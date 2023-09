'De película' viaja al Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Esta semana realizamos el programa desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde hablaremos con parte del elenco de Cerrar los ojos, la última película de Víctor Erice, que recibe esta semana el premio Donostia de esta edición.

Hablaremos con Vicente Villanueva y Emma Suarez de La ternura, una comedia de enredos, humor, magia y engaños, en el que se homenajea al teatro isabelino. El director ha sido el encargado de adaptar el guion de la exitosa obra teatral de Alfredo Sanzol.

Arantxa Etxevarría y tres de sus actrices, nos presenta Chinas, su tercer largometraje, en el que cuenta la historia de dos niñas de origen chino que viven realidades muy diferentes. Una historia de amistad y sueños.

Repasaremos curiosidades y detalles del festival con la ayuda de José Luis Rebordinos, director del mismo, Borja García, director del hotel María Cristina y Koro Santesteban, jefa de prensa. Con ellos repasaremos también algunos de los momentos más curiosos de estos últimos 25 años 'De película'.

Teresa Montoro, repasará las cintas iberoamericanas que se presentan a esta edición y con Conchita Casanovas haremos nuestra quiniela de premiados.

Repasamos la cartelera de la semana con la ayuda de Elio Castro. Este fin de semana llegan a la sala cintas muy esperadas, como es el caso de Golpe de suerte, la 50ª película de Woody Allen.

También se estrena este fin de semana Monstruo, el último trabajo del japonés Hirokazu Koreeda (Palma de Oro por Un asunto de familia), un relato que destaca por su peculiar estructura narrativa.

También repasamos otros estrenos de la semana como: El valle del Concavenator, Saw X, Mirando al cielo, Estols, In albis, Astros inmóviles, El osito Boom, The creator o Los mercen4rios,

Terminamos con Esta ambición desmedida, el documental de C Tangana, que han dirigido Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González.

Marta Pérez Reinoso nos recuerda algunos de los mejores momentos de estos 25 años De película y Mar del Val repasa vuestros comentarios en las redes sociales y anunciará el ganador del premio de esta semana.

Todo esto y mucho más, los viernes en Radio Nacional, de 00.00 a 02.00 horas.