¿Qué mejor que un viernes de cine? No te pierdas esta noche las películas que te trae RTVE. En La 1, empieza la noche con la película Ira de titanes, con lo mejor de Hollywood, Sam Worthington, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Ralph Fiennes y Liam Neeson, entre otros. Justo después, no cambies de canal, porque llega Millenium: Lo que no te mata te hace más fuerte. En La 2, lo mejor del cine español: la película La trastienda. Además, te contamos todas las novedades de RTVE Play. ¡Sigue leyendo para enterarte de todo!

22:05 horas, en La 1: Ira de titanes Ira de titanes es la secuela de Furia de titanes, puedes verla esta noche en La 1 y RTVE Play, a partir de las 22:05 horas. Diez años después de derrotar heroícamente al monstruoso Kraken, el hijo mortal de Zeus, Perseo, se retira a una aldea donde se dedica a la pesca y a cuidar de su hijo, huérfano de madre, el pequeño Helio. Ajeno a todo, el combate entre las diferentes fuerzas del universo se continúa librando. Los dioses, debilitados, pierden el control sobre los Titanes. Cuando Hades y Ares llegan a un acuerdo con Kronos para capturar a Zeus, entonces Perseo tendrá que abandonar su apacible vida para rescatarlo. Dirigida por Jonathan Liebesman y protagonizada por Sam Worthington como Perseo, semidiós hijo de Zeus, Rosamund Pike como Andrómeda, Toby Kebbell como Agénor, Ralph Fiennes como Hades y Liam Neeson como Zeus.

23:30 horas, en La 1: Millenium: Lo que no te mata te hace más fuerte La joven hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blomkvist se encuentran atrapados en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno. Es la trama de Millenium: Lo que no te mata te hace más fuerte, la adaptación de la novela del mismo nombre de David Lagercrantz, una continuación literaria de la saga creada originalmente por Stieg Larsson. A partir de las 23:30 horas, en La 1. 04.01 min Días de cine - Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte

22:05 horas, en La 2: La trastienda La 2 emite este viernes a partir de las 22:05 horas en Historia de nuestro cine la película La trastienda. El doctor Navarro, un conocido médico, se siente fuertemente atraído por Juana, su enfermera, la cual está también enamorada del doctor. Este, sin embargo, se mantiene fiel a su esposa y trata por todos los medios de evitar que sus relaciones con Juana traspasen los límites profesionales. Así comienza la trama de este largometraje de 1975, dirigido por Jorge Grau con María José Cantudo, quien protagonizó el primer el primer desnudo integral en España en la pantalla. Si tienes planes para este viernes y no puedes ver La trastienda, no te preocupes porque estará disponible en RTVE Play hasta el 6 de agosto para que puedas disfrutar de ella donde y cuando quieras.