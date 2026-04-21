Diez años sin Prince, diez motivos que lo hicieron único

El 21 de abril de 2016 es una fecha marcada en el calendario por muchas personas apasionadas de la música. Ese fue el día en que Prince, el artista nacido en Mineápolis, falleció con tan solo 57 años, dejando un hueco irremplazable en la industria y un vasto legado musical tras de sí. En Saber y Ganar recordamos algunos de sus temas más emblemáticos, como Kiss, The Most Beautiful Girl in the World y la emblemática Purple Rain. Además, recordamos diez datos sobre el artista que lo hicieron único, tanto encima como fuera del escenario.

1.Compositor con infinidad de pseudónimos Prince era un compositor hiperproductivo y usaba diversos pseudónimos para firmar sus composiciones. Christopher, Jamie Starr, Joey Coco, Tora Tora, Praisley Park, Alexander Nevermind, The Artist (TAFKAP) o Camille, su alter ego femenino, son los alias que usaba para los créditos.

2.Pionero en posicionarse contra la industria musical Prince fue de los primeros artistas en denunciar públicamente las condiciones de abuso hacia los músicos y cantantes por parte de las grandes empresas discográficas. Míticas son las apariciones que hizo a partir de 1993 con la palabra ‘Slave’ (esclavo) escrita en la cara, haciendo referencia directa a su discográfica, Warner Bros, que le impedía hacerse con el control de su trabajo. Se sentía como un esclavo y ese es el motivo por el cual se cambió de nombre artístico y adoptó un símbolo impronunciable. Más adelante sacó la canción Slave que refleja este conflicto con la corporación en la que trabajaba y que formó parte del disco de título significativo, Emancipation. ““

3.Instrumentista múltiple El artista era un prodigio de la música y estaba capacitado para tocar una treintena de instrumentos. De hecho, en su disco debut For You, del año 1987, se le acredita en nada menos que 27. Tenía solo 20 años.

4.Autor de grandes hits donde no cantaba La hiperproductividad de Prince le llevó a componer no solo para sí mismo sino para otros artistas como Chaka Khan, Joe Cocker o No Doubt. Algunas de esas canciones se convirtieron en megahits que hicieron brillar a sus intérpretes. Eso ocurrió con Love Song de Madonna, Manic Monday de The Bangles y la imperecedera Nothing Compares 2 U de la recordada Sinéad O’Connor.

5.Le dijo “NO” a Michael Jackson El rey del pop invitó a Prince a participar en la canción Bad, pero este la rechazó porque la frase inicial ‘Your butt is mine’ (Tu trasero es mío) le parecía absurda. No obstante, y a pesar de sus rivalidades artísticas, Michael Jackson siempre tuvo en mente que este temazo fuese un dueto con él.

6.¿Por qué no cantó en We Are the World? Cuando se grabó el tema We Are The World, una canción grupal, interpretada por artistas de la talla de Tina Turner, Lionel Richie, Stevie Wonder, Bob Dylan, Bruce Springsteen o Michael Jackson, cuya finalidad era recaudar fondos para luchar contra la hambruna en Etiopía. El productor, Quincy Jones, le invitó a participar, pero Prince rechazó la oferta. ¿Por qué? Hay diversos motivos que lo explicarían. El primero, que el tema no le gustaba y pensaba que no tenía suficiente nivel. El segundo, que no quería compartir estudio con el resto de los artistas, a los que se refirió como “cabrones”, y que prefería grabar solo. El tercero, su rivalidad con Michael Jackson, que era coautor del tema. De hecho, se ofreció a grabar un solo de guitarra en vez de cantar pero los organizadores lo declinaron. A pesar de la espantada, Prince participó en el proyecto benéfico donando la canción 4 The Tears In Your Eyes, demostrando así su compromiso.

7.La cápsula secreta de Prince Paisley Park es uno de los lugares sagrados para todo fan de Prince. Durante tres décadas fue el santuario creativo del artista, un complejo que cuenta con un estudio y una sala de conciertos y que, además, fue el hogar de Prince. Situado en Mineápolis, cómo no, alberga algo insólito: una cápsula donde se conservan miles de canciones que escribió y grabó durante años y que nunca se lanzaron. El ingeniero David Z. cuenta que grababan dos temas al día que se depositaban en esa bóveda y una exempleada que trabajó con él hasta 1987 asegura que en aquel entonces el depósito ya estaba casi lleno. De esta manera, los fans del Príncipe de Mineápolis pueden estar tranquilos porque tienen nuevo material de Prince para el resto de sus vidas.

8.Protestando con un chupachup En 1995, Prince fue invitado al escenario de los American Music Awards para cantar We Are The World junto al resto de artistas que participaron en el tema, celebrando así el décimo aniversario desde su lanzamiento. El de Mineápolis subió, sí, pero lo hizo con un chupachups en la boca, negándose a abrir la boca para cantar cuando Quincy Jones le pasó el micrófono. Entre risas, le colocó el caramelo en la boca al productor a modo de respuesta.

9.Su momento fan con James Brown Cuando tenía once años, Prince tuvo la oportunidad de ver en concierto a James Brown en el Armony de Mineápolis acompañado de su padrastro. En un momento del show, este lo aupó para que subiese al escenario y pudiese estar cerca de su ídolo. Lo que aquel niño no sabía es que la vida le tenía preparada una sorpresa futura: en 1983, con el disco 1999 publicado, compartiría escenario con el rey del funk. No obstante, no fue lo que él habría soñado. De hecho, fue Michael Jackson, que estaba con Brown en escena, quien le susurró al veterano que invitase a Prince, a pesar de que este no le conocía. El joven, que empezaba a despuntar, se marcó un solo de guitarra, se arrancó la camisa para mostrar una imagen sexy y se puso a bailar, algo de lo que siempre se arrepintió teniendo en cuenta que estaba junto a Jackson, un bailarín excelente. Prince siempre se sintió avergonzado por ese día y estaba convencido que fue una maniobra de su rival musical para humillarle. James Brown