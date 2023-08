Desde el primer capítulo de La Promesa vimos la buena relación de amistad que había entre Lope y María. Con la marcha de Salvador a la guerra, descubrimos que los sentimientos de Lope iban más allá de la amistad. ¡Está enamorado de María! No había sido capaz de confesar todos sus sentimientos a la doncella, ¡hasta ahora! Así ha sido la emotiva y romántica declaración de amor que todos estábamos esperando.

Salvador llegó a La Promesa gracias a su amigo Lope , escapando de su obligación de ir a la guerra. En poco tiempo, María y el recién llegado al palacio se enamoraron e iniciaron una relación muy especial. Todo iba bien hasta que, finalmente, Salvador no pudo eludir su responsabilidad y tuvo que marcharse. “Cuida de María Fernández”, le pidió a su amigo Lope. Lo que él no sabía es que el cocinero ya tenía sentimientos hacia ella. Le entregó una caja de música haciendo creer a la doncella que Salvador había comprado el regalo antes de su marcha. Desgraciadamente, Gregorio Castillo la rompió. Lope no podía ver así de triste a María y arregló la caja. Es cierto que el cocinero quería contarle toda la verdad a María y se le ocurrió meter en la caja de música un anillo de su madre. La doncella pensó que era de Salvador y que quería pedirle matrimonio. En ese momento, Lope no supo reaccionar y siguió con la mentira.

¡Así ha sido la declaración de amor!

Hemos pensado muchas veces en cómo se sinceraría Lope, cómo se lo diría, qué reacción tendría María… ¡Y por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando! El cocinero ha sacado fuerzas y ha decidido confesar todos sus sentimientos a la doncella:

“Me fijé en ti nada más entrar a La Promesa. Era un gusto estar contigo, me alegrabas el día. No te lo he dicho nunca porque eras y eres alguien inalcanzable para mí. Cuando Salvador llegó a La Promesa me tomó la delantera. Yo puse todo mi empeño en olvidarme de ti porque sabía que con él ibas a ser mucho más feliz. Cuando se fue a la guerra no era capaz de verte sufrir por eso fui a comprar esa caja de música que tanto te gustó. Te la di en nombre de Salvador, pero ver tu sonrisa fue suficiente compensación para mí, aunque tú nunca lo supieses. Decidí dejar de esconderme, armarme de valor y declararte mi amor, pero no sabía cómo. Metí el anillo de mi madre en la cajita cuando la reparé. Cuando diste por hecho que el regalo era de Salvador, estabas tan feliz que no fui capaz de corregirte. Aquí la única y verdadera realidad es que siempre te he amado, pero nunca he sabido cómo expresarlo”.

Sin ninguna duda, este ha sido uno de los momentos más románticos de La Promesa. Una declaración auténticamente sincera y emotiva. Ahora solo nos queda saber, ¿cómo reaccionará María? ¡Tendremos que esperar a los próximos capítulos de La Promesa para descubrirlo!