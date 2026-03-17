La Sindicatura reallotja la meitat dels veïns desallotjats de Vallcarca
- La Sindicatura de Greuges de Barcelona aconsegueix reallotjar 14 persones i es troba amb la negativa d'altres 14
- Una de les famílies reallotjades anirà a la Casa Orsola i el síndic espera "possibilitats” d’acord amb la resta
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha aconseguit una solució habitacional per a 14 veïns desallotjats de les tres finques municipals de Vallcarca.
El síndic, David Bondia, ha confirmat que la mediació iniciada a l’octubre ha culminat amb l’oferta d’allotjament alternatiu després de l’amenaça de desnonament.
Destinacions del reallotjament
Els 14 veïns acceptats seran reubicats a Torre Baró, el barri Gòtic i Casa Orsola, gràcies a la col·laboració d’Hàbitat3. L’altra meitat de les persones afectades no han acceptat la proposta, però Bondia destaca que durant el procés “s’han bastit ponts” per encarar futures negociacions.
Quan va començar la mediació, hi havia 30 persones censades. Es van oferir 28 recursos per a casos de vulnerabilitat econòmica i social. Finalment, 14 han acceptat, 14 han rebutjat i 2 no reunien els requisits de vulnerabilitat segons criteris socials.
Dificultats per reallotjar al mateix barri
Bondia ha subratllat que hauria estat ideal trobar pisos a Vallcarca, però no ha estat possible per manca de disponibilitat i per l’estat del mercat d’habitatge a Barcelona. El síndic remarca que la condició imprescindible era que el reallotjament fos dins la ciutat, motiu pel qual valora positivament l’alternativa trobada.
Els 14 veïns que han rebutjat l’oferta continuaran acompanyats per Serveis Socials, el Secretariat Gitano i la FAGIC. Entre ells hi ha quatre menors, que continuaran escolaritzats. Bondia destaca que la mediació ha estat un procés de sis mesos, amb reunions amb entitats com Som Barri i el sindicat d’habitatge, i reivindica que el punt de partida era “no tenir res”.