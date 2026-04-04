Memoria y culpa en "Maite", la nueva novela de Fernando Aramburu

Dos hermanas y una madre que no se dicen toda la verdad son las protagonistas de Maite (Tusquets), la nueva novela de Fernando Aramburu, autor de la superventas Patria. La historia de desarrolla a través de cuatro días grabados a fuego en la memoria colectiva del país, en julio de 1997, con el secuestro por parte de ETA del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, y la amenaza de su ejecución si no se cumplían sus demandas políticas.

La historia comienza con Maite, la madre que da título al libro. Mientras su marido está de viaje por trabajo, recibe a su hermana Elene, que, tras pasar largos años en Estados Unidos, vuelve a Donostia porque la madre de ambas ha sufrido un ictus. En los días que pasarán juntas, las hermanas y la madre conviven y conversan pero rehúyen hablar con claridad de sus pensamientos y recuerdos. También evitan mirar de frente la tensión social que las rodea, con el secuestro de Miguel Ángel Blanco.