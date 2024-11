Estos son los semifinalistas de MasterChef Celebrity 9

"No es fácil. Llegar hasta aquí es duro. Pero es emocionante poder soltarlo ahora". Así se expresó Francis Lorenzo, último aspirante de MasterChef Celebrity 9 en convertirse en semifinalistas. Antes que él, Pitingo, Marina Rivers, Pocholo e Inés Hernand se ganaron este privilegio. Han sido diez semanas de trabajo sin descanso, con cocinados imposibles, elaboraciones de un nivel culinario digno de los mejores chefs del país. Y ellos cinco han demostrado estar a la altura por cualidades, por actitud y por aptitud. Ahora analizamos sus puntos fuertes y sus puntos débiles. ¿Quién se quedará a las puertas de la gran final?

Poseído por la cocina, como el mismo ha reconocido, Pocholo no se pierde ningún detalle de cada plato que pasa cerca de él. La creatividad corre por sus venas y no para de leer libros de cocina absorbiendo conceptos gastronómicos como si de una esponja se tratara. A pesar de todo, tiene la sensación de tener aún pendiente ese gran plato creativo que le lleve a la élite. Pero si todo lo anterior es un punto a su favor, también lo es a su contra. Pocholo tiene que medir su creatividad y saber cuándo usarla para no pasarse de frenada. Ya tiene en mente el menú que cocinaría en el gran duelo final. ¿Llegará?

Francis Lorenzo, el impulso del pin

El ganador del pin de la inmunidad siempre es candidato a todo en MasterChef. Y en el caso de Francis no iba a ser diferente. Es uno de los aspirantes cohesionadores de la edición. Siempre con una sonrisa en la cara, en el programa no solo ha aprendido a cocinar, también ha ganado un hermano: Pocholo. Además, para Francis la edad no importa y su energía es equiparable a la de cualquiera. No hay quien le pare.