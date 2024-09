Del sueño a la pesadilla: el secuestro de Irina marca el complicado futuro de Simón en 'Cicatriz'

Hace tan solo 3 meses, Simón empezó a vivir en un sueño. Consiguió un contrato millonario para que LISA fuera una realidad e Irina llegó a su vida. Solo unas semanas más tarde, el sueño se ha vuelto pesadilla: tanto el proyecto de su vida como su mujer pueden morir. El motivo no es otro que la compleja red de empresarios encargados de hacer de las suyas y la red rusa que inunda el continente. Ahora bien, ¿es posible que las piezas se desestabilicen y existan opciones de acabar con el problema de raíz? Bajo esta premisa parte el penúltimo capítulo de Cicatriz, ya disponible en RTVE Play.

Sospechosa contra las cuerdas

Desde que Irina llegó a Bilbao, fueron muchas las incógnitas que rodearon el viaje a España de Irina. ¿A qué se debe su interés por llegar a la ciudad vasca? ¿Por qué descartó cualquier otro destino que no fuera Bilbao? ¿A cuántos hombres intentó engatusar para conseguir su objetivo? Haciendo gala de sus dotes de informático, Simón no pudo controlar sus sospechas y confirmará lo que llevaba tiempo rondándole por la cabeza: su recién estrenada mujer no es quien dice ser. Logándose con el usuario de su esposa, el dueño de LISA descubre no solo la incesante insistencia de la ucraniana por volar al norte de la península, sino la ingente cantidad de personas con las que tuvo que hablar previamente hasta dar con él y... conseguirlo.