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Les notícies de RTVE Catalunya

Mor un menor de 15 anys en un tiroteig al parc de la Pegaso de Barcelona

  • Els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta i busquen els presumptes autors, que han fugit
  • La consellera Parlon confirma que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes
Un cotxe de Mossos en una de les entrades del Parc de la Pegaso
Un cotxe de Mossos en una de les entrades del Parc de la Pegaso ACN Blanca Blay | ACN
Beatriz Gálvez | Carol Espona

Un menor de 15 anys ha mort a conseqüència d’un tiroteig registrat la passada nit al parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Els fets van tenir lloc al carrer Portugal, on diversos testimonis van alertar els serveis d’emergència després d’escoltar detonacions cap a mitjanit.

Quan els agents dels Mossos d’Esquadra van arribar al lloc, van localitzar la víctima ferida per arma de foc i en estat molt crític. Tot i l’assistència immediata dels equips sanitaris, el jove va acabar morint.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diverses patrulles de seguretat ciutadana, investigadors de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i fins a set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van intentar estabilitzar el menor.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes.

Recerca dels autors

Immediatament després dels fets, els Mossos van activar un dispositiu per localitzar els possibles agressors, que haurien fugit del lloc dels fets just després del tiroteig. A hores d’ara no consten detencions.

Investigació sota secret

La DIC s’ha fet càrrec del cas i ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés. Les diligències es troben sota secret, fet que limita la informació disponible sobre el mòbil dels fets i la identitat dels implicats.

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