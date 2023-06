Mesura gairebé un metre i és tant cridanera com perillosa. Es tracta de la flor Aconitum napellus, coneguda com a tora blava, que pot confondre's amb altres flors que sí que són comestibles. No obstant això, es tracta de la planta més verinosa d'Europa, i la ingesta d'entre un i dos mil·ligrams del seu verí és suficient per a matar a una persona adulta en menys d'una hora.

Bombers de la Generalitat van rescatar divendres passat a un excursionista a Queralbs (Ripollès), en estat greu després d'ingerir-la. L'afectat estava marejat, amb vòmits, tenia poc pols radial i la pell de les extremitats de color blavós, segons han informat els seus rescatadors. Va ser evacuat en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona, des d'on se li va derivar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Els experts en botànica coincideixen que l'excursionista podria haver mort, al mateix temps que recorden que no existeix un antídot per al seu verí, per la qual cosa, si s'ingereix, cal posar-se en mans d'un metge al més aviat possible per a sotmetre's a una rentada d'estómac.

"Té un principi, una substància, que es diu aconitina, que és molt activa i és present en tota la planta, fins i tot quan està seca, i en contacte amb les plantes de voltant, pot traspassar a les arrels de les plantes veïnes", explica a TVE Miquel Ninyerola, cap del departament de Botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).