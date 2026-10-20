El Govern amplia els préstecs d'emancipació per a joves
- Els Préstecs Emancipació incorporen reformes, HPO i ajudes municipals per facilitar l'accés al primer habitatge als joves
El Govern de la Generalitat ha aprovat una nova ampliació de la línia de Préstecs Emancipació, creada el 2025 per ajudar les persones joves, menors de 40 anys, a accedir al seu primer habitatge.
El programa, gestionat per l'Institut Català de Finances (ICF) i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), permet finançar fins al 20% del valor de compra d'un pis, amb un màxim de 50.000 euros i sense interessos a retornar en tres anys. L'objectiu és donar suport a aquells joves que poden assumir una hipoteca però que no disposen dels estalvis necessaris per afrontar l'entrada.
Reformes, rehabilitació i habitatge protegit
Entre les principals novetats aprovades pel Govern hi ha la possibilitat de destinar aquests préstecs no només a la compra del pis, sinó també a obres de rehabilitació o reforma de l'habitatge adquirit, sempre dins del límit màxim establert.
A més, la línia s'obre ara a la compra d'habitatges de protecció oficial (HPO) i permetrà que els ajuntaments i altres administracions locals complementin els préstecs amb recursos propis per facilitar encara més l'accés a l'habitatge.
“🏘️ El Govern amplia les condicions dels Préstecs Emancipació de fins a 50.000 euros sense interessos als menors de 40 anys per pagar l'entrada del primer habitatge o la reforma del pis | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
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Habitatges assequibles i limitació del preu de venda
El programa també busca incrementar el parc d'habitatge assequible a Catalunya. Els immobles adquirits amb aquesta modalitat de finançament passen a tenir la consideració d'habitatges de preu limitat (HPL).
Això implica que els propietaris no els podran vendre especulativament, ja que el preu de transmissió queda limitat i només es pot incrementar d'acord amb l'IPC acumulat durant el període de tinença.
Més de 3.000 joves beneficiats
Des de la seva posada en marxa el juny de 2025, el Govern assegura que els Préstecs Emancipació ja han permès a més de 3.000 persones joves accedir al seu primer habitatge. Aquesta xifra s'ha traduït en més de 2.000 habitatges protegits, o en procés de qualificació, distribuïts arreu del territori català.
Aquests habitatges només es podran vendre per un valor que no superi la inflació acumulada des de la seva adquisició. Segons les dades facilitades per l'ICF, fins ara s'han formalitzat més de 76 milions d'euros en préstecs, amb una mitjana de 36.633 euros per operació.
Ampliació de criteris i aposta per l'emancipació
El mes de maig passat el Govern ja va ampliar de 35 a 40 anys l'edat màxima per accedir a aquesta línia de finançament i va incorporar la possibilitat de incloure aparcaments i trasters vinculats a l'habitatge. Ara, amb la nova ampliació, l'Executiu vol arribar a més beneficiaris.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, assegura que aquestes noves mesures "refermen l'aposta del Govern per facilitar l'emancipació juvenil". Segons les dades del programa, l'edat mitjana de les persones beneficiàries és de 29,6 anys.