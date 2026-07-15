La crisi de l'habitatge, un problema també per a les empreses
- PIMEC constata en un estudi que el 63% de les empreses tenen dificultats per cobrir vacants
L'actual mercat de l'habitatge tensionat també impacta en l'activitat econòmica de les empreses. Un estudi de PIMEC constata que el 63% de les empreses enquestades perden capacitat per trobar treballadors per culpa de les dificultats d'accés a un habitatge assequible.
Segons la patronal, sense habitatge assequible i ben connectat les empreses veuen reduïda la seva competitivitat, especialment les petites i mitjanes. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una presencialitat més elevada i tenen un sou mitjà-baix.
De fet, el 88% dels llocs difícils de cobrir paguen menys de 35.000 euros anuals. Una situació que afecta especialment els joves. "Estem pagant les conseqüències de no haver pres les decisions adequadament en temps i forma i continuem sense prendre-les actualment", assegura Antoni Cañete, president de PIMEC.
Segons l'estudi, que ha elaborat l'Observatori de la Pime de Catalunya, gairebé el 57% de les empreses enquestades ha assumit sobrecostos en la cobertura de vacants. I plantegen recomanacions, com per exemple, incorporar al Pla de Rodalies la connectivitat cap als centres de treball, que existeixi un observatori que segueixi la relació entre habitatge, mobilitat i competitivitat o que no hi hagi cap desenvolupament residencial sense bones solucions de mobilitat.
Escletxes en el veto als pisos turístics
En paral·lel, el debat sobre l'habitatge també passa pels pisos turístics. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona alerta que la voluntat de l'Ajuntament de deixar de renovar les llicències turístiques el 2028 té escletxes judicials.
Des de la Federació, alerten que la patronal de pisos turístics podrà continuar amb la seva activitat, ja que aquells pisos que demostrin inversions molt altes podran demanar una pròrroga de cinc anys. També creuen que presentaran moltes demandes contra la no renovació de llicències, argumentant que és una activitat econòmica consolidada.
En aquest sentit, posen el focus en el fet que si no ho aconsegueixen, podran concentrar usos turístics en un sol bloc i canviar a altres formats, com residències, que sí que està permès en les zones més allunyades del centre.
Per això, proposen una sèrie de mesures per regular aquesta activitat turística. I perquè els pisos que ara tenen llicència d'ús turístic es destinin a ús residencial.