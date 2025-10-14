Feijóo presenta un pla migratori en 10 punts: "La nacionalitat no es regala"
- El PP proposa un visat per punts, endurir l’accés a la nacionalitat i centralitzar la gestió migratòria en un nou pla nacional
- Núñez Feijóo: "Volem elevar el nivell d'exigència lingüística, cultural i constitucional"
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentat a Barcelona un pla nacional de 10 punts per abordar la immigració. "La Nacionalitat no es regala, es mereix", ha assegurat el líder popular que defensa que la nacionalitat deixi de ser un tràmit i es converteixi en "reconeixement" dels que hagin demostrat voluntat d'integrar-se.
Visat per punts i endurir la nacionalitat
El pla inclou mesures com la creació d’un visat per punts, inspirat en models com el del Canadà o Austràlia, que valorarà criteris com la formació, el coneixement de l’idioma, la capacitat d’integració i la proximitat cultural.
Una de les propostes més destacades és endurir l’accés a la nacionalitat espanyola, que segons Feijóo “ha de deixar de ser un tràmit per convertir-se en un premi a l’esforç”.
El líder popular també defensa que les persones migrades han de venir amb contractes laborals o visats temporals, i marxar un cop finalitzats.
“👥 Alberto Núñez Feijóo @ppopular proposa a Barcelona "visats temporals" per combatre la immigració il·legal | @RTVECatalunya pic.twitter.com/62YTmxAdNx“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
Reducció de les ajudes
El pla també contempla reduir les ajudes públiques, com l’ingrés mínim vital, si no hi ha contribució laboral, i reformar el sistema d’arrelament per tornar-lo “excepcional”.
A més, proposa centralitzar la gestió migratòria en una autoritat única, en lloc dels cinc ministeris actuals, i endurir el control a les fronteres, amb més presència de Frontex i una política comuna de retorns. En aquest sentit, Feijóo ha reivindicat aquesta com una competència que no es pot traspassar a les CCAA, en clara referència a la petició de Junts.
Feijóo ha defensat que Espanya no és un país racista, però que cal preservar l’ordre i evitar que hi hagi barris irreconeixibles. També ha remarcat la necessitat de combatre les màfies que trafiquen amb persones, amb penes més dures per als responsables. El PP busca així posar ordre en la política migratòria, en contraposició al que considera un model descontrolat del govern de Sánchez.
🔟 Els 10 punts del pla migratori del PP
- Visat per punts: sistema transitori que valora criteris com formació, idioma, edat, capacitat d’integració i proximitat cultural.
- Enduriment de l’accés a la nacionalitat espanyola: deixar de ser un tràmit per convertir-se en un reconeixement a l’esforç i la integració.
- Limitació del permís de residència per arrelament: tornar-lo excepcional i vinculat a contractes laborals reals.
- Retorn obligatori un cop finalitzat el visat o la contractació temporal.
- Centralització de competències migratòries: creació d’una autoritat única per gestionar la immigració, en lloc dels cinc ministeris actuals.
- Reducció de les ajudes públiques (com l’ingrés mínim vital) si no hi ha contribució laboral o recerca activa d’ocupació.
- Enduriment del control a les fronteres: més presència policial a Ceuta, Melilla, Illes Canàries, ports i aeroports, i reforç de Frontex.
- Lluita contra les màfies de tràfic de persones: reformes legals per perseguir-les, incloent-hi reformulació del Codi Penal i actuació en aigües internacionals.
- Retirada de permisos de residència a persones amb delictes greus o multireincidents.
- Programes de migració circular: contractacions temporals planificades per a sectors com l’agricultura o la construcció, amb retorn garantit.