Unes 500 persones protesten a Gràcia per un desnonament vinculat als 'colivings'
- La comitiva judicial intenta executar el primer desnonament d’un bloc del carrer Sant Agustí enmig d’una gran mobilització
- Veïns i entitats denuncien la transformació dels pisos en ‘colivings’ il·legals
La comitiva judicial ha arribat aquest matí al número 14 del carrer Sant Agustí, al barri de Gràcia de Barcelona, per executar el primer desnonament d’un dels veïns del bloc. L’actuació es produeix enmig d’una concentració de prop de 500 persones que intenten evitar el llançament.
El veí afectat, Txema Escorsa, ha sortit de l’edifici mentre representants del Sindicat de Llogateres i del Servei de Mediació d’Habitatge mantenien converses amb la comitiva judicial. El llogater afectat ha denunciat que la seva situació no és un cas aïllat. “Avui sóc jo, però podria haver estat qualsevol altre veí”. També ha defensat que el conflicte va més enllà del seu cas personal: “L’habitatge ha de ser un dret i no pas un negoci”, ha dit davant els concentrats.
Rebuig al model de ‘coliving’
El conflicte es remunta al 2023, quan l’empresa neerlandesa New Amsterdam Developers va comprar la finca. Segons denuncien els veïns, la propietat no ha renovat els contractes de lloguer i ha reformat els pisos per convertir-los en habitacions de ‘coliving’, amb preus que poden arribar als 900 euros. Berta Munné, del Sindicat d’Habitatge de Gràcia, ha assegurat que “qui no ha volgut negociar fins ara sempre ha estat la propietat” i ha advertit que “no podem permetre que els pisos es converteixin en co-livings ni que el procés de gentrificació continuï endavant”.
Mobilització veïnal al barri
La protesta ha aplegat centenars de persones per intentar impedir el desnonament i denunciar el procés de gentrificació al barri. Des del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès ha criticat l’operatiu d'aquest dimecres: “Quants policies està disposat a enviar el govern per fer fora de casa un professor d’institut?”. També ha qüestionat l’ús de recursos públics: “Quants diners públics es gastarà en un dispositiu policial perquè un fons d’inversió holandès pugui convertir pisos en co-livings?”.
Els col·lectius en defensa del dret a l’habitatge consideren que el cas és un exemple de pressió immobiliària sobre els veïns de tota la vida.
Reacció del Govern
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu rebuig al desnonament i ha assegurat que s’han activat mecanismes legals per protegir els veïns.
En un missatge a les xarxes socials, ha afirmat que "en cap ciutat de Catalunya permetrem actuacions abusives en contra del dret dels veïns a viure al seu barri" i ha remarcat que el Govern actua contra iniciatives que no compleixen la normativa.