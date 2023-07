Tenir un hort propi és una opció que escullen alguns dels millors restaurants per obtenir bona part de les matèries primeres de la seva cuina. Al restaurant 'Les Cols' d'Olot, les verdures i hortalisses són l'epicentre del menú degustació. Podríem dir, per tant, que al seu hort de la Vall de Bianya és on cultiven les dues estrelles Michelin i l'estrella verda amb les que està guardonat aquest restaurant. Fina Puigdevall, la seva creadora, diu que "un enciam o unes fulles de l'ortiga", per exemple, "són productes que acabats d'arrencar de l'hort tenen un gust, una textura, uns colors i unes propietats incomparables". Aquests productes frescos i de temporada, treballats amb les tècniques de l'alta cuina, és el que hem pogut gravar amb les nostres càmeres.

La Fina Puigdevall i les seves filles ens expliquen els avantatges i inconvenients de donar-li aquest protagonisme als productes de la terra. Us avancem que gairebé tot el que diuen és positiu i, certament, no esperàvem menys d'un restaurant on el nom fa homenatge a una verdura. També és el cognom de l'avi de la Fina: en Josep Puigdevall Cols, qui va sembrar la llavor d'aquesta filosofia familiar.

La família i equip de la Fina han fet créixer les arrels de productes que s'estaven perdent a l'horta tradicional de la Garrotxa, com el fesol. Ara, a més a més, han iniciat la transició de l'hort ecològic a l'hort biològic. Això vol dir que el contemplen com un espai que s'ha d'adaptar als animals i al paisatge que l'envolta, al parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El seu compromís amb el medi ambient passa, doncs, per abonar l'hort amb compost, però, alhora, per crear un niu de serps molt a prop d'on cada dia posen la mà per recollir allò que han de cuinar.