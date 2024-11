Los imprescindibles en la nueva gira de Coque Malla: ¿Estarán Los Ronaldos?

El cantante Coque Malla se prepara para su nueva gira en la que celebrará sus 40 años en la música. Un tour por distintas ciudades de la geografía española que arrancará en el WiZink Center de Madrid el 31 de enero de 2025 donde dará+ show repleto de sorpresas e invitados especiales. En su entrevista en Mañana más repasan la trayectoria del artista y el mismo nos adelanta algunos de sus imprescindibles para su concierto, ¿quieres saber quiénes son?

De hecho, los integrantes de la banda están tan emocionados por este día que en el cumpleaños de Coque Malla le confesaron que habían hecho un grupo sin él para empezar a ensayar: "Me dio mucha ternura que han quedado ellos tres a modo de conspiración secreta porque claro, están un poco más oxidados que yo y les impresiona un poco después de tanto tiempo salir ahí al WiZink".

Sin embargo, cuando el equipo de Mañana más le pregunta si actualmente existe mal rollo entre ellos, el artista responde sinceramente "nunca lo hubo". "Malos rollos de estos de putadas gordas que se hacen nunca lo ha habido y ya no lo va a haber a estas alturas" , confiesa el cantante.

Coque Malla nos estaría mintiendo si dijese que nunca ha tenido alguna bronca con sus antiguos compañeros, más aún cuando es él mismo quien afirma que "no hay una relación tan intensa como una pareja o como un grupo".

¿También tocará su mítica canción?

Versionada por numerosos artistas de la talla de Anni B Sweet o El canto del loco, "No puedo vivir sin ti" no podía faltar en su gira ya que "es una canción fundamental" de igual manera que le ocurre a Rubén Blades con "Pedro Navaja" o a Bruce Sprinsteen con "Born to run", señala el cantante.

Sin embargo, Coque Malla hace una necesaria puntualización: "El público que llena los conciertos y que se gasta una entrada y la compra tres meses antes no está ahí por "No puedo vivir sin ti" exclusivamente. Me da el subidón cuando suena pero el público que llena los conciertos tiene la discografía entera y a lo mejor sus favoritas son otras y eso se nota mucho en los conciertos".

Es decir, a Coque Malla no le preocupa en absoluto que la gente lo identifique con este tema ya que su mundo es la gente que acude a sus conciertos y que ha seguido su carrera, "no una canción. Si no sería tristísimo", confiesa.