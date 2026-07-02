Catalunya és la comunitat que més sol·licituds de regularització rep amb 257.000
- El procés al conjunt d'Espanya ha doblat les previsions amb prop d'1,2 milions d'expedients
- Colombians, marroquins i veneçolans, són les nacionalitats de procedència més nombroses
El govern espanyol ha publicat les dades provisionals de les persones que s'han acollit a la regularització extraordinària i Catalunya ha estat la comunitat autònoma que més sol·licituds ha rebut amb 257.602. En el conjunt de l'Estat, s'han fet 1.174.978 peticions, el doble de les previsions de l'executiu que esperava tramitar mig milió d'expedients.
Acabat el termini per presentar la sol·licitud al procés el passat 30 de juny, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, indica que el 51,9% dels expedients ja s'han tramitat. És a dir, que prop de 600.000 persones ja han rebut una autorització provisional d'un any que els permet treballar i residir legalment a Espanya.
Per darrere de Catalunya, les comunitats amb més sol·licituds han estat la Comunitat de Madrid amb 202.424 i la Comunitat Valenciana amb 167.286. De les províncies catalanes, Barcelona lidera el nombre d'expedients amb 192.195. Li segueixen Tarragona amb 27.214, Girona amb 22.701 i Lleida amb 15.492.
Home menor de 45 anys procedent de Colòmbia
El perfil del sol·licitant ha estat majoritàriament el d'un home menor de 45 anys. Així doncs, el 57% de les peticions han estat d'homes i un 43% per part de dones. Vuit de cada deu sol·licitants té menys de 45 anys, amb el col·lectiu entre 25 i 34 anys com el més nombrós.
Els colombians són la nacionalitat més nombrosa que s'ha acollit al procés de regularització englobant una de cada quatre sol·licituds. Li segueixen els migrants procedents del Marroc (13,3%), Veneçuela (11,8%) i el Perú (8,8%). En aquest sentit, prop de 7 de cada 10 expedients provenen de països d'Amèrica Llatina i 2 de cada 10 ho fan d'Àfrica.
Entre altres dades, també es recull que un 40% dels sol·licitants coneix la llengua cooficial de la comunitat autònoma on ha fet els tràmits del procés. Pel que fa a l'espanyol, només un 9% acredita un nivell bàsic.
Prop de 160.000 regularitzats ja treballen
Una de les conseqüències del procés de regularització és que 159.097 dels migrants que s'han acollit ja s'han donat d'alta a la Seguretat Social a data de 30 de juny. Un de cada quatre regularitzats han trobat feina a l'hostaleria. Els altres sectors on han començat a treballar són el comerç (12,7%), la construcció (11,5%) i l'agricultura i la pesca (9%).