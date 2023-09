Desde el año 2.000, el mundo celebra el Día del Corazón, un día para concienciar sobre el cuidado de este órgano, el principal del aparato circulatorio. El objetivo es sensibilizar a los seres humanos sobre enfermedades cardiovasculares, así como prevención, controles y tratamiento. Y es que, sabemos que está en nuestro interior, que nos mantiene con vida y que late sin cesar, pero ¿cuántas veces nos paramos a pensar en nuestro corazón, su funcionamiento, características e importancia? ¡Descubre todas estas curiosidades!

En Ahora o Nunca, el magacín de La 1 presentado por Mónica López, han dedicado un espacio para hablar sobre curiosidades del corazón y así familiarizarnos con este órgano:

Y es que, cuando nos activamos nuestros músculos activan genes que crean proteínas para ayudarnos a procesar el azúcar y el colesterol en la sangre. Por eso se recomienda no llevar una vida sedentaria y ponerse de pie, al menos unos minutos, cada hora después de estar sentado.

¿Por qué se relaciona el corazón con los sentimientos?

Si nos vamos al lado más sentimental, como explica la presentadora del espacio de La 1, es muy común relacionar el órgano del corazón con los sentimientos. Y es que, ¿cuántas veces has oído aquello de “me has roto el corazón”, “tengo el corazón encogido” o “te llevo siempre en mi corazón”. Pero, ¿por qué se ha relacionado si el corazón no es verdad que sufra ninguno de esos clichés?

Lo cierto es que relacionamos el corazón con los sentimientos, la sensibilidad y el amor, porque este órgano al someterse a emociones, como el amor, libera sustancias químicas como la adrenalina o la norepinefrina, capaces de aumentar la frecuencia cardiaca, dilatar las vías respiratorias y contraer los vasos sanguíneos.