars que poden presentar problemes de seguretat.