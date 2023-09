El Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions celebró en junio su septuagésima edición con más energía que nunca.

Hablamos del encuentro de publicidad y comunicación más prestigioso del mundo. Metrópolis asiste puntualmente desde hace décadas a esta cita internacional, pudiendo constatar cada año las transformaciones tecnológicas y sociales que afectan al sector de la comunicación.

Imagen gráfica Cannes Lions Festival

Como es tradición, Metrópolis ha seleccionado algunos de los spots más inspiradores.

Concluida la pandemia, la actividad ha vuelto a ser frenética en los jurados y en los paneles de expertos, constatándose la necesidad de converger: tecnología, publicidad, ética y entretenimiento.

El desarrollo de la Inteligencia Artificial generativa, y sus capacidades para transformar el marketing, fueron los protagonistas de los debates y encuentros profesionales.

Las claves de la 70ª edición

Si tuviéramos que destacar las tendencias creativas que el lenguaje publicitario ha aportado este año, la Inteligencia Artificial, el humor y el fortalecimiento de la conexión emocional con la audiencia han sido temáticas recurrentes. Por otra parte, entre la selección que Metrópolis presenta, no podían faltar campañas concienciadas que aborden las problemáticas sociales y medioambientales.

Ambiente Cannes Lions Festival 2023 Getty Images for Cannes Lions Tristan Fewings/Getty Images for Cannes Lions

En los debates entre las agencias, los creativos y las marcas, se propuso sumar a la innovación el poder de la publicidad para generar cambios sociales e involucrar a la audiencia; ser parte de las historias y de los objetivos propuestos.

La Inteligencia Artificial y la mejora de la vida de las personas

La Inteligencia Artificial ha entrado con fuerza en nuestras vidas y en el entorno publicitario. En las jornadas de debate se valoraron sus habilidades para segmentar las audiencias y personalizar los mensajes. Gran parte de los trabajos abordan la presencia de tecnologías en nuestra cotidianidad desde una u otra perspectiva. En THE SINGULARITY (SQUARESPACE SMUGGLER, Los Ángeles, EE. UU), spot protagonizado por el actor Adam Driver, se concibe un entorno futurista en el que la identidad digital se expande. En 1000 SLIDES (REBOLUCION GUT, Buenos Aires, Argentina) se plantea la reinvención del trabajo mediante la transformación digital.

Una de las ideas que circuló en distintas campañas es la conveniencia de valorar positivamente la tecnología, como una vía para mejorar la vida de las personas, enfatizando las ventajas del uso de las aplicaciones que permitirán tener más tiempo libre para la vida personal y los cuidados.

Campaña Relax It's Iphone

Es el caso, entre otros ejemplos, de RELAX, IT'S IPHONE – R.I.P. LEON (BISCUIT FILMWORKS, Los Ángeles, EE. UU) un trabajo que mientras ensalza las capacidades de la mensajería del iPhone 14, que permite deshacer lo escrito, considera importante ayudar a la gente en sus pequeñas problemáticas afectivas.

A su vez, COWBOY (BISCUIT FILMWORKS, London, Gran Bretaña), es una campaña de Uber Eats, que combina talento y humor para invitarnos a recuperar “momentos de respiro” en nuestras vidas; elogiando “el arte de hacer menos”. Una incitación a los autocuidados, a detener el ritmo frenético vital en el que estamos inmersos.

En esta línea de cambio de paradigma en nuestras costumbres, THE GHOSTED BAR (THE USUAL SUSPECTS MARIETTA, Italia), es una pieza para Heineken, que propone trabajar menos y compartir tiempo con nuestras amistades.

El regreso del humor

Si en la pasada edición los devastadores efectos emocionales de la pandemia global fueron los protagonistas de muchos de los trabajos; este año regresa la ironía, la mirada cómica y los enfoques desenfadados. Incluso cuando se abordan cuestiones conflictivas, se imponen las emociones positivas y el optimismo. En esta línea veremos piezas como TRAFFIC STOP (O POSITIVE, Santa Mónica, Gran Bretaña) con destellos surrealistas y humor excéntrico.

Ambiente Cannes Lions Festival 2023 Getty Images for Cannes Lions Tristan Fewings/Getty Images for Cannes Lions

La perspectiva feminista

La perspectiva feminista y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha impregnado la publicidad de la última década y en esta edición destacaron trabajos que visibilizan las problemáticas de las mujeres.

En PERIODSOMNIA (TIME BASED ARTS, London, Gran Bretaña) se recuerda, en un vídeo atmosférico y sensorial, la necesidad de diluir el tabú en torno a la menstruación y al cuerpo natural de las mujeres.

Campaña Periodsonia

En WOMEN'S AID - HE'S COMING HOME (HOUSE 337, London, Gran Bretaña) se aborda la lacra de la violencia de género. Esta campaña parte de la constatación del aumento de violencia machista durante los partidos de la selección de futbol inglesa. “Está volviendo a casa” alerta sobre el maltrato contra mujeres, niños y niñas.

La protección de colectivos en riesgo

Entre las piezas que homenajean la lucha de colectivos en situaciones de debilidad, destacaremos, por su calidad y su compromiso, la poética campaña australiana THE RELUCTANT SHANTY (FINCH Sydney (Australia), concebida para el día mundial de los refugiados, que subraya la necesidad de apoyar a los colectivos que huyen del conflicto y la opresión.

Innovación + compromiso + emoción

El programa concluye con un fragmento del celebrado videoclip de Pharrell Williams - Cash In Cash Out (DIVISION (París) y ELECTRIC THEATRE COLLECTIVE (EE. UU). Este nuevo single de Pharrell Williams con Tyler, the Creator y 21 Savage nos muestra a los tres músicos en animación CGI en un deslumbrante escenario de juegos.

Videoclip Pharrell Williams / Cash In Cash Out

La innovación en el mundo publicitario no cesa de evolucionar y la fusión de las tecnologías con los factores emocionales y sociales será crucial en la publicidad del futuro. Si quieres saber más sobre la Historia de este encuentro internacional no dudes en consultar el Complicado Metrópolis Festival Cannes Lions. Además de disfrutar de un exquisito conjunto de piezas publicitarias históricas, esta compilación nos permite reflexionar sobre las preocupaciones políticas y culturales que han afectado a la sociedad en cada época.