La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús i arriba als 172,5 metres d'alçada

  • L'últim braç de la creu a tanca la part alta del temple
  • La inauguració oficial serà el 10 de juny, centenari de la mort de Gaudí
Una persona assenyala la Torre de Jesús, amb la grua acabant de col·lobar el braç superior
Yael Carrasco
Yael Carrasco

Miris des d'on miris, entrant a Barcelona per l'avinguda Meridiana, des del Parc de les Glòries, travessant el carrer Aragó o des de qualsevol mirador. És enorme, imponent i diferenciable.

La Sagrada Família, l'emblema de la ciutat, es consolida com l'església més alta del món: ha assolit els 172,5 metres d'alçada.

La fita s'ha certificat aquest divendres al matí, quan una grua de grans dimensions ha elevat i encaixat l'últim braç de la creu que corona la Torre de Jesús.

La maniobra posa fi a la construcció de la part alta del temple 144 anys després que Antoni Gaudí posés la primera pedra.

Un dia històric per a les sis torres

L'arquitecte director i coordinador del Temple Expiatori, Jordi Faulí, celebra el que considera un dia "històric" perquè aquesta culminació suposa haver completat les sis torres centrals.

"El projecte no s’ha acabat, falta la façana de la Glòria, però és un dia per celebrar i per recordar les persones que han projectat la creu a partir de les idees i dibuixos de Gaudí", assenyala.

La creu no és només un element ornamental; és una estructura complexa de set peces fabricades a Alemanya i muntades a Barcelona. Consta de quatre braços horitzontals, un de vertical i un tram inferior. Està recoberta de ceràmica blanca i vidre per reflectir la llum i ser "resplendent" sota el sol del Mediterrani.

Compte enrere per al 10 de juny

Actualment, una bastida cobreix la part superior de la creu per enllestir els "detalls interiors" i els darrers anclatges. Segons la Junta Constructora, es començarà a desmuntar en les pròximes setmanes i es descobrirà la silueta de la torre de manera progressiva.

El 10 de juny de 2026 s'inaugurarà i es beneirà la torre, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.

L'esperada visita del Papa

La gran incògnita de la celebració continua sent la presència del Papa Lleó XIV. Tot i que el Vaticà encara no ha confirmat l'agenda oficial, les converses estan molt avançades.

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ja va avançar al programa El Vespre, de La 2 Catalunya, que hi ha moltes esperances dipositades que després de passar per Madrid, el pontífex aparegui a Barcelona. "No pot fallar", reclama.

