Resum de notícies a Catalunya de l'11 de novembre del 2024 | El Govern veu improbable aprovar els pressupostos l'1 de gener

19:15

Inquietud a la indústria de l'automoció catalana

Tant Nissan com Volkswagen han anunciat tancament de plantes i milers d'acomiadaments. Plans que per ara no afecten la indústria catalana, que precisament té el gran referent en SEAT, propietat del grup alemany. Malgrat que el sector diu està preparat per les grans inversions que s'han fet en l'electrificació de plantes instal·lades a Catalunya, la poca penetració del cotxe elèctric suposa un gran risc. El Clúster de l'Automoció de Catalunya proposa ajuts a la compra dels vehicles cent per cent endollable, però també a la instal·lació de punts de recàrrega. Un altre risc per al grup Seat i per recents inversions a Catalunya com la del fabricant Chery són els aranzels d'Europa als vehicles elèctrics procedents de la Xina, una mesura que segons el Clúster hauria de ser temporal.