Busquen l'autor dels trets que han matat un home a la Marina del Port
- Els Mossos han rebut l'avís cap a un quart de vuit del vespre que hi havia una persona ferida molt greu al carrer Mineria
- És el tercer tiroteig al carrer en menys d'un mes a la ciutat de Barcelona
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga la mort violenta aquest dissabte al vespre d'un home al carrer Mineria de Barcelona, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, els fets han passat cap a un quart de vuit i l'autor dels trets ha marxat caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via.
Els Mossos han rebut un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Fins allà s'hi han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana i 5 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que en arribar-hi han constatat que la persona estava morta. La investigació dels Mossos està sota secret de les actuacions.
Es tracta del tercer tiroteig al carrer que passa en les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril un home va morir després de rebre diversos trets quan era a la terrassa d'una cafeteria al passeig del Taulat, al districte de Sant Martí. D'altra banda, el 25 d'abril un home va quedar ferit greu després de rebre diversos trets en sortir d'un comerç al carrer Sugranyes, al barri de Sants de la capital catalana.