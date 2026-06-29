RTVE Play estrena 'Punto Queer', una reivindicación del poder del lenguaje en el Orgullo 2026

Con motivo del Orgullo 2026, RTVE Play estrena Punto Queer, un nuevo videopodcast especial conducido por Inés Hernand y Aitor Albizua, con la colaboración de David Andújar. A través del lenguaje como hilo conductor, el programa explora cómo el colectivo LGTBIQ+ ha creado, reinventado y reivindicado las palabras para existir, resistir y celebrar su identidad, en un recorrido que va del silencio al orgullo.

Punto Queer combina conversación, humor, referentes de la cultura pop y experiencias personales para abordar la evolución del lenguaje, la reapropiación de los insultos, el choque generacional entre códigos y nuevas formas de expresión, la representación del colectivo en los medios y el impacto de las redes sociales.

Humor, cultura pop y referentes para celebrar el Orgullo 2026 Con invitados como Zahara, Bob Pop o Marc Biarnés (@nosolovienes), el videopodcast propone mesas de conversación dinámicas y llenas de complicidad en las que la palabra se convierte en un espacio de memoria, resistencia y celebración. Todo ello con el objetivo de reivindicar la diversidad y reflexionar sobre el futuro desde una perspectiva tan divertida como necesaria. Cada episodio gira en torno a un gran tema y a una palabra que sirve de punto de partida para la conversación. No hay tesis que demostrar ni posiciones que defender, sino personas con historias que compartir en un espacio de diálogo abierto. Más que un debate o una entrevista convencional, Punto Queer apuesta por conversaciones conducidas por Inés Hernand y Aitor Albizua con curiosidad, humor y libertad.

Invitados, juegos y una cápsula del tiempo en cada episodio Además, el programa combina la conversación con dinámicas y juegos presentados por David Andújar, como "Siglas y Letras" o "Servir y Ganar", títulos que rinden homenaje a los exitosos concursos televisivos de RTVE. Al final de cada episodio llega uno de los momentos más especiales: la cápsula del tiempo. A lo largo de los distintos capítulos, los invitados dejarán un legado para las generaciones futuras: una palabra, una frase o un deseo. En el cierre de cada entrega, Inés y Aitor abrirán los sobres, desvelarán su contenido y, sin conocer la autoría, intentarán adivinar quién escribió cada mensaje.