Incendi en una nau industrial de Sant Boi de Llobregat
- Una de les dues naus de l'empresa Gersa s'ha vist afectada per les flames, que han fet col·lapsar la coberta
- Protecció Civil ha recomanat als veïns del barri de Casablanca confinar-se per evitar molèsties pel fum
Un incendi afecta des de primera hora del matí una nau industrial que emmagatzema cartró de l'empresa de gestió de residus Gersa, ubicada al municipi barceloní de Sant Boi de Llobregat. Fonts dels Bombers han explicat que la nau es troba al carrer Extremadura del polígon industrial El Fonollar. Les flames han provocat l'enfonsament del sostre d'una part del complex de l'empresa, que està composada per dues naus.
“Per l'incendi d'una nau a Sant Boi de Llobregat, recomanem tancar portes i finestres al barri de Casablanca per evitar molèsties causades pel fum.— Bombers (@bomberscat) July 5, 2026
L'extinció evoluciona favorablement. Fem maniobres defensives per evitar que el foc es propagui a l'interior d'una segona nau. pic.twitter.com/kdopINjXHQ“
L'objectiu és contenir el foc a la primera, la que actua com a magatzem, per evitar que es propagui a l'altra. Els Bombers han estat alertats de l'incendi cap a dos quarts de deu del matí i hi han destinat una dotzena de dotacions. Protecció Civil ha recomanat als veïns del barri de Casablanca que es confinin a casa per evitar molèsties pel fum.
L'incendi està totalment desenvolupat, per la qual cosa els efectius treballen des de l'exterior i no poden accedir a la nau on ha començat el foc, també pel risc que col·lapsi alguna de les parets.
Un altre incendi a Granollers
Es dona la circumstància que aquest cap de setmana els Bombers també estan treballant en un altre incendi d'indústria. En aquest cas es tracta de l'empresa Ferimet de Granollers, on la matinada de dissabte es va declarar un foc que afecta l'abocador d'una planta de reciclatge, a prop de la C-35.
“🚒 També una desena de dotacions dels Bombers treballen des d'ahir per extingir un incendi a l'abocador d'una planta de reciclatge a Granollers— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 5, 2026
👉 Durant la nit han continuant remullant la pila de ferralla que crema i removent-la amb maquinària pesant pic.twitter.com/LzBVI2P0ak“
L'objectiu dels Bombers des del primer moment ha estat contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. Hi treballen també maquinària pesant i monitors d’aigua de la pròpia empresa. Durant les primeres hores de dissabte el fum era molt visible a tota la zona i Protecció Civil va recomanar a les persones que resideixen a prop confinar-se i tancar portes i finestres. Es peveu que les tasques d'extinció durin unes quantes hores més.