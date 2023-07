Si las galletas no son sanas, por qué cocinarlas en casa

Un niño o una niña pide a sus padres desayunar todos los días galletas o llevarlas al colegio. Sabemos que son una comida insana. Entonces, ¿qué hacemos? Conchi García, conocida en redes sociales como @mama_y_nutricionista, ha respondido a esta pregunta en “Vida sana” de Julio Basulto en Las tardes RNE. García también es autora de Tina disfruta comiendo, un libro para pequeños a partir de 3 o 4 años y en el que también hay recursos para toda la familia.

¿Cómo afrontamos esta situación? "Es normal que los niños pidan este tipo de alimentos, ya sea porque ven a sus amigos que las comen; por el márketing alimentario, que es muy agresivo e inductivo y les hace consumir este tipo alimentos, o porque nos ven a los adultos, si nosotros comemos galletas y las tenemos en casa, evidentemente nos las van a pedir”.

¿Por dónde empezar?

"No deberíamos prohibir", esta es la primera recomendación de García. "Esto no quiere decir que yo esté recomendando que coman galletas ni que tengan vía libre para alimentarse de chucherías ni nada así". Las prohibiciones, decir que son malas para su salud o atribuirles propiedades negativas es algo que debemos evitar, sobre todo en esta etapa tan sensible del desarrollo de su patrón alimentario, "puede tener consecuencias malas para ellos".