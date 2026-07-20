Tres detinguts i 29 assistits pel SEM durant el dispositiu de la final del Mundial a Barcelona
- Emergències Mèdiques va atendre 29 persones, cinc de les quals en estat menys greu, mentre que 16 van haver de ser traslladades a centres sanitaris
- La celebració del Mundial de futbol masculí a Barcelona va reunir desenes de milers d'aficionats en diversos punts de la ciutat
Els Mossos d'Esquadra van detenir tres persones durant el dispositiu de seguretat activat aquest diumenge i dilluns de matinada amb motiu de la final del Mundial de futbol masculí i les celebracions posteriors a Barcelona.
Segons fonts policials, dos dels arrestats van ser detinguts per un robatori amb violència d'un telèfon mòbil a la ronda de Sant Pau. La tercera detenció es va produir per un furt d'una motxilla. A més, els agents van tramitar una denúncia administrativa contra una persona per desobediència.
29 assistències sanitàries i 16 trasllats a hospitals
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va realitzar un total de 29 assistències durant el dispositiu especial.
Del total d'atencions, 24 persones es trobaven en estat lleu i cinc en estat menys greu. 13 dels afectats van rebre l'alta al mateix lloc dels fets, mentre que setze van requerir trasllat a un centre sanitari.
Pel que fa als trasllats, set persones van ser derivades a l'Hospital Clínic, cinc al CUAP Manso, tres a l'Hospital del Mar i una al CUAP Sant Martí.
Amplia mobilització policial
Per garantir la seguretat durant el seguiment del partit i les celebracions, els Mossos van desplegar prop de 300 efectius en diversos punts de la capital catalana.
La celebració es va concentrar principalment a la plaça de Catalunya, on es van reunir unes 13.000 persones. També es van registrar concentracions destacades a l'Arc de Triomf, amb prop de 5.000 aficionats, i a la plaça d'Espanya, amb aproximadament un miler de persones.
D'altra banda, la plataforma marítima del Fòrum, on es va instal·lar una pantalla gegant per seguir la final, va congregar unes 27.000 persones, segons dades policials.
El balanç del dispositiu es tanca sense incidents greus malgrat l'elevada afluència de públic registrada durant la final i les celebracions posteriors en diferents espais de la ciutat.
Tres dies de dol a Ciudad Rodrigo per la mort d’un menor
L’Ajuntament de Ciudad Rodrigo, a la província de Salamanca, ha decretat tres dies de dol oficial per la mort d’un menor de 13 anys després de l’esfondrament de la font de la Glorieta de l’Árbol Gordo durant les celebracions. Durant els dies de dol oficial, les banderes onejaran a mig pal i es guardaran minuts de silenci en record de la víctima.
L’accident es va produir la matinada d’aquest dilluns mentre nombroses persones participaven en els actes espontanis de celebració. A conseqüència de l’esfondrament, el menor va morir i una altra persona va resultar ferida greu. Les autoritats han obert una investigació per determinar les causes de l’incident, que ha commocionat la localitat salmantina.