Quan parlem de romesco és inevitable imaginar-nos una salsa d’un color vermellós on el pebrot de romesco (no confondre amb la nyora), l’ametlla i l’avellana són ingredients bàsics. Ara bé, aquesta pasta on l’all i el vi ranci ajuden a lligar tots els ingredients, també és la base d’una de les receptes indiscutibles del Serrallo, el barri mariner de Tarragona. Perquè així com no hi ha barca sense mariner, tampoc hi ha Serrallo sense el seu romesco de moixina.

La recepta El romesco de moixina és un suquet fet a la cassola que neix a bord, als vaixells de pesca, i que representa l’intercanvi de productes entre pagesos i pescadors. Així com conté elements de la terra com les patates, el pebrot de romesco i els fruits secs, també en conté de mar amb la moixina. Un plat molt mediterrani i amb l’empremta total de l’ADN del Serrallo. Moixina de Tarragona Moixina de Tarragona I és precisament la gent del barri, com la Lluïsa, qui ensenyarà a Sílvia Abril a cuinar aquesta delícia amb gust de mar. I no ho farà sola, ja que l’acompanyarà la seva neta, l’Ari. No en va, totes dues van ser les darreres guanyadores del concurs de romesco que se celebra a la zona.

Ingredients 3 pebrots de fer romesco

1 ceba

3 o 4 llesquetes de pa fregit

5 o 6 alls

Un grapat d’ametlles i avellanes

1 culleradeta de pebre vermell

Vi ranci

1,5 kg de moixina

1 quilo de patates

Un grapat de fesols

Pas a pas Sofregim els alls a la paella amb oli Un cop estiguin daurats, els posem juntament amb els pebrots, dos alls crus, les ametlles i les avellanes. Ho piquem tot. Estovem els trossos de pa amb el vi ranci Fregim la ceba, el pa, i ho afegim a la picada Posem el romesco en una cassola i el deixem que faci una mica de xup-xup. Després afegim el fumet i una culleradeta de pebre vermell Pelem les patates i les posem a bullir a la cassola. Escaldem la moixina tallada amb una mica d’aigua bullent per sobre. Afegim la moixina a la cassola i quan estigui feta, afegim els fesols. Deixem que s’acabi de fer tot junt.