Estan preparats els menors per gestionar els riscos de les xarxes socials?
- Els menors catalans passen gairebé tres hores al dia a les xarxes socials, segons les dades de Salut
- Experts alerten dels riscos d'addicció, ciberassetjament i salut mental
Els menors de 16 anys a Catalunya passen de mitjana gairebé tres hores diàries a les xarxes socials, segons dades del Departament de Salut.
Aquest temps equival a prop d'un mes i mig cada any connectats a plataformes digitals que concentren una gran quantitat d'estímuls i continguts. Els experts alerten que aquesta exposició continuada pot tenir conseqüències en el desenvolupament dels joves.
Algoritmes dissenyats per captar l'atenció
Adolescents com Gerard Lorca i Bernat Fortunyo expliquen com les plataformes els mantenen connectats durant llargs períodes de temps. Els algoritmes de recomanació detecten els interessos dels usuaris i els ofereixen continguts similars de manera constant.
Segons els especialistes, mecanismes com l'scroll infinit poden afavorir comportaments compulsius i dificultar la gestió del temps davant de la pantalla.
Un cervell encara en desenvolupament
El professor de genètica i especialista en neuroeducació de la Universitat de Barcelona, David Bueno, recorda que les funcions executives del cervell, responsables de controlar i gestionar conscientment el comportament, no acaben de madurar fins ben entrada l'adolescència.
Aquesta situació fa que molts joves siguin especialment vulnerables a estímuls continus i a dinàmiques que busquen retenir la seva atenció.
Ciberassetjament, violència i continguts inadequats
Els experts també mostren preocupació per l'accés a continguts violents, la difusió d'imatges generades amb intel·ligència artificial i l'augment del ciberassetjament.
Segons un estudi citat a la informació, prop del 60% dels joves asseguren haver patit alguna situació d'assetjament digital durant l'últim any. Els especialistes adverteixen que la distància física entre víctima i agressor desapareix a internet, fet que pot afavorir fenòmens com l'assetjament en línia.
Debat obert sobre la regulació de les plataformes
La preocupació per l'impacte de les xarxes socials en la salut mental dels menors ha arribat als tribunals i als governs. Meta, propietària de Facebook i Instagram, afronta un important procés judicial als Estats Units per l'ús de tècniques considerades addictives.
Paral·lelament, diversos països, entre ells Espanya, estudien fórmules per establir una edat mínima d'accés a les plataformes digitals i reforçar l'alfabetització digital dels menors.