Basada en la increíble historia real de la familia Beam: Jennifer Garner protagoniza 'Milagros del cielo'

Milagros del cielo (Miracles from Heaven, en inglés) se basa en la increíble historia real de la familia Beam. Cuando Christy (Jennifer Garner) descubre que su hija Anna (Kylie Rogers), de 10 años, padece una enfermedad rara e incurable, la búsqueda de una solución se convierte en su única prioridad. Tras un extraño accidente, que resulta casi fatal, sucede un milagro que deja perplejos a los especialistas médicos y abre la puerta a la esperanza.

A grandes rasgos, este es el argumento de una película que lleva a la gran pantalla el libro que escribió Christy Beam sobre la enfermedad de su hija. Anna sufría un tipo de obstrucción intestinal crónica, una enfermedad que impide el adecuado funcionamiento gastrointestinal que tiene consecuencias fatales. Tras una caída casi mortal, los médicos le transmiten a Christy que la situación de su hija ha dado un giro de 180 grados, a mejor. La película te sumerge en una serie de eventos en los que la fe tiene más sentido que las explicaciones científicas.

La experiencia que vivió Anna Aunque la cinta es fiel al libro y a la historia real, también hay partes bastante libres. La estructura de la película es mucho más lineal y concisa que la del libro. En el filme, la condición de Anna se representa de una manera mucho más suave; se omiten detalles sobre su desnutrición visible y las múltiples cirugías a las que se sometió, algo que sí se describe de forma más concreta y clara en el libro. Asimismo, la película sugiere que todo el calvario ocurre en tan solo unos meses, mientras que los hechos reales se desarrollaron a lo largo de cinco años. En realidad, Anna tenía solo seis años cuando le diagnosticaron la enfermedad, no diez, como se muestra en la película. 'Los milagros del cielo'

Convivencia con la familia Beam Los protagonistas de la película, Jennifer Garner, Eugenio Derbez, Kylie Rogers, Brighton Sharbino o Martin Henderson, entre otros miembros del reparto, convivieron con las personas que inspiraron a sus personajes, y que acompañaron realmente a la pequeña Anna en la lucha contra una enfermedad que casi le cuesta la vida. De hecho, la familia Beam asistió a buena parte del rodaje y revivió la historia que Christy Beam plasmó en su libro. Aunque eso sí, hubo un cambio de emplazamiento: la vivencia de la familia Beam ocurre en Texas, pero la película se filmó en Atlanta, Georgia. 'Los milagros del cielo'

Jennifer Garner es Christy Beam La cinta está dirigida por la mexicana Patricia Riggen, y una de las grandes protagonistas es Jennifer Garner que se mete en la piel de Christy Beam. La actriz interpreta a la perfección el papel de una madre decidida a salvar la vida de su hija; a hacer lo que haga falta y a ir donde haga falta. En un encuentro con los medios de comunicación, Garner aseguró que uno de los aspectos que más le atrajeron de la historia fue la relación tan especial que tenían madre e hija. Además, afirmó que se preparó el papel leyendo el libro sobre esta historia una y otra vez, y conociendo al verdadero Dr. Samuel Nurko, en el Hospital de Niños de Boston. La actriz visitó distintos hospitales para lograr entender la complicada enfermedad que afectaba a la pequeña Anna. Por su parte, la directora de la película pone el foco también en otro aspecto. Patricia Riggen afirma que la historia trata, efectivamente, sobre un milagro, pero también retrata la bondad y lo importante que es la ayuda de la comunidad, de los unos a los otros. Se trata, quizás, de lanzar un mensaje esperanzador ante situaciones realmente adversas. 'Los milagros del cielo'

Queen Latifah es Ángela Precisamente, como ejemplo del apoyo que, en ocasiones, pueden aportar las personas que nos encontramos por el camino, está el personaje que interpreta Queen Latifah. La actriz da vida a Ángela, una mujer residente en Boston que se hace amiga de la familia Beam, mientras la pequeña Anna recibe el tratamiento en el hospital. En este papel, Latifah se mete en la piel de una mujer que les da soporte emocional y alegría en un momento de profunda crisis. En cierta manera, se convierte en un pequeño milagro para la familia. En cuanto al resto de reparto, algunas actrices y actores de la película ya habían trabajando juntos en otras ocasiones. Así, Brighton Sharbino (Abbie Beam), Maia Moss-Fife (enfermera preoperatoria) y John Carroll Lynch (pastor Scott) participaron en la serie de televisión The Walking Dead. Brighton Sharbino interpretó a Lizzie Samuels, Maia Moss-Fife a una residente de Alexandria y John Carroll Lynch a Eastman.