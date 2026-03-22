Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 23 al 29 de marzo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Irma la dulce, Todo a la vez en todas partes y El año de las luces son solo algunas de las películas que durante la semana del 23 al 29 de marzo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Apocalipsis Joe (Lunes 23 de marzo a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern coproducido entre España e Italia. Joe Clifford (Anthony Steffen) es un actor frustrado que llega a un pueblo a reclamar la herencia de su tío fallecido. No será fácil, ya que una banda de ladrones se han apoderado de ella y tendrá que enfrentarse a ellos.

Irma la dulce (Lunes 23 de marzo a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Nueva película de Billy Wilder que adapta la obra de teatro de Alexandre Breffort. Un policía se enamora de una prostituta a la que detiene en una redada. Por ella dejará su trabajo, se enfrentará a su chulo y se convertirá en el nuevo matón del pintoresco barrio de "Les Halles", en París.

Vinieron cuatro para matar a Sartana (Martes 24 de marzo a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano en el que el sheriff Benson llama a Sartana para deshacerse de una banda de forajidos. Liderados por "El Mormón", han secuestrado a una joven. Sartana se enfrentará a cuatro especialistas, maestros en látigos, cuchillos, puños y pistoleros.

La cólera del viento (Miércoles 24 de marzo a las 11.45 horas en La 2 y RTVE Play) Mario Camus dirige este wéstern español dramático. Marcos y Jacobo, dos asesinos a sueldo, se dirigen a Andalucía contratados por don Pedro, que quiere acabar con una posible rebelión de los campesinos.

Le llamaban Calamidad (Jueves 25 de marzo a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Después de haber robado una cantidad de dinero que transportaba un tren, un trío de ladrones llegan a La Paz. Allí alquilan una habitación, pensando ocultar el dinero, pero dos de ellos, viendo que el tercero está dormido, se escabullen.

Todo a la vez en todas partes (Jueves 25 de marzo a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play) Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, debe salvar el mundo. Perdida en el multiverso, va descubriendo sus nuevos poderes para luchar contra los peligros y mantener el destino del mundo. De 'Parásitos' a 'Todo a la vez en todas partes' pasando por 'Coda': ¿ha cambiado para siempre la carrera de los Oscar? ESTEBAN RAMÓN

En lo bueno y en lo malo (Jueves 25 de marzo a las 1.20 horas en La 2 y RTVE Play) Comedia francesa dirigida por Tristan Séguéla. Mientras Jean hace campaña para ser reelegido alcalde, su esposa Edith le hace una revelación que lleva años ocultándole: es un hombre. Jean comprende poco a poco que va en serio con su transición, así que tendrá que conjugarla junto a su propia campaña.

Repóker de bribones (Viernes 26 de marzo a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Deam contacta a dos estafadores para liberar a su hermano Sam, condenado a la orca. Tras su liberación, los cuatro serán "contratados" por Felipe, un mexicano ciego que quiere robarle a un gobernador su tesoro.

El año de las luces (Viernes 26 de marzo a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play) Dos jóvenes con posible tuberculosis son enviados a un sanatorio en la Sierra de Gata, cerca de la frontera con Portugal. Durante su estancia allí, Manolo (Jorge Sanz), el mayor, vive su despertar sexual cuando observa a su enfermera desnudarse cada noche. Cuando es despedida por la directora del centro (Verónica Forqué), Manolo se enamora perdidamente de María Jesús (Maribel Verdú), su sustituta. 06.42 min Versión española - El año de las luces