Con 'Educando a mamá' vuelve la curiosidad: ¿Qué fue de Eva Mendes? Fue una estrella de Hollywood y desapareció, o no

Fue una de las intérpretes más populares de la industria cinematográfica en los 2000. Tras verla en películas como A contrarreloj, El mexicano o A todo gas 2, en 2012 conoció al actor Ryan Gosling mientras rodaban Cruce de caminos, y unieron sus caminos personales y profesionales. Su última aparición en cine fue en Lost River, dirigida por el propio Gosling. Desde entonces, todas las apariciones de Mendes han estado alejadas de la gran pantalla. ¿Qué ha sido de ella?

Ryan Gosling y Eva Mendes paseando por las calle de Nueva York GTRES

Project Hail Mary, lo nuevo de Gosling La pareja es conocida por mantener su vida privada alejada de los focos y la prensa. Por ello ha sorprendido que, tras más de una década sin verles juntos, hayan estado juntos en el programa The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon. Una reaparición que llega semanas de que la actriz dedicara un mensaje a Gosling por el Día de los Enamorados felicitándole por su nueva película Project Hail Mary . Mientras tanto, Mendes continúa centrada en la educación de las dos hijas que tiene junto a Gosling, sí como en la exploración de otras facetas profesionales. Como empresaria, ha lanzado una compañía de estropajos y productos de limpieza (con suculentos ingresos). Como escritora, se ha aventurado en la literatura infantil con el libro Desi, mami y las infinitas preocupaciones, una historia de superación de los miedos infantiles a los monstruos a la hora de dormir.

¿Volverá Mendes al cine? Sin embargo, no descarta un retorno a los sets de rodaje, aunque no a cualquier precio. "Como madre ahora, hay muchos papeles que no haré. Hay muchos temas en los que no quiero estar involucrada, así que eso limita mis opciones y estoy bien con eso. Ahora tengo que dar ejemplo a mis hijas. Pero no os preocupéis, tengo algunos trabajos paralelos". Quién si que tiene ganas de estrenarse en el mundo del cine es su hermano Carlo Mendes. No en vano, recientemente se ha viralizado un vídeo en redes sociales donde Gosling paralizaba un evento del Sindicato de Directores de Estados Unidos presentándole: "¿Cuántos de ustedes son directores? Levanten la mano. ¿Cuántos productores? ¿Cuántos guionistas? Bien, este es Carlo Méndez. Es el hermano de Eva Mendes. Es el actor sin trabajo más trabajador de esta ciudad que he conocido. Así que mi último recurso es: ¡Por favor, contrátenlo! Se lo merece", exclamaba Gosling metido de lleno como agente de su cuñado.

Educando a mamá Eva Mendes interpreta a Altagracia "Grace" Gutiérrez, una mujer que realiza la enésima mudanza junto a su hija Ansiedad. Tras recalar en Seatlle, sobrevive compaginando varios trabajos como limpiadora y camarera, además de mantener una relación amorosa con un hombre casado que no le permite ocuparse de su hija al 100 %. Ansiedad, a quien da vida Cierra Ramirez, es una adolescente responsable que se ve obligada a enfrentarse a situaciones muy alejadas de su edad, lo que le lleva a trazar un plan —infalible desde su punto de vista— para huir de su madre, repitiendo así un patrón familiar. Cine internacional Cine - Educando a mamá Grace es una madre soltera ocupada con su vida romántica y el trabajo, mientras, su hija adolescente, Ansiedad, decide tomar las riendas de su vida... Ver película

Plan perfecto para pasar a la madurez Mientras el personaje protagonizado por Eva Mendes intenta reconducir su vida y demostrar que puede ser responsable en el ámbito profesional, Ansiedad crea una nueva identidad: Ann. Un alter ego con el que traza un plan perfecto para dejar de ser la hija modelo y convertirse en la típica "chica mala" del instituto, rodeada de malas influencias, aunque para ello tenga que traicionar a su mejor amiga y cuyo objetivo final no deja de ser una llamada de atención. Como instigadora involuntaria encontramos a la señora Armstrong. Esta profesora de literatura hará que la mente de Ansiedad divague entre los clásicos literarios para crear una ficción de su vida futura a través de una ensoñación. El plan trazado en la pared de su habitación pasa por "encajar bajo ropa de fulana", buscarse una abuela adoptiva en una residencia de ancianos para experimentar la pérdida de un ser querido, coquetear con el alcohol y las drogas blandas e incluso meter mano en la caja de ahorros de su madre para comprarse un billete de autobús y poner tierra de por medio. Pero el culmen del plan será perder la virginidad con el malote oficial del instituto, el "chico fácil" que aporta una de las notas románticas de la película.