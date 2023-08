El verdadero John Snow, inventor de la anestesia

Sin duda, uno de los fenómenos de ficción de los últimos años ha sido la serie ‘Juego de Tronos’. Sus seguidores se cuentan por millones en todo el mundo y sus personajes han calado tan hondo que un sinfín de personas han decidido llamar a sus hijos como algunos de ellos. No obstante, muchos de estos fanáticos desconocen que en la vida real sí que existió un hombre llamado John Snow cuya vida nada tuvo que ver con la del personaje interpretado por Kit Harinton. ¿Sabías que fue un médico y que a él se le atribuye el invento de la anestesia?

De esta manera, Snow demostró que el brote de cólera estaba causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, algo que permitió una rápida actuación preventiva que salvó infinidad de vidas. No podemos olvidar que en aquel entonces más de 2 millones de personas vivían en Londres, siendo esta la metrópolis más habitada del planeta.

Convertido en Sir por anestesiar a la reina Victoria

Cuando la epidemia de cólera apareció en Londres, John Snow ya era un reputado médico que había asistido a la reina Victoria en el parto de su octavo hijo, el príncipe Leopold. Para ello utilizó algo muy novedoso: el cloroformo.

A través de un pañuelo impregnado de éter, su majestad dio a luz anestesiada, sin sentir dolor. Las críticas no le faltaron ya que el uso de este procedimiento despertó un debate médico- teológico con opiniones dispares. Sus detractores recordaban las palabras del Génesis donde Dios le dice a la mujer “parirás a tus hijos con dolor”, algo que el doctor Snow estaba cambiando. De hecho, el uso de cloroformo no estaba exento de peligro ya que el doctor contabilizó 50 muertes en nueve años por este motivo. Es más, él fue el primero en recomendar no ingerir alimentos antes de la anestesia.

La reina Victoria, ajena a los comentarios negativos, quedó tan agradecida que nombró a John Snow Sir. El médico murió en 1858 con tan solo 45 años.

El doctor John Snow El doctor John Snow