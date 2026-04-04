Memoria y culpa en "Maite", la nueva novela de Fernando Aramburu
- Dos hermanas y una madre son las protagonistas de Maite, la nueva novela de Fernando Aramburu
- La historia se desarrolla en el verano de 1997, en Donostia, con el secuestro de Miguel Ángel Blanco
Dos hermanas y una madre que no se dicen toda la verdad son las protagonistas de Maite (Tusquets), la nueva novela de Fernando Aramburu, autor de la superventas Patria. La historia de desarrolla a través de cuatro días grabados a fuego en la memoria colectiva del país, en julio de 1997, con el secuestro por parte de ETA del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, y la amenaza de su ejecución si no se cumplían sus demandas políticas.
La historia comienza con Maite, la madre que da título al libro. Mientras su marido está de viaje por trabajo, recibe a su hermana Elene, que, tras pasar largos años en Estados Unidos, vuelve a Donostia porque la madre de ambas ha sufrido un ictus. En los días que pasarán juntas, las hermanas y la madre conviven y conversan pero rehúyen hablar con claridad de sus pensamientos y recuerdos. También evitan mirar de frente la tensión social que las rodea, con el secuestro de Miguel Ángel Blanco.
El dolor y la memoria
Maite es una mujer de mediana edad, culta y sensible, que trabaja como traductora y posee un temperamento conciliador. Su vida se ve alterada por un doble acontecimiento familiar: su madre ha sufrido un ictus y su hermana, Elene, regresa desde Estados Unidos tras años de ausencia. Elene, a diferencia de Maite, es una mujer pragmática, con un aire de superioridad por su vida en el extranjero, que choca constantemente con la entrega calmada de Maite. Mientras el mundo exterior está pendiente del reloj por el secuestro, la novela muestra al lector un espacio doméstico donde el drama privado compite en intensidad con la tragedia histórica.
“Nos han acostumbrado a la sucesión de atrocidades“
Aramburu (San Sebastián, 1959) utiliza este telón de fondo para dar forma a una crónica política y familiar. El terrorismo se filtra en las conversaciones de sobremesa y en los silencios de una familia que intenta seguir adelante con sus rutinas cotidianas. Dice una de las hermanas: «Nos han acostumbrado a la sucesión de atrocidades. Se le van a uno agotando las palabras de lástima y condena». El trío femenino formado por las dos hermanas y la madre enferma constituye el núcleo emocional de la historia. A través de sus interacciones, Aramburu explora la fragilidad de los lazos familiares, los secretos guardados por décadas y la dificultad de cuidar cuando la enfermedad borra los recuerdos compartidos.
Los hechos históricos corren en paralelo a la intimidad de Maite, una mujer compasiva y atrapada en convenciones que le impiden abrir los ojos y afrontar la realidad. Fernando Aramburu ofrece al lector una novela emocionante que lo afianza como uno de los grandes narradores europeos del momento. Maite es una historia que vuelve la mirada a la memoria reciente del País Vasco y cuyos personajes, retratados con hondura psicológica, conmueven por su humanidad.