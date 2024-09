El president del BBVA defensa l'OPA al Sabadell "per les pimes i per Catalunya"

El president del BBVA, Carlos Torres, ha estat aquest dimarts a Barcelona en els Matins Esade on ha defensat de nou l'OPA al banc Sabadell. Torres confia en poder convèncer als accionistes del banc català perquè considera que l'oferta de compra és "molt atractiva".

Davant les recriminacions d'alguns accionistes del Sabadell presents entre el públic, Torres ha defensat que l'OPA del BBVA no és hostil i que vol "potenciar les bondats de la gestió del Sabadell". A més a més, ha negat una possible reducció de la mida del banc català després de l'adquisició. "Quin sentit tindria que volguéssim integrar-nos amb el Sabadell per després reduir la seva mida?", ha qüestionat Torres.

Torres també ha manifestat la voluntat del BBVA en continuar el seu creixement en territori català. En paraules seves, "és una aposta per les pimes i per Catalunya". Precisament, ha posat d'exemple el treball del banc amb les petites i mitjanes empreses. El president del BBVA ha destacat l'atractiu i el potencial de l'economia a Catalunya i ha assegurat el seu "fort compromís en acompanyar la societat catalana".

