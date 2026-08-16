Detingut per robar propines a Tarragona
- L'arrestat té 39 anys i aprofitava descuits per endur-se diners i objectes personals
- Acumula una dotzena d'antecedents policials i se'l vincula amb diversos furts en 3 establiments de Tarragona i un a Cambrils
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tarragona un home de 39 anys com a presumpte autor de 4 furts i al qual també se li atribueix un delicte de robatori amb violència i intimidació. L'arrest va tenir lloc dijous pels volts de tres quarts de vuit del vespre i el detingut ja ha passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
Segons els Mossos, l'arrestat acumula una dotzena d'antecedents policials i ara se'l vincula amb diversos furts en tres establiments de Tarragona i un a Cambrils. L'home aprofitava l'entrada als establiments per sostreure propines, entre altres objectes de valor.
“🚔 Detingut un home relacionat amb 4 furts en establiments de Tarragona i Cambrils— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 16, 2026
💰 S'enduia pots de propines, diners i objectes personals aprofitant descuits, i també se li atribueix un robatori violent en un comerç pic.twitter.com/CQfeAj5JK3“
El primer dels fets es remunta al 7 de juliol, quan va accedir a un local del carrer Mallorca de Tarragona i va sostreure diners en efectiu, una bossa de mà i un moneder, així com d’altres objectes personals dels seus propietaris.
Unes setmanes més tards, el 29 de juliol, el lladre va tornar a actuar en un establiment del carrer Mossèn Salvador Ritort i Faus de la mateixa ciutat. En aquella ocasió i aprofitant la distracció dels treballadors, es va apropiar també dels diners en efectiu que contenia el pot de les propines.
Posteriorment, el dia 4 d'agost el propietari d’un comerç del carrer Falset va ser agredit per aquesta mateixa persona quan fugia amb el recipient d'una entitat benèfica el qual contenia bitllets i monedes. Tot i poder recuperar el recipient, el lladre va aconseguir marxar del lloc després de sostraure-li el seu telèfon mòbil.
El 8 d’agost va tornar a actuar en un altre establiment del carrer Lleida de la ciutat de Tarragona. A banda d'apropiar-se de diners en efectiu, també va sostraure una ronyonera amb targetes de crèdit, documentació personal i les claus d'un habitatge.
Finalment, el dia 11 d'agost va accedir a un local ubicat al passeig de Sant Joan Baptista de la Salle de Cambrils (Baix Camp), on novament i aprofitant el descuit dels treballadors, va endur-se el pot amb els diners procedents de les propines dels clients.
En la majoria dels casos, les accions van quedar enregistrades per les càmeres de seguretat dels establiments afectats. Fruit de les gestions efectuades pel Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona, se'l va aconseguir detenir i relacionar-lo també amb el robatori violent comès el dia 4 d'agost al carrer Falset.