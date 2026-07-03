Mor un menor de 15 anys en un tiroteig al parc de la Pegaso de Barcelona
- Els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta i busquen els presumptes autors, que han fugit
- La consellera Parlon confirma que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes
Un menor de 15 anys ha mort a conseqüència d’un tiroteig registrat la passada nit al parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Els fets van tenir lloc al carrer Portugal, on diversos testimonis van alertar els serveis d’emergència després d’escoltar detonacions cap a mitjanit.
“⚫️ Maten a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso a Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 3, 2026
🎙️ Tots els detalls amb @mrubiogarcia | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/ddiBSdM61K“
Quan els agents dels Mossos d’Esquadra van arribar al lloc, van localitzar la víctima ferida per arma de foc i en estat molt crític. Tot i l’assistència immediata dels equips sanitaris, el jove va acabar morint.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diverses patrulles de seguretat ciutadana, investigadors de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i fins a set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van intentar estabilitzar el menor.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes.
“Condemna rotunda a la màxima expressió de violència que representen els fets ocorreguts aquesta matinada al Parc de la Pegaso durant els quals ha perdut la vida un menor. Els fets estan sota investigació de @mossos que treballa per trobar els autors.— Parlon #apeudecarrer #interioriseguretatpública (@nuriaparlon) July 3, 2026
Primers indicis de la…“
Recerca dels autors
Immediatament després dels fets, els Mossos van activar un dispositiu per localitzar els possibles agressors, que haurien fugit del lloc dels fets just després del tiroteig. A hores d’ara no consten detencions.
Investigació sota secret
La DIC s’ha fet càrrec del cas i ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés. Les diligències es troben sota secret, fet que limita la informació disponible sobre el mòbil dels fets i la identitat dels implicats.